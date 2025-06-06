Росія зараз шукає спосіб, як ще затягнути війну, - Зеленський

Світ має посилити тиск на Росію, оскільки війська РФ шукають можливостей затягнути війну.

Про це глава держави заявив під час ІІІ Міжнародного саміту міст та регіонів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Потрібна рішучість, щоб ніхто ніколи не смів повторювати те, що роблять росіяни проти України, українців, і щоб росіяни були змушені шукати миру. Зараз вони шукають, як ще затягнути цю війну. І, на мій погляд, те, що вони роблять, вони торгуються за це. Вони повинні відчувати, що мир потрібен", - розповів Зеленський.

Він також наголосив, що "найвагоміше, що ми можемо досягти разом - це завершення війни достойним миром та створення надійних гарантій безпеки для України і для всієї Європи".

"Так, щоб ніхто в Європі не боявся залишитись без захисту, і ми можемо це зробити. Будь ласка, прошу, підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на Росію. Підтримуйте дипломатію, політичний та економічний тиск, закликайте до нових дієвих санкцій проти Росії і їхнього режиму, заради припинення вбивств, припинення ударів, заради досягнення справжнього миру, заради того, щоб відповідальність Росії за війну дійсно відчувалась Москвою", - сказав президент.

Він відзначив, що ті з іноземних учасників саміту, які приїхали в Україну, стали свідками чергової повітряної атаки дронами та ракетами росіян.

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"Загалом за одну цю ніч було більше, понад 400 ударних дронів, більш як 40 ракет, в тому числі балістичних. Цим ударом росіяни пошкодили в Києві житлові будинки, звичайну міську інфраструктуру. В Луцьку, на Волині вони зруйнували, зокрема, звичайний готель, в якому були українські спортсмени. В інших регіонах є пошкодження, на жаль, і житлової інфраструктури, і енергетичної інфраструктури, промислових підприємств. Росіяни спалили навіть черговий склад з гуманітарною допомогою", - розповів глава держави.

Така, за його словами, російська війна.

"Вони воюють проти міст і проти самого життя. Всюди, куди зайшла російська армія на території України, всюди, де є, на жаль, російська окупація, немає нормального життя. А в деяких містах взагалі, на жаль, нічого не залишилось, тільки випалені руїни. Колись жваві міста, містечка Донецької області такі промислові міста, як, наприклад, Маріуполь, зараз ледь живі. А замість багатьох українських міст і сіл, просто мертва земля. Саме це є Росією. Саме це вона уміє найкраще - вбивати і знищувати. Ми повинні зупинити її, зупинити її разом", - заявив Зеленський.

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.