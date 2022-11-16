Столтенберг: Топпріоритет НАТО нині - більше систем ППО для України
Після інциденту з падінням ракети головним пріоритетом НАТО залишається надання Україні систем протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це заявив на брифінгу у середу генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"НАТО та союзники НАТО надають підтримку Україні. Ми допомагаємо Україні реалізувати право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Звичайно, Україна має право захищатися проти незаконної агресивної війни Росії проти України. І наш головний пріоритет зараз, один із топ-пріоритетів - надати Україні більше систем протиповітряної оборони", - сказав він.
Столтенберг також сказав, що ракета, яка впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.
Він зазначив, що після падіння ракети у Польщі в Альянсі не змінили оцінку щодо загрози Росії для союзників.
Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
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В любом исходе событий (кацапская ракета, подбитая кацапская ракета, ПВОшная ракета вдогон полетевшая в Польшу) виновны исключительно кацапы, притом даже не по водительской пьяной статье, а по умышленному действую с полным пониманием возможных последствий, я бы даже сказал наоборот с их провоцированием, так как убийство двух мирных граждан страны НАТО, которые ее поддерживали и не получили от нее ни защиты, ни возмездия - это огромная победа для кацапов. Люди погибли и НАТО их не защитило, притом даже не пытается это сделать, у них есть все возможности сбивать крылатые ракеты, которые летят в сторону Польши или Румынии и потенциально представляют для них опасность.
Але тут такоє- якщо б ні було б допомоги від НАТО та ЄС, то де б ми були? Асфальтом оборонялися?
Кожен за себе. Нам наука.
Про НАТО ще смішніше - ми зупинили кацапів і відвоювали значну частину території країни дійсно незначною кількістю західної зброї, ще й дуже обмежені у видах озброєння на даний ча…
більше систем ППО - система ППО має обмежену ефективність, частина все рівно ракет буде вражати цілі. Навіть у відкритій пресі Заходу є висновок, що Україна не зможе ефективно закрити небо...
Може коли мацкоовскіе бояре будуть під ризиком ракетного удару то тоді пя п1дрота перестане нас бомбити ?????!??!?!?!?!?
Так само і тут кацапи стріляли, ми оборонялись - загинули поляки. Винуваті кацапи, боо якби вони не били п нам то і пляки не загинули б!!!!
"Треба дати Україні більше ППО" (С) НАТО
Зовсім не жаліють поляків
@turkmendagz
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https://twitter.com/turkmendagz/status/1592798227308630016 5 ч
На складах армии США находятся гигантское количество систем ПВО/ПРО "Хоук". Это то что было у США до Пэтриот. Их столько, что можно поставить по одной установке в каждом дворе в Украине. Так почему же их там до сих пор нет?
спасибо тебе вофка *****, без твоих ракет мы бы не узнали что ты не одно ***** на свете
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).