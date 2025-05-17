Будрис о переговорах в Турции: Россия просто тянет время

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил мнение, что российская делегация прибыла в Стамбул не для того, чтобы добиваться реального соглашения, а чтобы тянуть время.

"Главный вопрос, наверное, в том, настоящие ли это переговоры, или это имитация и затягивание определенного процесса. Судя по тому, как велась подготовка и как отбиралась переговорная делегация с российской стороны, это больше похоже на попытку тянуть время, чем на то, чтобы сесть и договориться. Потому что ни мандат, с которым они пришли, не был понятен, ни четкий график того, как все будет продолжаться", - заявил глава литовской дипломатии.

Будрис отметил, что соглашаясь на переговоры, Москва пытается избежать серьезных санкций, которые Евросоюз и США обещали ввести в случае, если она не согласится на предложение о прекращении огня. Он подчеркнул, что новый пакет санкций будет касаться российских финансовых институтов, а также энергетических компаний.

"Основной доход, который поступает в российский бюджет, - это экспорт сжиженного природного газа и нефть", - сказал Будрис.

Министр подчеркнул, что Запад больше не может позволить России "обманывать себя".

"Во-первых, должно быть перемирие, Россия должна прекратить военные действия во всех военных сферах - на суше, на море, в воздухе, прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру, договориться о формате переговоров и двигаться вперед", - заявил Будрис.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.