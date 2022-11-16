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Столтенберг: Топ-приоритет НАТО сейчас - больше систем ПВО для Украины

столтенберг

После инцидента с падением ракеты главным приоритетом НАТО остается предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил на брифинге в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО и союзники НАТО оказывают поддержку Украине. Мы помогаем Украине реализовать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Конечно, Украина имеет право защищаться против незаконной агрессивной войны России против Украины. И наш главный приоритет сейчас, один из топ-приоритетов - предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны", - сказал он.

Читайте: Предварительно в Польше упала ракета ПВО, но Украина в этом не виновата. Россия несет всю ответственность, - Столтенберг

Столтенберг также сказал, что ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.

Он отметил, что после падения ракеты в Польше в Альянсе не изменили оценку относительно угрозы России для союзников.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенбнрг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Польша (8497) ракеты (3599) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+15
Есть такое понятие в уставе ООН как результат агрессии. Если даже украинская ракета ПВО упала на территории Польши, то это является результатом рашистской агрессии против Украины и виновата в этом Помойка.
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16.11.2022 14:46
+11
Вас кацапы имеют,а мы вас защищать должны? Если бы не ЗСУ давно не было бы ни НАТО ,ни ЕС.
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16.11.2022 14:46
+11
ППО в нас вже демонструють блискучі результати, а от ракети хоча б середньої дальності були б дуже доречні, як фактор стримування - ракета за ракету.
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16.11.2022 14:48
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Есть такое понятие в уставе ООН как результат агрессии. Если даже украинская ракета ПВО упала на территории Польши, то это является результатом рашистской агрессии против Украины и виновата в этом Помойка.
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16.11.2022 14:46 Ответить
Столтенберг, если культурно, ты трепло, а если грубо, то ты пи..дабол.
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16.11.2022 15:12 Ответить
Все как на дороге. Если стоишь перед красным сигналом и прилетает в зад пьяный алкаш (я уже молчу о намеренном таране), то виноват будет алкаш. Если едешь по дороге и вдруг навстречку летит фура, ты маневрируешь от нее (так как фуре плевать на все) и попадаешь в дерево или даже других граждан, то виновником будет водитель фуры, хотя иногда и говорят, что должен ехать в своей полосе и получать фуру в лицо.

В любом исходе событий (кацапская ракета, подбитая кацапская ракета, ПВОшная ракета вдогон полетевшая в Польшу) виновны исключительно кацапы, притом даже не по водительской пьяной статье, а по умышленному действую с полным пониманием возможных последствий, я бы даже сказал наоборот с их провоцированием, так как убийство двух мирных граждан страны НАТО, которые ее поддерживали и не получили от нее ни защиты, ни возмездия - это огромная победа для кацапов. Люди погибли и НАТО их не защитило, притом даже не пытается это сделать, у них есть все возможности сбивать крылатые ракеты, которые летят в сторону Польши или Румынии и потенциально представляют для них опасность.
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16.11.2022 15:25 Ответить
Байден и нато не могут справится с одним босяком с лиговки
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16.11.2022 16:05 Ответить
доказательства есть что это украинская ракета ПВО? нету. второй день копают. украинского следа нет. признать руснявый пуск боятся.
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16.11.2022 21:38 Ответить
Вас кацапы имеют,а мы вас защищать должны? Если бы не ЗСУ давно не было бы ни НАТО ,ни ЕС.
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16.11.2022 14:46 Ответить
Мы защищаем прежде всего самих себя.
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16.11.2022 14:52 Ответить
Слава ЗСУ! Такі да.
Але тут такоє- якщо б ні було б допомоги від НАТО та ЄС, то де б ми були? Асфальтом оборонялися?
Кожен за себе. Нам наука.
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16.11.2022 14:55 Ответить
И шашлыки кушали.
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16.11.2022 14:58 Ответить
А это уже бабка надвое сказала
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16.11.2022 16:07 Ответить
Не пімніняйте поняття, ми воюємо за свою державність.
Про НАТО ще смішніше - ми зупинили кацапів і відвоювали значну частину території країни дійсно незначною кількістю західної зброї, ще й дуже обмежені у видах озброєння на даний ча…
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16.11.2022 14:58 Ответить
ППО в нас вже демонструють блискучі результати, а от ракети хоча б середньої дальності були б дуже доречні, як фактор стримування - ракета за ракету.
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16.11.2022 14:48 Ответить
Но Петріоти ми не отримаємо, так?
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16.11.2022 14:51 Ответить
Петриот коштує лярд і законтрактований іншим країнам, проте Несемс та Айрис не гірші. В підкріплення є ще Хавкі.
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16.11.2022 15:40 Ответить
,, Не, они сожны в управлении,, Байден
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16.11.2022 16:08 Ответить
Така реакція, Столтенберг: Столтенберг: пріоритет НАТО нині - більше систем ППО для України, свідчить, що Захід не усвідомлює нову якість війни із 21.09.22... це означає, що "випадкові" "польські інциденти" БУДУТЬ повторюватися. Путін коли бачить слабкість він її використовує, вже по факту.

