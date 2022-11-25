Ми не бачили доказів, що у Польщі впала українська ракета, - МЗС
Україна поки що не отримала доказів того, що в Польщі впала ракета українських сил ППО, яка пошкодила фермерське підприємство та призвела до загибелі двох місцевих мешканців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.
Ми абсолютно відкрито беремо участь у розслідуванні разом з польськими службами. Ми чули політичні заяви про те, що це була українська ракета ППО, але ми не бачили доказів. У наших військових є інформація, що це не наша ракета. Ми готові до взаємного обміну інформацією. Після цього ми прийдемо до загальних висновків і приймемо їх, хоч би якими вони були", - заявив Кулеба.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Даже снаряды бы уже закончились давно
Не говоря уже про поставки новейшего оружия
https://telemetr.me/content/generalsvr/post/1219/
А щоб заспокоїти всіх-можна було давно вже показати уламки двигуна чи корпусу,а не роздувати істерію на потіху кацапстану.
Просто поляки з НАТО обкакались від страху і попісялись!
Но Байден из Овального кабинета увидел только одну.
Из Овального кабинета видней.
гораздо проще и дешевле ******* кремль руками украины.
а то что при этом от самой украины мало что останется, ну так когда дровосек рубит дерево, щепки летят.
к тому же кремляди сами напросились.
цель оправдывает средства.
2. Украине гарантии не давали, но многократно предупреждали и даже раскрутились на поставки вооружений. Проблема была в том что в Украине предупреждениям не особо внимали. Больше мечтали о майских шашлыках.
3. Рашисткая орда вторжения была в 200-250 тысяч. Армия в 20 раз больше - на бумаге. Украина, проведя мобилизацию, имеет численное приемущество по людям. Фактически, орки напали в меньшинстве, и это меньшинство пытается что то сделать со страной в 40млн.
4. Хваленное "нато" путина не боится, но пытается просчитать последствия. В драку легко влезть, но весьмя проблематично вылезти, не сломав себе кое что. Посмотрите на путена и его дружков. У них было "головокружение от успехов", они совершенно не просчитали последствия. Их сейчас методично грузят санкциями, посредством ЗСУ отбивают почки, печень, дают по кумполу и по яйцам.
5. Натовцам есть что терять. Пока Украина держиться, лучше ею держать путена на дистанции, дав ему как следует увязнуть там и делая все, чтобы он сломал себе шею.
А НАТО путіна боїться! Підтвердження - російські ракети, які впали в Польщі. Звернули на Україну щоб не застосовувати 5 ст.
отбросьте иллюзии, мы живем в лицемерном мире где меморандумы действуют только до тех пока ими не подтираются сами же гаранты.
Нато боится путина, да. Но страх там немного другой, не тот что типа не боятся с ним воевать. Не боятся совсем - знают что ввалят ему так что от его картонной армии останутся только головешки. И он это знает.
1. Боятся в том смысле что не могут просчитать последствия, а что же будет дальше. Потому что загнанная в угол крыса опасна, а этот крысеныш бункерный, видя поражение потянется к заветной красной кнопке.
2. С пропагандисткой точки зрения, для рф поражение от Украины будет весомее чем поражение от Нато. Хоть не будут кивать, мол от Нато проиграть было не стыдно. Им будет мучительно и жутко стыдно словить люлей от Украины. А это им надо обеспечить в полном объеме. Что и делает Запад+Нато.
На данный момент не время еще
Байден трус, боишся сам воевать дай оружие Украине.
одни джавелины и стингеры в начале чего стоили.
без них не тормознули бы бронеколонны орков.
никаким моджахедам и не снился такой дождь из вооружений.
Сегодняшние поставки можно сравнить разве что с советско-китайской помощью Северному Вьетнаму. Самолетов и танков только не хватает, ну это они быстро наверстают.
Скажите спасибо за то что дают - не давали бы, давно руссня стояла бы у пользской границы и повсюду были бы майские шашлыки.
Не надо недооценивать европейцев.
А тем более сейчас все так разбавлено цветняком,что есть большие сомнения в жизнеспособности подобных образований
Просто не нужно будить зверя
Потом и Япония получила Хиросиму
И немецкие города горели от ковровых бомбардировок
битва за Атлантику - это сидение в кустах?
подводная лодка по своей стоимости производства и эксплуатация это как 100 средних танков.
Союзники потопили 783 подводные лодки и 47 иных военных кораблей (привет Бисмарку, Тирпицу, Шарнхорсту, Адмиралу Шпееру и прочим миноносцам).
Сами союзники потеряли 3500 торговых судов и 175 своих боевых кораблей.
и это только битва за Атлантику.
непохоже на сидение в кустах.
полмира стояло в дымящихся руинах.
сошлись на том на чем сошлись.
человечество тогда еще сравнительно дешево отделалось. получи гитлер или сталин ядерное оружие в 1939/1940 гг, был бы совсем другой компот.
вам легко говорить с сегодняшних позиций, а вы станьте на место тех кто жил тогда.
просто бл*ди
Это называется "умиротворение гитлера"
Будут результаты следствия, будут доказаельства - тогда и обсуждать!