Будріс про переговори у Туреччині: Росія просто тягне час

Міністра закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив думку, що російська делегація прибула у Стамбул не для того, щоб домагатися реальної угоди, а щоб тягнути час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT із посиланням на ефір радіостанції Zinių radijas.

"Головне питання, напевно, в тому, чи справжні це переговори, чи це імітація і затягування певного процесу. Судячи з того, як велася підготовка і як відбиралася переговорна делегація з російського боку, це більше схоже на спробу тягнути час, аніж на те, щоб сісти й домовитися. Тому що ні мандат, з яким вони прийшли, не був зрозумілий, ні чіткий графік того, як усе триватиме", - заявив глава литовської дипломатії.

Будріс зазначив, що погоджуючись на переговори, Москва намагається уникнути серйозних санкцій, які Євросоюз і США обіцяли запровадити в разі, якщо вона не погодиться на пропозицію про припинення вогню. Він підкреслив, що новий пакет санкцій стосуватиметься російських фінансових інститутів, а також енергетичних компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія на переговорах в Стамбулі вимагала, щоб Україна визнала окупацію та відмовилася від стягнення репарацій, - Bloomberg

"Основний дохід, який надходить до російського бюджету, - це експорт скрапленого природного газу і нафта", - сказав Будріс.

Міністр підкреслив, що Захід більше не може дозволити Росії "дурити себе".

"По-перше, має бути перемир'я, Росія має припинити військові дії в усіх військових сферах - на суші, на морі, в повітрі, припинити атаки на цивільну інфраструктуру, домовитися про формат переговорів і рухатися вперед", - заявив Будріс.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.