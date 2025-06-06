Россия сейчас ищет способ, как еще затянуть войну, - Зеленский

Мир должен усилить давление на Россию, поскольку войска РФ ищут возможностей затянуть войну.

Об этом глава государства заявил во время III Международного саммита городов и регионов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Нужна решимость, чтобы никто никогда не смел повторять то, что делают россияне против Украины, украинцев, и чтобы россияне были вынуждены искать мира. Сейчас они ищут, как еще затянуть эту войну. И, на мой взгляд, то, что они делают, они торгуются за это. Они должны чувствовать, что мир нужен", - рассказал Зеленский.

Он также отметил, что "самое весомое, что мы можем достичь вместе - это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы".

"Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты, и мы можем это сделать. Прошу, поддерживайте все усилия ради вполне справедливого давления на Россию. Поддерживайте дипломатию, политическое и экономическое давление, призывайте к новым действенным санкциям против России и их режима, ради прекращения убийств, прекращения ударов, ради достижения настоящего мира, ради того, чтобы ответственность России за войну действительно ощущалась Москвой", - сказал президент.

Он отметил, что те из иностранных участников саммита, которые приехали в Украину, стали свидетелями очередной воздушной атаки дронами и ракетами россиян.

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"Всего за одну эту ночь было больше 400 ударных дронов, более 40 ракет, в том числе - баллистических. Этим ударом россияне повредили в Киеве жилые дома, обычную городскую инфраструктуру. В Луцке, на Волыни, они разрушили, в частности, обычный отель, в котором были украинские спортсмены. В других регионах есть повреждения, к сожалению, и жилой инфраструктуры, и энергетической инфраструктуры, промышленных предприятий. Россияне сожгли даже очередной склад с гуманитарной помощью", - рассказал глава государства.

Такова, по его словам, российская война.

"Они воюют против городов и против самой жизни. Всюду, куда зашла российская армия на территории Украины, везде, где есть российская оккупация, нет нормальной жизни. А в некоторых городах вообще, к сожалению, ничего не осталось, только выжженные руины. Когда-то оживленные города и городки Донецкой области - такие промышленные города, как, например, Мариуполь, сейчас едва живы. А вместо многих украинских городов и сел, - просто мертвая земля. Именно это является Россией. Именно это она умеет лучше всего - убивать и уничтожать. Мы должны остановить ее, остановить ее вместе", - заявил Зеленский.

Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "Шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БПЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.