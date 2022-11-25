УКР
У польському Пшеводуві не виявили решток другої ракети, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у польському Пшеводуві не виявили решток другої ракети, про яку раніше повідомлялося.

Про це повідомило "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.

За словами Дуди, наразі в ході розслідування встановлено, що після масованого обстрілу України на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони.

"Слідство триває, на місці усі слідчі дії уже завершились, зараз тривають лабораторні дослідження. Ніякі нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося", - зазначив польський президент.

Президент Анджей Дуда додав, що вибухнули дві ракети — одна в Польщі, друга — в Україні.

"Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України".

Анджей Дуда вкотре наголосив, що "це був трагічний випадок, який стався з вини Росії".

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Топ коментарі
+17
іншими словами НАТО поки що не готове втручатись
показати весь коментар
25.11.2022 20:47 Відповісти
+14
Не хоче НАТО вступати у пряме протистояння з агресором, звідси такі безглузді нестикування версій.
показати весь коментар
25.11.2022 20:48 Відповісти
+11
"Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України"

Ok тоді чому Україна не знайшла другу ракету або не показали решткі другої ракети? І взагалі якого типа друра ракета була? кацапська чи теж С-300? якась дуже мутна фуйня досіх пір продовжуєттся і все більше виглядить як підстава
показати весь коментар
25.11.2022 20:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.11.2022 20:40 Відповісти
А які докази що це українська ракета?
показати весь коментар
25.11.2022 20:44 Відповісти
схоже лише слова бо наших фахівців не долучили до розслідування...
показати весь коментар
25.11.2022 20:47 Відповісти
Тому що С-300 з москальщени на таку відстань прилетіти не могла...
показати весь коментар
25.11.2022 20:47 Відповісти
Могла прилетіти з білорашки.
показати весь коментар
25.11.2022 20:54 Відповісти
Могла теоретично, але малоімовірно, це максимальна дальність польоту ракети від найближчого кордону з беларашкою.
показати весь коментар
25.11.2022 20:59 Відповісти
С-300 - максимальна дальність по землі - 200км. Докордону з Білоруссю - 120км.
Там можна було її і з Бресту запустити.
показати весь коментар
25.11.2022 22:07 Відповісти
В Україні таких ракет нема, у нас ракети з дальністю максимум 75 км (біля 90 по наземних) і для С-300В1 за дальністю 100 км (по наземних трохи більше). Якщо використано більш нову ракету, то це явно була не Україна. Тому чекаємо ...
показати весь коментар
25.11.2022 22:31 Відповісти
А хто тобі сказав що у Польщі с-300 упала ? У дитинстві фізику вчив ? (( Збита ракета каменем на місці не падає , а її рештки летять по траєкторії руху ракети у напрямку точки удару , так само з рештками зенітної ракети української ; сам подумай - якщо наша ракета летіла на перехоплення кацапської , у якому напрямкові була траєкторія її польоту ? ((
показати весь коментар
25.11.2022 23:39 Відповісти
На відміну від вас хамити не буду. Про С-300 кажуть багато і з перших годин події. Правда спочатку казали про 2 ракети. Припустимо що була ворожа ракета і наша протиракета. Ворожа могла бути або балістична, або крилата. Балістичну відкидаємо, бо враховуючи її траєкторію получиться, що удар 100% приходився на територію Польщі. Імовірніше була крилата. Крилата ракета летить максимально низько до землі щоб ускладнити своєчасне виявлення засобами ППО, як правило від 20 до 500 м. в залежності від рельєфу. Швидкість як правило дозвукова (буває і понадзвукова, але не більше ніж 2М як правило). Ще треба врахувати, що крилата ракета аеродинамічний об'єкт, тому при пошкоджені різко втрачає швидкість. Враховуючи вищевикладене я роблю висновок, що розліт уламків не може бути великим, максимум на 1-2 км. Ще на це може вказувати і те, що свідчення були про 2 ракети, значить ракети падали рядом, великого розльоту не було, раз це бачили свідки. На мою думку, суб'єктивну, крилата ракета йшла від території беларашки вздовж кордону з Польщею для обхода нашої ППО з заходом на її територію на пару-трійку км. Наші її збили. Далі увімкнулась політики і що буде далі будемо бачити.