більше систем ППО - система ППО має обмежену ефективність, частина все рівно ракет буде вражати цілі. Навіть у відкритій пресі Заходу є висновок, що Україна не зможе ефективно закрити небо...
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16.11.2022 14:55 Ответить
ПРІОРИТЕТ НАТО- БЛА БЛА БЛА
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16.11.2022 14:57 Ответить
Для избежания таких и подобных инцидентов, НАТО просто обязано закрыть небо над западной частью Украины вблизи Польши.
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16.11.2022 14:59 Ответить
Для того, щоб захиститися треба мати можливість превентивних ударів по території кацапів, щоб знищити аеродроми та пускові установки. у поєднанні з засобами ППО ц буде більш надійним.
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16.11.2022 15:10 Ответить
А не краще дати ракети що дбьють до мацкви ?
Може коли мацкоовскіе бояре будуть під ризиком ракетного удару то тоді пя п1дрота перестане нас бомбити ?????!??!?!?!?!?
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16.11.2022 15:13 Ответить
А ще б просто оголосити дату та час можливого польоту ракети на москву. Думаю що паніка буде забезпечена... 😁
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16.11.2022 15:24 Ответить
А вдруг ***** это не понравица, а?
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16.11.2022 16:10 Ответить
як польська ППО (з "патріотами" і все таке круте) пропустила заліт на кілька кілометрів самої Польщі НЛО під час очевидної масованої ракетної атаки кацапів?
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16.11.2022 15:14 Ответить
Якщоо ви вдарили(назодгнали) авто попоереду і те авто збило насмерть пішохода, то винуватим будете ви - бо ви вдарили і ви спричинили інцедент.

Так само і тут кацапи стріляли, ми оборонялись - загинули поляки. Винуваті кацапи, боо якби вони не били п нам то і пляки не загинули б!!!!
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16.11.2022 15:16 Ответить
Досить казки розповідати. Вам сказали, а Ви повірили. Російська то ракета. НАТО не захотіло втручатися.
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16.11.2022 16:09 Ответить
"На Польщу впала українська раекта ППО" (С) НАТО
"Треба дати Україні більше ППО" (С) НАТО

Зовсім не жаліють поляків
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16.11.2022 15:17 Ответить
Так казали що це була кацапська ракета, потім українська. Яка ще й по характеристикам немогла впасти і зробити таку яму! Це ракета земля-повітря!
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16.11.2022 15:30 Ответить
Лучше бы НАТО ответило. Хотя с другой стороны Украине может быть выгодно, чтобы НАТО не ответило, ибо тогда это будет война России и НАТО, а Украина окажется на вторых ролях в разделе "Разное"
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16.11.2022 15:34 Ответить
Глупость какая, почему это только украинцы гибнут если это общее зло, аась?
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16.11.2022 16:22 Ответить
А кто ещё, например, гибнет?
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16.11.2022 16:49 Ответить
Ну, НАТО. Тепер чекай наступних прильотів. Один проглотили, інші не забаряться. Теж будете твердити про українське ППО?
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16.11.2022 16:07 Ответить
Проснулся. Давно уже пора, сколько людей сберегло бы.
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16.11.2022 16:13 Ответить
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

·

https://twitter.com/turkmendagz/status/1592798227308630016 5 ч

На складах армии США находятся гигантское количество систем ПВО/ПРО "Хоук". Это то что было у США до Пэтриот. Их столько, что можно поставить по одной установке в каждом дворе в Украине. Так почему же их там до сих пор нет?
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16.11.2022 16:16 Ответить
Потому что гладиуолус
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16.11.2022 16:23 Ответить
А Гвардиан пишут наоборот! Кому верить, Столтенбергу или журнашлюшкам?
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16.11.2022 16:27 Ответить
Верь только мне,
спасибо тебе вофка *****, без твоих ракет мы бы не узнали что ты не одно ***** на свете
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16.11.2022 16:32 Ответить
Констатуємо, США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
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16.11.2022 16:49 Ответить
Больше - это сколько, ещё две или три и когда, через пол-года, через год?
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16.11.2022 16:51 Ответить
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16.11.2022 17:03 Ответить
Притула - жулік і холуй Пінчука 😠
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16.11.2022 17:39 Ответить
Чтобы обратно с Украины по Польше ракеты ППО прилетели?
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16.11.2022 17:42 Ответить
 
 