Ми не бачили доказів, що у Польщі впала українська ракета, - МЗС

кулеба

Україна поки що не отримала доказів того, що в Польщі впала ракета українських сил ППО, яка пошкодила фермерське підприємство та призвела до загибелі двох місцевих мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Ми абсолютно відкрито беремо участь у розслідуванні разом з польськими службами. Ми чули політичні заяви про те, що це була українська ракета ППО, але ми не бачили доказів. У наших військових є інформація, що це не наша ракета. Ми готові до взаємного обміну інформацією. Після цього ми прийдемо до загальних висновків і приймемо їх, хоч би якими вони були", - заявив Кулеба.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

+28
Спочатку сказали правду, а потім повторили те, що потрібно США і Байдену..., який усіляко не хоче воювати з РФ за якесь село в Польщі.
25.11.2022 21:06 Відповісти
+27
іноді МЗС краще мовчати і мовчки робити роботу (а не слухати зеОПних засланців), бо дорослі країни все розуміють і все складається на нашу користь
25.11.2022 21:05 Відповісти
+26
Бо не можливо побачити те чого немає...
25.11.2022 20:59 Відповісти
якщо пухкий ким запустить ракету Японією, йому персонально в ***** прилетить. він це чудово знає, не дурень, тому запускає ракети не по японії, а приблизно в тому напрямку. і робить він це тільки для того, щоб про нього не забували і не розслаблялися занадто сильно. тренажер. тримає в тонусі, можна сказати, корисна навіть справа для загального здоров'я навколишніх нормальних людей. подивіться як прокачані південнокорейці - без своїх північних "братів" вони були б матрацами та слимаками.
25.11.2022 22:51 Відповісти
ракети падають в економічну зону Японії і це щастя що досі обійшлося без жертв. визнай що за польських селян США не хоче мститись як це було з Грузією в 2008 та Україною 2014 . на місці цих поляків міг бути я бо працюю агрономом на полях куди час від часу прилітають Гради , тому мені особливо боляче .
показати весь коментар
25.11.2022 23:14 Відповісти
Ти багато мстився за Грузію ? (( То чому ж тоді американці повинні мститися за тебе , на них кацапи не нападають ?
показати весь коментар
26.11.2022 00:16 Відповісти
це все що треба знати про ******* нато ! МН-17 вже проковтнули ! я вже писав раніше що нато почне воювати лише тоді коли ракети впадуть в Вашингтоні і то не точно .
показати весь коментар
26.11.2022 00:30 Відповісти
Знову за рибу гроші ! А що потрібно знати про ******* НАТО ? Ну ось простий приклад - країни Балтії в НАТО , нам допомагають , а кацапи сруться до них рипнутися бо вони в НАТО (( MH-17 літак НАТО ? (( Та ні ! Якоїсь Малайзії (( Ну і про те коли почне воювати НАТО (( Взагалі-то цей альянс створювали щоб війні запобігти а не по любому приводу ******* махати , а в даній ситуації якщо глибоко копнути то НАТО в принципі взагалі ***** , на них ніхто не нападав , а інциденти вони різними бувають (( он колись корито курськ затонуло "патаму шо тяжєлєє вади аказалось " , а от хто у нього воду закачав - х.з. ((
показати весь коментар
26.11.2022 01:30 Відповісти
так за рибу гроші ! на борту МН-17 було більше 200 громадян країн нато , але не було герцогів . країни Балтії нам допомагають бо розуміють вони наступні і не яка ната їх не захистить ( бо нато щоб війні запобігти але не воювати за литовців !) те що ***** я повністю згоден ! на все крім власних грошей . згадай як Ердоган збив кацапів як обісралось нато ,це не ми ,це султан сам .
показати весь коментар
26.11.2022 02:37 Відповісти
Мушу розчарувати , громадян країн НАТО не тільки у Боїнгу збивали , вони по всьому світові по в'язницях іноді сидять ( і не завжди заслужено ) та іще багато чого з тими громадянами трапляється , але це не означає що за кожним таким інцидентом армія НАТО як у бойовиках моментально починає акцію помсти чи порятунку , бо помста - страва яку холодною подають (( Щодо Балтії - допомагають нам бо за собою відчувають підтримку НАТО , останнє , якщо не маєш де взяти нове , просто так не віддаси (( Не чув як там НАТО обісралося щодо збитого кацапа , бо видно не обсиралось , а " їх там нєт " - це данина ********** , придумана не НАТО НАТО і у нас нєту шмаляємо по кацапам тим що на городах вінничини і полтавщини виростили , у нас земля така , посадиш гільзу від дробовика а за місяць виростає Хімарс
показати весь коментар
26.11.2022 12:30 Відповісти
Молотит с помощью НАТО

