В польском Пшеводуве не обнаружили остатки второй ракеты, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в польском Пшеводуве не обнаружили остатки второй ракеты, о которой ранее сообщалось.

Об этом сообщило "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.

По словам Дуды, в ходе расследования установлено, что после массированного обстрела Украины на территории Польши взорвалась ракета украинской противоракетной обороны.

"Следствие продолжается, на месте все следственные действия уже завершились, сейчас продолжаются лабораторные исследования. Никакие новые выводы не меняют того, что я говорил раньше. Все ждем выводов экспертов и никоим образом в процесс не вмешиваемся", - отметил польский президент.

Президент Анджей Дуда добавил, что взорвались две ракеты – одна в Польше, вторая – в Украине.

Читайте также: Между Польшей и Украиной после инцидента с ракетой нет кризиса доверия, - Дуда

"Знаю, что была сначала информация о двух ракетах. После следственных действий остатков второй ракеты на территории Польши не обнаружено. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины".

Анджей Дуда в очередной раз подчеркнул, что "это был трагический случай, произошедший по вине России"

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Польша (8839) ракеты (3722) Дуда Анджей (789)
Топ комментарии
+17
іншими словами НАТО поки що не готове втручатись
25.11.2022 20:47 Ответить
+14
Не хоче НАТО вступати у пряме протистояння з агресором, звідси такі безглузді нестикування версій.
25.11.2022 20:48 Ответить
+11
"Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України"

Ok тоді чому Україна не знайшла другу ракету або не показали решткі другої ракети? І взагалі якого типа друра ракета була? кацапська чи теж С-300? якась дуже мутна фуйня досіх пір продовжуєттся і все більше виглядить як підстава
25.11.2022 20:46 Ответить
25.11.2022 20:40 Ответить
А які докази що це українська ракета?
25.11.2022 20:44 Ответить
схоже лише слова бо наших фахівців не долучили до розслідування...
25.11.2022 20:47 Ответить
Тому що С-300 з москальщени на таку відстань прилетіти не могла...
25.11.2022 20:47 Ответить
Могла прилетіти з білорашки.
25.11.2022 20:54 Ответить
Могла теоретично, але малоімовірно, це максимальна дальність польоту ракети від найближчого кордону з беларашкою.
25.11.2022 20:59 Ответить
С-300 - максимальна дальність по землі - 200км. Докордону з Білоруссю - 120км.
Там можна було її і з Бресту запустити.
25.11.2022 22:07 Ответить
В Україні таких ракет нема, у нас ракети з дальністю максимум 75 км (біля 90 по наземних) і для С-300В1 за дальністю 100 км (по наземних трохи більше). Якщо використано більш нову ракету, то це явно була не Україна. Тому чекаємо ...
25.11.2022 22:31 Ответить
А хто тобі сказав що у Польщі с-300 упала ? У дитинстві фізику вчив ? (( Збита ракета каменем на місці не падає , а її рештки летять по траєкторії руху ракети у напрямку точки удару , так само з рештками зенітної ракети української ; сам подумай - якщо наша ракета летіла на перехоплення кацапської , у якому напрямкові була траєкторія її польоту ? ((
25.11.2022 23:39 Ответить
На відміну від вас хамити не буду. Про С-300 кажуть багато і з перших годин події. Правда спочатку казали про 2 ракети. Припустимо що була ворожа ракета і наша протиракета. Ворожа могла бути або балістична, або крилата. Балістичну відкидаємо, бо враховуючи її траєкторію получиться, що удар 100% приходився на територію Польщі. Імовірніше була крилата. Крилата ракета летить максимально низько до землі щоб ускладнити своєчасне виявлення засобами ППО, як правило від 20 до 500 м. в залежності від рельєфу. Швидкість як правило дозвукова (буває і понадзвукова, але не більше ніж 2М як правило). Ще треба врахувати, що крилата ракета аеродинамічний об'єкт, тому при пошкоджені різко втрачає швидкість. Враховуючи вищевикладене я роблю висновок, що розліт уламків не може бути великим, максимум на 1-2 км. Ще на це може вказувати і те, що свідчення були про 2 ракети, значить ракети падали рядом, великого розльоту не було, раз це бачили свідки. На мою думку, суб'єктивну, крилата ракета йшла від території беларашки вздовж кордону з Польщею для обхода нашої ППО з заходом на її територію на пару-трійку км. Наші її збили. Далі увімкнулась політики і що буде далі будемо бачити.

