Повітряні сили максимально сприятимуть розслідуванню трагедії у Польщі, - речник Ігнат

Повітряні сили України готові максимально сприяти розслідуванню інциденту з падінням ракет у Польщі 16 листопада.

Про це заявив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "24 канали", інформує Цензор.НЕТ.

"Йде відповідне розслідування. Повітряні сили сприятимуть максимально, будуть і фахівці залучені, якщо потрібно, і надамо певні матеріали", - наголосив він.

Ігнат нагадав, що це не перший інцидент із російськими ракетами, нещодавно в Молдові впав снаряд, яким РФ намагалася атакувати Україну.

"Російські ракети, що атакували Україну, летіли через повітряний простір суверенної республіки Молдова, були збиті нашою ППО, перелетівши український кордон із Молдовою та впали на молдавській території", - додав він.

Ігнат підкреслив, що на місці інциденту працюють відповідні комісії та групи, які ідентифікуватимуть та визначатимуть тип ракети.

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Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Втім, вдень листопада Байден поінформував G7 і партнерів по НАТО, що вибух у Польщі був спричинений українською ракетою ППО. Своєю чергою, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає ознак" того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була "навмисним ударом" по країні.