Даже снаряды бы уже закончились давно

Не говоря уже про поставки новейшего оружия
показати весь коментар
25.11.2022 22:28 Відповісти
Путин проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад".

https://telemetr.me/content/generalsvr/post/1219/
показати весь коментар
25.11.2022 23:14 Відповісти
Читаю коментарі і диву даюся. Невже люди звикли думати тільки в одному напрамку, який їм вкаже "зелена влада"? По- перше, навіщо йти проти лідера США, НАТО І ЄС? Вони точно не дурні і знають, що роблять. Чи зразу об'явити ядерну війну? А по-друге, якщо США чи поляки визнають, що там була російська ракета, то потрібно сідати з ними за стіл переговорів, щоб не було ядерної війни і відмовитися від допомоги нам-Україні?
показати весь коментар
25.11.2022 21:27 Відповісти
так, звісно - політика. але ж занадто страждає Україна та народ. Гинуть кращі... То вже б дали всю необхідну зброю, якщо самі бояться війни.
показати весь коментар
25.11.2022 21:33 Відповісти
нет, с ними не надо садиться за стол переговоров. Вы мыслите очень примитивно
показати весь коментар
25.11.2022 22:13 Відповісти
Скільки особисто рідних згідний на цій війні покласти щоб перемогу отримати без переговорів ?
показати весь коментар
26.11.2022 00:19 Відповісти
як варіант - мова йде про С-300 з ППО, зтверджують що вона українська тільки тому, що вона летить біля 200 км. Так от - її могли по Польщі випустить з Білорусі, іменно для провокації, з метою вбити клин між Україною і союзниками! Зверніть увагу як роздівали цю тему трампісти - це явно було сплановано.
показати весь коментар
25.11.2022 21:27 Відповісти
Так от, це була українська ракета ППО, ба навіть не ракета, а лише її двигун та залишки твердого палива, які і здетонували, цілком випадково влучивши у прийомну горловину зерносушарки. Двоє загиблих та четверо поранених - цю ціну брати - поляки заплатили за підтримку українців. Жидобандерівцям не варто шукати чорну кицьку у темній кімнаті, особливо якщо її там немає.
показати весь коментар
25.11.2022 22:02 Відповісти
перші фото на яких яма точнісінько як після детонації С-300. Не стверджую іменно на своїй версії, але ваша точно не про двигун і горловину трактора...
показати весь коментар
25.11.2022 22:06 Відповісти
Нема пошкодження від кубиків з боєголовки,тому нічого там не детонувало
показати весь коментар
25.11.2022 22:32 Відповісти
Ваша уявна "боєголовка" здетонувала після підтвердження промаху, на землю впали залишки ракети.
показати весь коментар
25.11.2022 23:20 Відповісти
P.S. До речі, "два вибухи", "дві ракети" - це все з арсеналу журналіздів. Чи Ви, раптом, не тої ж масті?
показати весь коментар
25.11.2022 23:29 Відповісти
Ракета твердопаливна і це паливо не детонує ,а горить-нічого горілого в тракторі не видно.
А щоб заспокоїти всіх-можна було давно вже показати уламки двигуна чи корпусу,а не роздувати істерію на потіху кацапстану.
показати весь коментар
25.11.2022 22:31 Відповісти
Ваші уявлення про ракетне паливо мають мало спільного з реальністю.
показати весь коментар
25.11.2022 23:14 Відповісти
Угу , звичайно що про нього тільки ти маєш уявлення (( Мій родич працював у плавильному цеху одного з РТП де твердопаливні ракети бізнесмени тихцем утилізували ; він тим паливом котла дома цілу зиму топив . Давай тепер і мені розкажи про мою неправильну уяву ((
показати весь коментар
26.11.2022 00:24 Відповісти
Колись, дуже давно, одна покійна абізяна топилла буржуйку "хворостом". Edem das seine.
показати весь коментар
26.11.2022 08:15 Відповісти
Якщо ти мені даєш натяки на порох із снаряда , то я ним не топив (( покійний батько під час другої світової розважався запускаючи замість фєєрверка (( а от від чого твою буржуйку розірвало - розбирайся сам бо я з тією мавпою не знайомий , на щастя
показати весь коментар
26.11.2022 12:36 Відповісти
А чому ,на вашу думку,ще не показали уламки двигуна або корпусу?І чому на причепі та тракторі немає отворів від кубиків,якими нашпигована бойова частина ракети С-300?
показати весь коментар
26.11.2022 17:18 Відповісти
Тому що вигідніше розказувати,що ракета українська,ніж щось робити з РФ.
показати весь коментар
29.11.2022 16:09 Відповісти
Це були пітунські ракети !