P.s. Повторюю, думка суб'єктивна, базується на відкритих джерелах, просто як ППОшник моделюю можливу ситуацію...
26.11.2022 00:31 Ответить
Як інженер ППОшнику (( Уважно прочитав "суб"єктивну думку" і моя невихованість дозволяє мені зробити такі висновки :
1. Написано багато і скучно , але підтвердження що то саме С-300 немає , печалька (( .
2. Якщо те "щось " було небалістичним і летіло собі , як ворона над землею , через територію Польщі , то як його наша ППО над Польщею засікла і над Польщею намагалася збити замість поляків ? ((
3. Для моделювання ситуації ППОшником (( : https://www.stopcor.org/ukr/section-zarubezhom/news-svizhe-foto-z-mistsya-padinnya-raketi-v-polskomu-pshevoduvi-scho-vidomo-na-tsyu-godinu-16-11-2022.html Це також відкрите джерело і теж не дурні коментарі написали . Бо інакше виходить з пояснень ППОшника що ми вже навіть над Польщею повітряний простір прикриваємо , допомагаємо НАТО їхні косяки виправляти ((
26.11.2022 01:21 Ответить
в першу чергу мабуь траєкторію вираховують по якій та ракета прилетіла.
25.11.2022 21:44 Ответить
Пан Анджей ху.ло не такое страшное как его рисует НАТО.
25.11.2022 20:45 Ответить
а як розривало диванних експердів "НАТА" нассліваєт!
25.11.2022 20:45 Ответить
А РАЗВЕ НАС не слили?
25.11.2022 22:14 Ответить
Какие все лживые....
25.11.2022 20:45 Ответить
"Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України"

Ok тоді чому Україна не знайшла другу ракету або не показали решткі другої ракети? І взагалі якого типа друра ракета була? кацапська чи теж С-300? якась дуже мутна фуйня досіх пір продовжуєттся і все більше виглядить як підстава
25.11.2022 20:46 Ответить
та чого не знайшли? у нас сотні тих ракет по всій території тепер лежить, але хто знає яка з них? Країну русскіє ******** вже 8 місяців.
25.11.2022 21:46 Ответить
Другу ракету з'їли пацюки.
25.11.2022 21:59 Ответить
Рештки якої з чотирьох тисяч запущених по Україні та майже такої кількості запущених на перехоплення нами накажеш шукати ? (( І саме головне - ракета коли впаде , аварійний маячок як у бойовиках не вмикає (((
25.11.2022 23:42 Ответить
іншими словами НАТО поки що не готове втручатись
25.11.2022 20:47 Ответить
саме так і є...
25.11.2022 20:48 Ответить
"Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося" іншими словами, чекають на остаточні висновки, щоб потім жодні русскіє нічого не перекручували.
НАТО допомогає, ЗСУ задоволені, це дуже добре, що самі воюють, не будуть потім нікому винні, ніхто не скаже, мовляв, як би не НАТО, Київ за три дні....бе-бе-бе.
25.11.2022 21:48 Ответить
Не хоче НАТО вступати у пряме протистояння з агресором, звідси такі безглузді нестикування версій.
25.11.2022 20:48 Ответить
я представляю, как ржут русские от счастья, видя эту импотентность
25.11.2022 22:15 Ответить
Хвалят, причем публично:

"Песков назвал реакцию Байдена профессиональной.

«Поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу сообщить о том, что речь идет об обломках ракеты С-300. И сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским вооруженным силам. Есть смысл обратить внимание на сдержанную и профессиональную реакцию американской стороны и американского президента», - сказал Песков."
26.11.2022 01:18 Ответить
Столтенберг, как и Меркель - работает на две стороны.
Был бы на его месте Джонсон - Россия получила бы по носу.
25.11.2022 21:29 Ответить
Був би на місці Байдена нормальний республіканець -- одне з корит у Чорному морі, що возить так звані "Калібри", було б знищене залпом "Томагавків". Причому не пізніше як за годину після того, як відбувся обстріл території NATO.
25.11.2022 22:07 Ответить
где ж его взять, - нормального??
25.11.2022 22:17 Ответить
Нормальный правитель не втянет свою страну в войну раньше времени

Так и было в США и во времена WW2
25.11.2022 22:52 Ответить
Ага, "раньше врємєні".

Нохчі, Грузія, Україна-14, Сирія, Україна-22.... Скільки вже загинуло людей у цих війнах, розпочатих бензоколонкою-терористом?

Зате на Ірак і Афганістан у США військові ресурси знайшлися, і неслабкі.
25.11.2022 22:58 Ответить
США могут с горсткой арабов классно воевать, или когда им устроят Перл Харбор 2. А так они в войны не втягиваются.
25.11.2022 23:39 Ответить
Судячи з прапорця потрібно писати так : "Був би на місці Шольца нормальний канцлер , то вже б давно Петріоти українське небо захищали , а не покриті цвіллю стріли видавцем Україні передавалися ; колони німецьких БТРів та танків топтали свіжозастелений український асфальт , а політики німецькі у лютому не радили б Україні здатися на милість переможця ((
25.11.2022 23:46 Ответить
І це теж правильно!
26.11.2022 00:17 Ответить
А я зразу сказав:
Російська ракета, по якій стріляла наша ППО "чародійським" способом ЗНИКЛА!
25.11.2022 22:04 Ответить
Никто об этом вслух не говорит, но это начинает дурно пахнуть.
25.11.2022 23:26 Ответить
"Не виявлено" не означає, що уламків другої ракети не було. Політ ракети РФ у межах території України до кордону з Польщею доведено записами траєкторії, яка опублікована ЗМІ Польщі.
Може варто провести окреме розслідування, куди поділися уламки? Хоча, вуха стирчать і рожеві від сорому.
25.11.2022 23:53 Ответить
Немає там ніякого сорому
26.11.2022 03:56 Ответить
То покажіть рештки першої,"української",ракети.
26.11.2022 17:28 Ответить
 
 