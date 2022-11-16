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Новини
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Столтенберг: Топпріоритет НАТО нині - більше систем ППО для України

столтенберг

Після інциденту з падінням ракети головним пріоритетом НАТО залишається надання Україні систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це заявив на брифінгу у середу генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"НАТО та союзники НАТО надають підтримку Україні. Ми допомагаємо Україні реалізувати право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Звичайно, Україна має право захищатися проти незаконної агресивної війни Росії проти України. І наш головний пріоритет зараз, один із топ-пріоритетів - надати Україні більше систем протиповітряної оборони", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попередньо у Польщі впала ракета ППО, але Україна в цьому не винна. Росія несе всю відповідальність, - Столтенберг

Столтенберг також сказав, що ракета, яка впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.

Він зазначив, що після падіння ракети у Польщі в Альянсі не змінили оцінку щодо загрози Росії для союзників.

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Автор: 

Польща (8615) ракети (4057) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+15
Есть такое понятие в уставе ООН как результат агрессии. Если даже украинская ракета ПВО упала на территории Польши, то это является результатом рашистской агрессии против Украины и виновата в этом Помойка.
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16.11.2022 14:46
+11
Вас кацапы имеют,а мы вас защищать должны? Если бы не ЗСУ давно не было бы ни НАТО ,ни ЕС.
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16.11.2022 14:46
+11
ППО в нас вже демонструють блискучі результати, а от ракети хоча б середньої дальності були б дуже доречні, як фактор стримування - ракета за ракету.
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16.11.2022 14:48
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Есть такое понятие в уставе ООН как результат агрессии. Если даже украинская ракета ПВО упала на территории Польши, то это является результатом рашистской агрессии против Украины и виновата в этом Помойка.
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16.11.2022 14:46 Відповісти
Столтенберг, если культурно, ты трепло, а если грубо, то ты пи..дабол.
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16.11.2022 15:12 Відповісти
Все как на дороге. Если стоишь перед красным сигналом и прилетает в зад пьяный алкаш (я уже молчу о намеренном таране), то виноват будет алкаш. Если едешь по дороге и вдруг навстречку летит фура, ты маневрируешь от нее (так как фуре плевать на все) и попадаешь в дерево или даже других граждан, то виновником будет водитель фуры, хотя иногда и говорят, что должен ехать в своей полосе и получать фуру в лицо.

В любом исходе событий (кацапская ракета, подбитая кацапская ракета, ПВОшная ракета вдогон полетевшая в Польшу) виновны исключительно кацапы, притом даже не по водительской пьяной статье, а по умышленному действую с полным пониманием возможных последствий, я бы даже сказал наоборот с их провоцированием, так как убийство двух мирных граждан страны НАТО, которые ее поддерживали и не получили от нее ни защиты, ни возмездия - это огромная победа для кацапов. Люди погибли и НАТО их не защитило, притом даже не пытается это сделать, у них есть все возможности сбивать крылатые ракеты, которые летят в сторону Польши или Румынии и потенциально представляют для них опасность.
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16.11.2022 15:25 Відповісти
Байден и нато не могут справится с одним босяком с лиговки
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16.11.2022 16:05 Відповісти
доказательства есть что это украинская ракета ПВО? нету. второй день копают. украинского следа нет. признать руснявый пуск боятся.
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16.11.2022 21:38 Відповісти
Вас кацапы имеют,а мы вас защищать должны? Если бы не ЗСУ давно не было бы ни НАТО ,ни ЕС.
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16.11.2022 14:46 Відповісти
Мы защищаем прежде всего самих себя.
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16.11.2022 14:52 Відповісти
Слава ЗСУ! Такі да.
Але тут такоє- якщо б ні було б допомоги від НАТО та ЄС, то де б ми були? Асфальтом оборонялися?
Кожен за себе. Нам наука.
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16.11.2022 14:55 Відповісти
И шашлыки кушали.
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16.11.2022 14:58 Відповісти
А это уже бабка надвое сказала
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16.11.2022 16:07 Відповісти
Не пімніняйте поняття, ми воюємо за свою державність.
Про НАТО ще смішніше - ми зупинили кацапів і відвоювали значну частину території країни дійсно незначною кількістю західної зброї, ще й дуже обмежені у видах озброєння на даний ча…
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16.11.2022 14:58 Відповісти
ППО в нас вже демонструють блискучі результати, а от ракети хоча б середньої дальності були б дуже доречні, як фактор стримування - ракета за ракету.
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16.11.2022 14:48 Відповісти
Но Петріоти ми не отримаємо, так?
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16.11.2022 14:51 Відповісти
Петриот коштує лярд і законтрактований іншим країнам, проте Несемс та Айрис не гірші. В підкріплення є ще Хавкі.
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16.11.2022 15:40 Відповісти
,, Не, они сожны в управлении,, Байден
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16.11.2022 16:08 Відповісти
Така реакція, Столтенберг: Столтенберг: пріоритет НАТО нині - більше систем ППО для України, свідчить, що Захід не усвідомлює нову якість війни із 21.09.22... це означає, що "випадкові" "польські інциденти" БУДУТЬ повторюватися. Путін коли бачить слабкість він її використовує, вже по факту.