Просто поляки з НАТО обкакались від страху і попісялись!
показати весь коментар
25.11.2022 21:30 Відповісти
сдается, что это делается для хоть какого то противодействия мокшанской пропаганды. А то на там на болотах уже какой день радостный вой стоит - аааааа, ракетаа то украинская, уууууууууууу!
показати весь коментар
25.11.2022 21:38 Відповісти
Скажіть будь ласка, яка у вас буде реакція коли гопник зґвалтує в під'їзді жінку, а управдом скаже що це ви, але до вас ніхто ніяких претензій висувати не буде?
показати весь коментар
25.11.2022 23:20 Відповісти
Поляки и украинцы прекрасно знают сколько было ракет.
Но Байден из Овального кабинета увидел только одну.
Из Овального кабинета видней.
показати весь коментар
25.11.2022 21:44 Відповісти
зачем начинать большую войну из за одной заблудившейся ракеты.
гораздо проще и дешевле ******* кремль руками украины.
а то что при этом от самой украины мало что останется, ну так когда дровосек рубит дерево, щепки летят.
к тому же кремляди сами напросились.
цель оправдывает средства.
показати весь коментар
25.11.2022 22:29 Відповісти
А зараз по вашому це яка війна, маленька? Питання в тому, що тільки одна Україна з усього світу, знаючи що рашистське військо у двадцять раз більше українського, не маючи гарантій допомоги від Заходу не злякалась, а стала на захист своєї землю. А хвалене-перехвалене потужне НАТО злякалось. Якби Україна дослухалась до порад сцикливих європейських політиків і здалась, то сьогодні рашистські орки вже ґвалтували б італійок і німкень та виносили б унітази з їх квартир. Тому дякуйте українцям, за мир який ви маєте. Ваш мир политий кров'ю наших воїнів.
показати весь коментар
25.11.2022 23:37 Відповісти
1. Война не маленькая.
2. Украине гарантии не давали, но многократно предупреждали и даже раскрутились на поставки вооружений. Проблема была в том что в Украине предупреждениям не особо внимали. Больше мечтали о майских шашлыках.
3. Рашисткая орда вторжения была в 200-250 тысяч. Армия в 20 раз больше - на бумаге. Украина, проведя мобилизацию, имеет численное приемущество по людям. Фактически, орки напали в меньшинстве, и это меньшинство пытается что то сделать со страной в 40млн.
4. Хваленное "нато" путина не боится, но пытается просчитать последствия. В драку легко влезть, но весьмя проблематично вылезти, не сломав себе кое что. Посмотрите на путена и его дружков. У них было "головокружение от успехов", они совершенно не просчитали последствия. Их сейчас методично грузят санкциями, посредством ЗСУ отбивают почки, печень, дают по кумполу и по яйцам.
5. Натовцам есть что терять. Пока Украина держиться, лучше ею держать путена на дистанции, дав ему как следует увязнуть там и делая все, чтобы он сломал себе шею.
показати весь коментар
26.11.2022 00:00 Відповісти
Та як це не давали? А Будапештський меморандум? Коли змушували Україну віддати ядерну зброю параші тоді гарантували, а коли орда пішла війною, то той хто давав гарантії почав викручуватись. Путіна таким зробили Європа й Америка. Вони з ним носились, як дурень зі ступою.
А НАТО путіна боїться! Підтвердження - російські ракети, які впали в Польщі. Звернули на Україну щоб не застосовувати 5 ст.
показати весь коментар
26.11.2022 15:45 Відповісти
будапештский меморандум подписывала и рф, и сама же на него наплевала.
отбросьте иллюзии, мы живем в лицемерном мире где меморандумы действуют только до тех пока ими не подтираются сами же гаранты.
Нато боится путина, да. Но страх там немного другой, не тот что типа не боятся с ним воевать. Не боятся совсем - знают что ввалят ему так что от его картонной армии останутся только головешки. И он это знает.
1. Боятся в том смысле что не могут просчитать последствия, а что же будет дальше. Потому что загнанная в угол крыса опасна, а этот крысеныш бункерный, видя поражение потянется к заветной красной кнопке.
2. С пропагандисткой точки зрения, для рф поражение от Украины будет весомее чем поражение от Нато. Хоть не будут кивать, мол от Нато проиграть было не стыдно. Им будет мучительно и жутко стыдно словить люлей от Украины. А это им надо обеспечить в полном объеме. Что и делает Запад+Нато.
показати весь коментар
26.11.2022 20:49 Відповісти
Тобто безхребетність НАТО ви виправдрвуєте і те що НАТО нашою кровью вирішує свої питання це нормально?
показати весь коментар
27.11.2022 08:39 Відповісти
Значит так нужно

