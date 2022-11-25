У польському Пшеводуві не виявили решток другої ракети, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у польському Пшеводуві не виявили решток другої ракети, про яку раніше повідомлялося.

Про це повідомило "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.

За словами Дуди, наразі в ході розслідування встановлено, що після масованого обстрілу України на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони.

"Слідство триває, на місці усі слідчі дії уже завершились, зараз тривають лабораторні дослідження. Ніякі нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося", - зазначив польський президент.

Президент Анджей Дуда додав, що вибухнули дві ракети — одна в Польщі, друга — в Україні.

"Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України".

Анджей Дуда вкотре наголосив, що "це був трагічний випадок, який стався з вини Росії".

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.