більше систем ППО - система ППО має обмежену ефективність, частина все рівно ракет буде вражати цілі. Навіть у відкритій пресі Заходу є висновок, що Україна не зможе ефективно закрити небо...
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16.11.2022 14:55 Відповісти
ПРІОРИТЕТ НАТО- БЛА БЛА БЛА
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16.11.2022 14:57 Відповісти
Для избежания таких и подобных инцидентов, НАТО просто обязано закрыть небо над западной частью Украины вблизи Польши.
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16.11.2022 14:59 Відповісти
Для того, щоб захиститися треба мати можливість превентивних ударів по території кацапів, щоб знищити аеродроми та пускові установки. у поєднанні з засобами ППО ц буде більш надійним.
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16.11.2022 15:10 Відповісти
А не краще дати ракети що дбьють до мацкви ?
Може коли мацкоовскіе бояре будуть під ризиком ракетного удару то тоді пя п1дрота перестане нас бомбити ?????!??!?!?!?!?
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16.11.2022 15:13 Відповісти
А ще б просто оголосити дату та час можливого польоту ракети на москву. Думаю що паніка буде забезпечена... 😁
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16.11.2022 15:24 Відповісти
А вдруг ***** это не понравица, а?
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16.11.2022 16:10 Відповісти
як польська ППО (з "патріотами" і все таке круте) пропустила заліт на кілька кілометрів самої Польщі НЛО під час очевидної масованої ракетної атаки кацапів?
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16.11.2022 15:14 Відповісти
Якщоо ви вдарили(назодгнали) авто попоереду і те авто збило насмерть пішохода, то винуватим будете ви - бо ви вдарили і ви спричинили інцедент.

Так само і тут кацапи стріляли, ми оборонялись - загинули поляки. Винуваті кацапи, боо якби вони не били п нам то і пляки не загинули б!!!!
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16.11.2022 15:16 Відповісти
Досить казки розповідати. Вам сказали, а Ви повірили. Російська то ракета. НАТО не захотіло втручатися.
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16.11.2022 16:09 Відповісти
"На Польщу впала українська раекта ППО" (С) НАТО
"Треба дати Україні більше ППО" (С) НАТО

Зовсім не жаліють поляків
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16.11.2022 15:17 Відповісти
Так казали що це була кацапська ракета, потім українська. Яка ще й по характеристикам немогла впасти і зробити таку яму! Це ракета земля-повітря!
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16.11.2022 15:30 Відповісти
Лучше бы НАТО ответило. Хотя с другой стороны Украине может быть выгодно, чтобы НАТО не ответило, ибо тогда это будет война России и НАТО, а Украина окажется на вторых ролях в разделе "Разное"
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16.11.2022 15:34 Відповісти
Глупость какая, почему это только украинцы гибнут если это общее зло, аась?
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16.11.2022 16:22 Відповісти
А кто ещё, например, гибнет?
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16.11.2022 16:49 Відповісти
Ну, НАТО. Тепер чекай наступних прильотів. Один проглотили, інші не забаряться. Теж будете твердити про українське ППО?
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16.11.2022 16:07 Відповісти
Проснулся. Давно уже пора, сколько людей сберегло бы.
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16.11.2022 16:13 Відповісти
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

·

https://twitter.com/turkmendagz/status/1592798227308630016 5 ч

На складах армии США находятся гигантское количество систем ПВО/ПРО "Хоук". Это то что было у США до Пэтриот. Их столько, что можно поставить по одной установке в каждом дворе в Украине. Так почему же их там до сих пор нет?
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16.11.2022 16:16 Відповісти
Потому что гладиуолус
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16.11.2022 16:23 Відповісти
А Гвардиан пишут наоборот! Кому верить, Столтенбергу или журнашлюшкам?
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16.11.2022 16:27 Відповісти
Верь только мне,
спасибо тебе вофка *****, без твоих ракет мы бы не узнали что ты не одно ***** на свете
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16.11.2022 16:32 Відповісти
Констатуємо, США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
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16.11.2022 16:49 Відповісти
Больше - это сколько, ещё две или три и когда, через пол-года, через год?
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16.11.2022 16:51 Відповісти
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16.11.2022 17:03 Відповісти
Притула - жулік і холуй Пінчука 😠
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16.11.2022 17:39 Відповісти
Чтобы обратно с Украины по Польше ракеты ППО прилетели?
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16.11.2022 17:42 Відповісти
 
 