На данный момент не время еще
показати весь коментар
25.11.2022 22:30 Відповісти
Ракета ппо має купу запобіжників і детонаторів самознищення, саме для таких випадків.
показати весь коментар
25.11.2022 21:54 Відповісти
Вони спрацювали.
показати весь коментар
25.11.2022 22:05 Відповісти
Что и требовалось доказать.......НАТО с переляку обосралось ,представив что ей предется реагировать и побыстрее на Украину скинула.
Байден трус, боишся сам воевать дай оружие Украине.
показати весь коментар
25.11.2022 22:01 Відповісти
мало дал до сих пор?
одни джавелины и стингеры в начале чего стоили.
без них не тормознули бы бронеколонны орков.
никаким моджахедам и не снился такой дождь из вооружений.
Сегодняшние поставки можно сравнить разве что с советско-китайской помощью Северному Вьетнаму. Самолетов и танков только не хватает, ну это они быстро наверстают.
показати весь коментар
25.11.2022 22:33 Відповісти
бред
показати весь коментар
25.11.2022 23:36 Відповісти
Дали достатньо щоб зупинити орків,алеи замало ,щоб перемогти.У США 900 хаймарсів,нам передали 10.Питання:з якою країною американці збираються воювати хаймарсами?
показати весь коментар
26.11.2022 17:25 Відповісти
Недостатньо де авіація де танки, де ракети на 500 км де томагавки де балістичні ракети від США ?
показати весь коментар
27.11.2022 08:40 Відповісти
США не обязаны это все предоставлять.
Скажите спасибо за то что дают - не давали бы, давно руссня стояла бы у пользской границы и повсюду были бы майские шашлыки.
показати весь коментар
27.11.2022 11:30 Відповісти
Я уверен если на Европу серьёзно нападут (Китай или ещё кто) они не будут воевать....Шольц и Макрон тупо сразу побегут договаривается о капитуляции.
показати весь коментар
25.11.2022 22:07 Відповісти
перед вступлением США во 2ю мировую, про американцев тоже так говорили. И надо же, эти изнеженные фраеры, которые, по рассказам других, ни дня не могли без автомобилей и холодильников, оказались ничего так себе вояками. И немцам неплохо вломили. И японцев размочили. Еще и полмира кормили, вооружали, одевали.
Не надо недооценивать европейцев.
показати весь коментар
25.11.2022 22:38 Відповісти
Не сравнивайте тогдашний народ запада с разжиревшим сейчас-это другая эпоха .
А тем более сейчас все так разбавлено цветняком,что есть большие сомнения в жизнеспособности подобных образований
показати весь коментар
26.11.2022 14:14 Відповісти
ти прав аркадий ......
показати весь коментар
25.11.2022 22:13 Відповісти
Дивує кількість дебілів у коментарях, які охоче тиражують брехливу версію про «ракету ППО».
показати весь коментар
25.11.2022 22:23 Відповісти
Based on trajectory, S-300 has a self-destruction mechanism. It is highly unlikely that the missile hit the ground after it deviated it's predetermined path. It was a russian cruise missile without a *****.
показати весь коментар
25.11.2022 22:26 Відповісти
"Продолжайте, мистер посол, мы вас внимательно слушаем."(с)
показати весь коментар
25.11.2022 22:51 Відповісти
за версиею нато Польща сама напала на ІІІ Рейх тому США залишались нейтральними до 6 грудня 1941 року ! запам'ятайте хлопчики з Брюсселя непокаране зло повертається !
показати весь коментар
25.11.2022 22:27 Відповісти
Хороший пример

