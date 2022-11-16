Столтенберг: Топ-приоритет НАТО сейчас - больше систем ПВО для Украины
После инцидента с падением ракеты главным приоритетом НАТО остается предоставление Украине систем противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил на брифинге в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО и союзники НАТО оказывают поддержку Украине. Мы помогаем Украине реализовать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Конечно, Украина имеет право защищаться против незаконной агрессивной войны России против Украины. И наш главный приоритет сейчас, один из топ-приоритетов - предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны", - сказал он.
Столтенберг также сказал, что ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.
Он отметил, что после падения ракеты в Польше в Альянсе не изменили оценку относительно угрозы России для союзников.
Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенбнрг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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В любом исходе событий (кацапская ракета, подбитая кацапская ракета, ПВОшная ракета вдогон полетевшая в Польшу) виновны исключительно кацапы, притом даже не по водительской пьяной статье, а по умышленному действую с полным пониманием возможных последствий, я бы даже сказал наоборот с их провоцированием, так как убийство двух мирных граждан страны НАТО, которые ее поддерживали и не получили от нее ни защиты, ни возмездия - это огромная победа для кацапов. Люди погибли и НАТО их не защитило, притом даже не пытается это сделать, у них есть все возможности сбивать крылатые ракеты, которые летят в сторону Польши или Румынии и потенциально представляют для них опасность.
Але тут такоє- якщо б ні було б допомоги від НАТО та ЄС, то де б ми були? Асфальтом оборонялися?
Кожен за себе. Нам наука.
Про НАТО ще смішніше - ми зупинили кацапів і відвоювали значну частину території країни дійсно незначною кількістю західної зброї, ще й дуже обмежені у видах озброєння на даний ча…
більше систем ППО - система ППО має обмежену ефективність, частина все рівно ракет буде вражати цілі. Навіть у відкритій пресі Заходу є висновок, що Україна не зможе ефективно закрити небо...
Може коли мацкоовскіе бояре будуть під ризиком ракетного удару то тоді пя п1дрота перестане нас бомбити ?????!??!?!?!?!?
Так само і тут кацапи стріляли, ми оборонялись - загинули поляки. Винуваті кацапи, боо якби вони не били п нам то і пляки не загинули б!!!!
"Треба дати Україні більше ППО" (С) НАТО
Зовсім не жаліють поляків
@turkmendagz
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https://twitter.com/turkmendagz/status/1592798227308630016 5 ч
На складах армии США находятся гигантское количество систем ПВО/ПРО "Хоук". Это то что было у США до Пэтриот. Их столько, что можно поставить по одной установке в каждом дворе в Украине. Так почему же их там до сих пор нет?
спасибо тебе вофка *****, без твоих ракет мы бы не узнали что ты не одно ***** на свете
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).