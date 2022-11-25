В польском Пшеводуве не обнаружили остатки второй ракеты, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в польском Пшеводуве не обнаружили остатки второй ракеты, о которой ранее сообщалось.
Об этом сообщило "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.
По словам Дуды, в ходе расследования установлено, что после массированного обстрела Украины на территории Польши взорвалась ракета украинской противоракетной обороны.
"Следствие продолжается, на месте все следственные действия уже завершились, сейчас продолжаются лабораторные исследования. Никакие новые выводы не меняют того, что я говорил раньше. Все ждем выводов экспертов и никоим образом в процесс не вмешиваемся", - отметил польский президент.
Президент Анджей Дуда добавил, что взорвались две ракеты – одна в Польше, вторая – в Украине.
"Знаю, что была сначала информация о двух ракетах. После следственных действий остатков второй ракеты на территории Польши не обнаружено. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины".
Анджей Дуда в очередной раз подчеркнул, что "это был трагический случай, произошедший по вине России"
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Там можна було її і з Бресту запустити.
P.s. Повторюю, думка суб'єктивна, базується на відкритих джерелах, просто як ППОшник моделюю можливу ситуацію...
1. Написано багато і скучно , але підтвердження що то саме С-300 немає , печалька (( .
2. Якщо те "щось " було небалістичним і летіло собі , як ворона над землею , через територію Польщі , то як його наша ППО над Польщею засікла і над Польщею намагалася збити замість поляків ? ((
3. Для моделювання ситуації ППОшником (( : https://www.stopcor.org/ukr/section-zarubezhom/news-svizhe-foto-z-mistsya-padinnya-raketi-v-polskomu-pshevoduvi-scho-vidomo-na-tsyu-godinu-16-11-2022.html Це також відкрите джерело і теж не дурні коментарі написали . Бо інакше виходить з пояснень ППОшника що ми вже навіть над Польщею повітряний простір прикриваємо , допомагаємо НАТО їхні косяки виправляти ((
Ok тоді чому Україна не знайшла другу ракету або не показали решткі другої ракети? І взагалі якого типа друра ракета була? кацапська чи теж С-300? якась дуже мутна фуйня досіх пір продовжуєттся і все більше виглядить як підстава
НАТО допомогає, ЗСУ задоволені, це дуже добре, що самі воюють, не будуть потім нікому винні, ніхто не скаже, мовляв, як би не НАТО, Київ за три дні....бе-бе-бе.
"Песков назвал реакцию Байдена профессиональной.
«Поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу сообщить о том, что речь идет об обломках ракеты С-300. И сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским вооруженным силам. Есть смысл обратить внимание на сдержанную и профессиональную реакцию американской стороны и американского президента», - сказал Песков."
Был бы на его месте Джонсон - Россия получила бы по носу.
Так и было в США и во времена WW2
Нохчі, Грузія, Україна-14, Сирія, Україна-22.... Скільки вже загинуло людей у цих війнах, розпочатих бензоколонкою-терористом?
Зате на Ірак і Афганістан у США військові ресурси знайшлися, і неслабкі.
Російська ракета, по якій стріляла наша ППО "чародійським" способом ЗНИКЛА!
Може варто провести окреме розслідування, куди поділися уламки? Хоча, вуха стирчать і рожеві від сорому.