P.s. Повторюю, думка суб'єктивна, базується на відкритих джерелах, просто як ППОшник моделюю можливу ситуацію...
показати весь коментар
26.11.2022 00:31 Відповісти
Як інженер ППОшнику (( Уважно прочитав "суб"єктивну думку" і моя невихованість дозволяє мені зробити такі висновки :
1. Написано багато і скучно , але підтвердження що то саме С-300 немає , печалька (( .
2. Якщо те "щось " було небалістичним і летіло собі , як ворона над землею , через територію Польщі , то як його наша ППО над Польщею засікла і над Польщею намагалася збити замість поляків ? ((
3. Для моделювання ситуації ППОшником (( : https://www.stopcor.org/ukr/section-zarubezhom/news-svizhe-foto-z-mistsya-padinnya-raketi-v-polskomu-pshevoduvi-scho-vidomo-na-tsyu-godinu-16-11-2022.html Це також відкрите джерело і теж не дурні коментарі написали . Бо інакше виходить з пояснень ППОшника що ми вже навіть над Польщею повітряний простір прикриваємо , допомагаємо НАТО їхні косяки виправляти ((
показати весь коментар
26.11.2022 01:21 Відповісти
в першу чергу мабуь траєкторію вираховують по якій та ракета прилетіла.
показати весь коментар
25.11.2022 21:44 Відповісти
Пан Анджей ху.ло не такое страшное как его рисует НАТО.
показати весь коментар
25.11.2022 20:45 Відповісти
а як розривало диванних експердів "НАТА" нассліваєт!
показати весь коментар
25.11.2022 20:45 Відповісти
А РАЗВЕ НАС не слили?
показати весь коментар
25.11.2022 22:14 Відповісти
Какие все лживые....
показати весь коментар
25.11.2022 20:45 Відповісти
та чого не знайшли? у нас сотні тих ракет по всій території тепер лежить, але хто знає яка з них? Країну русскіє ******** вже 8 місяців.
показати весь коментар
25.11.2022 21:46 Відповісти
Другу ракету з'їли пацюки.
показати весь коментар
25.11.2022 21:59 Відповісти
Рештки якої з чотирьох тисяч запущених по Україні та майже такої кількості запущених на перехоплення нами накажеш шукати ? (( І саме головне - ракета коли впаде , аварійний маячок як у бойовиках не вмикає (((
показати весь коментар
25.11.2022 23:42 Відповісти
саме так і є...
показати весь коментар
25.11.2022 20:48 Відповісти
"Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося" іншими словами, чекають на остаточні висновки, щоб потім жодні русскіє нічого не перекручували.
НАТО допомогає, ЗСУ задоволені, це дуже добре, що самі воюють, не будуть потім нікому винні, ніхто не скаже, мовляв, як би не НАТО, Київ за три дні....бе-бе-бе.
показати весь коментар
25.11.2022 21:48 Відповісти
я представляю, как ржут русские от счастья, видя эту импотентность
показати весь коментар
25.11.2022 22:15 Відповісти
Хвалят, причем публично:

"Песков назвал реакцию Байдена профессиональной.

«Поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу сообщить о том, что речь идет об обломках ракеты С-300. И сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским вооруженным силам. Есть смысл обратить внимание на сдержанную и профессиональную реакцию американской стороны и американского президента», - сказал Песков."
показати весь коментар
26.11.2022 01:18 Відповісти
Столтенберг, как и Меркель - работает на две стороны.
Был бы на его месте Джонсон - Россия получила бы по носу.
показати весь коментар
25.11.2022 21:29 Відповісти
Був би на місці Байдена нормальний республіканець -- одне з корит у Чорному морі, що возить так звані "Калібри", було б знищене залпом "Томагавків". Причому не пізніше як за годину після того, як відбувся обстріл території NATO.
показати весь коментар
25.11.2022 22:07 Відповісти
где ж его взять, - нормального??
показати весь коментар
25.11.2022 22:17 Відповісти
Нормальный правитель не втянет свою страну в войну раньше времени

Так и было в США и во времена WW2
показати весь коментар
25.11.2022 22:52 Відповісти
Ага, "раньше врємєні".

Нохчі, Грузія, Україна-14, Сирія, Україна-22.... Скільки вже загинуло людей у цих війнах, розпочатих бензоколонкою-терористом?

Зате на Ірак і Афганістан у США військові ресурси знайшлися, і неслабкі.
показати весь коментар
25.11.2022 22:58 Відповісти
США могут с горсткой арабов классно воевать, или когда им устроят Перл Харбор 2. А так они в войны не втягиваются.
показати весь коментар
25.11.2022 23:39 Відповісти
Судячи з прапорця потрібно писати так : "Був би на місці Шольца нормальний канцлер , то вже б давно Петріоти українське небо захищали , а не покриті цвіллю стріли видавцем Україні передавалися ; колони німецьких БТРів та танків топтали свіжозастелений український асфальт , а політики німецькі у лютому не радили б Україні здатися на милість переможця ((
показати весь коментар
25.11.2022 23:46 Відповісти
І це теж правильно!
показати весь коментар
26.11.2022 00:17 Відповісти
А я зразу сказав:
Російська ракета, по якій стріляла наша ППО "чародійським" способом ЗНИКЛА!
показати весь коментар
25.11.2022 22:04 Відповісти
Никто об этом вслух не говорит, но это начинает дурно пахнуть.
показати весь коментар
25.11.2022 23:26 Відповісти
"Не виявлено" не означає, що уламків другої ракети не було. Політ ракети РФ у межах території України до кордону з Польщею доведено записами траєкторії, яка опублікована ЗМІ Польщі.
Може варто провести окреме розслідування, куди поділися уламки? Хоча, вуха стирчать і рожеві від сорому.
показати весь коментар
25.11.2022 23:53 Відповісти
Немає там ніякого сорому
показати весь коментар
26.11.2022 03:56 Відповісти
То покажіть рештки першої,"української",ракети.
показати весь коментар
26.11.2022 17:28 Відповісти
 
 