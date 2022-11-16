Столтенберг: Топ-приоритет НАТО сейчас - больше систем ПВО для Украины

После инцидента с падением ракеты главным приоритетом НАТО остается предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил на брифинге в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО и союзники НАТО оказывают поддержку Украине. Мы помогаем Украине реализовать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Конечно, Украина имеет право защищаться против незаконной агрессивной войны России против Украины. И наш главный приоритет сейчас, один из топ-приоритетов - предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны", - сказал он.

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Столтенберг также сказал, что ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.

Он отметил, что после падения ракеты в Польше в Альянсе не изменили оценку относительно угрозы России для союзников.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенбнрг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.