Просто не нужно будить зверя

Потом и Япония получила Хиросиму

И немецкие города горели от ковровых бомбардировок
показати весь коментар
25.11.2022 22:36 Відповісти
тільки Хіросіма була через 6 років після Польщі ! а ось Перл Харбор був через два коли вже Франції не було ! просто нато виглядає боягузливим левом з казки Чарівник Смарагдового міста .
показати весь коментар
25.11.2022 22:56 Відповісти
Ну если быть совсем честным, западные союзники 4 года сидели в кустах, ожидая ослабления Германии.
показати весь коментар
25.11.2022 23:34 Відповісти
сидели в кустах?
битва за Атлантику - это сидение в кустах?
подводная лодка по своей стоимости производства и эксплуатация это как 100 средних танков.
Союзники потопили 783 подводные лодки и 47 иных военных кораблей (привет Бисмарку, Тирпицу, Шарнхорсту, Адмиралу Шпееру и прочим миноносцам).
Сами союзники потеряли 3500 торговых судов и 175 своих боевых кораблей.
и это только битва за Атлантику.
непохоже на сидение в кустах.
показати весь коментар
26.11.2022 20:37 Відповісти
Сиділи союзники і сцялись, чому США і Британія після паразки 3 рейху не оголосили війну СРСР чому віддали совку в окупацію країни центральної східної Європи Польщуя Румунію, Болгарію, Угорщину вони віддали в комуністичну окупацію ці країни, чому союзники не оголосили війну СРСР після капітуляції німців? Чому не притягнули до відповідальності тих хто винен в 2 світовій більше чим німці ?
показати весь коментар
27.11.2022 08:44 Відповісти
тогда надо было закончить войну, слишком много крови пролилось.
полмира стояло в дымящихся руинах.
сошлись на том на чем сошлись.
человечество тогда еще сравнительно дешево отделалось. получи гитлер или сталин ядерное оружие в 1939/1940 гг, был бы совсем другой компот.
вам легко говорить с сегодняшних позиций, а вы станьте на место тех кто жил тогда.
показати весь коментар
27.11.2022 11:35 Відповісти
Дядя Джо просто решил не обострять.
показати весь коментар
25.11.2022 22:56 Відповісти
Дедупя Байден знову змарнував памперс.
показати весь коментар
25.11.2022 23:01 Відповісти
Если Мельник хам, то теперь и Кулеба хамит, чтоб выгородить Зеленского оскорбляет власти США и Польши. Без США и НАТО мы бы пропали ещё в феврале. Надо быть им благодарным и не врать вместе с Зеленским и не хамить как мельники или ермаки.
показати весь коментар
25.11.2022 23:05 Відповісти
ви це хто Бундесвер ? яку зброю нато дало до 1 квітня 2022 року ?
показати весь коментар
25.11.2022 23:20 Відповісти
если бы США и НАТО нас взяли когда мы просились в НАТО, мы бы не пропали вообще
просто бл*ди
показати весь коментар
25.11.2022 23:30 Відповісти
Ваші уявлення про ракетне паливо мають мало спільного з суворою реальністю.
показати весь коментар
25.11.2022 23:12 Відповісти
Із останнього: "У Польщі на аукціоні продали уламки російської ракети, яка влітку впала на Черкащині. 23 тисячі доларів, які заплатили за лот, планують витратити на відновлення енергетичної інфраструктури України." То тепер усі розуміють куди поділися уламки другої ракети?
показати весь коментар
25.11.2022 23:54 Відповісти
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Это называется "умиротворение гитлера"
показати весь коментар
26.11.2022 01:36 Відповісти
Хм, нє, ну, може, " жидам по яйцях", AWACS said.
показати весь коментар
26.11.2022 08:24 Відповісти
ракета російська, але США просили охрестити ракету Українськой, бо вони дають гроши і зброю, но не будут самі воювати, бо бояться параши, усі бояться параши крім Українців.
показати весь коментар
26.11.2022 09:24 Відповісти
Для нас достатньо, що Зеленський казав що це російська. Було ж достаньо того, що казав Зеля щоб обвинувати учасніків АТО в убивстві Шеремета.
показати весь коментар
26.11.2022 09:38 Відповісти
Прекратите пустой срач!
Будут результаты следствия, будут доказаельства - тогда и обсуждать!
показати весь коментар
26.11.2022 09:40 Відповісти
Какие тебе ещё доказательства надо, Байден сказал что ракета украинская.
показати весь коментар
26.11.2022 09:49 Відповісти
Скільки ракет впало в Польші?
показати весь коментар
26.11.2022 10:34 Відповісти
Рештки однієї української ракети ППО.
показати весь коментар
28.11.2022 09:50 Відповісти
