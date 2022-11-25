У польському Пшеводуві не виявили решток другої ракети, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у польському Пшеводуві не виявили решток другої ракети, про яку раніше повідомлялося.
Про це повідомило "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.
За словами Дуди, наразі в ході розслідування встановлено, що після масованого обстрілу України на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони.
"Слідство триває, на місці усі слідчі дії уже завершились, зараз тривають лабораторні дослідження. Ніякі нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося", - зазначив польський президент.
Президент Анджей Дуда додав, що вибухнули дві ракети — одна в Польщі, друга — в Україні.
"Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України".
Анджей Дуда вкотре наголосив, що "це був трагічний випадок, який стався з вини Росії".
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Там можна було її і з Бресту запустити.
P.s. Повторюю, думка суб'єктивна, базується на відкритих джерелах, просто як ППОшник моделюю можливу ситуацію...
1. Написано багато і скучно , але підтвердження що то саме С-300 немає , печалька (( .
2. Якщо те "щось " було небалістичним і летіло собі , як ворона над землею , через територію Польщі , то як його наша ППО над Польщею засікла і над Польщею намагалася збити замість поляків ? ((
3. Для моделювання ситуації ППОшником (( : https://www.stopcor.org/ukr/section-zarubezhom/news-svizhe-foto-z-mistsya-padinnya-raketi-v-polskomu-pshevoduvi-scho-vidomo-na-tsyu-godinu-16-11-2022.html Це також відкрите джерело і теж не дурні коментарі написали . Бо інакше виходить з пояснень ППОшника що ми вже навіть над Польщею повітряний простір прикриваємо , допомагаємо НАТО їхні косяки виправляти ((
Ok тоді чому Україна не знайшла другу ракету або не показали решткі другої ракети? І взагалі якого типа друра ракета була? кацапська чи теж С-300? якась дуже мутна фуйня досіх пір продовжуєттся і все більше виглядить як підстава
НАТО допомогає, ЗСУ задоволені, це дуже добре, що самі воюють, не будуть потім нікому винні, ніхто не скаже, мовляв, як би не НАТО, Київ за три дні....бе-бе-бе.
"Песков назвал реакцию Байдена профессиональной.
«Поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу сообщить о том, что речь идет об обломках ракеты С-300. И сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским вооруженным силам. Есть смысл обратить внимание на сдержанную и профессиональную реакцию американской стороны и американского президента», - сказал Песков."
Был бы на его месте Джонсон - Россия получила бы по носу.
Так и было в США и во времена WW2
Нохчі, Грузія, Україна-14, Сирія, Україна-22.... Скільки вже загинуло людей у цих війнах, розпочатих бензоколонкою-терористом?
Зате на Ірак і Афганістан у США військові ресурси знайшлися, і неслабкі.
Російська ракета, по якій стріляла наша ППО "чародійським" способом ЗНИКЛА!
Може варто провести окреме розслідування, куди поділися уламки? Хоча, вуха стирчать і рожеві від сорому.