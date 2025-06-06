Завершено ліквідацію пожеж на об’єктах промислової та критичної інфраструктури після атаки РФ на Тернопіль

Станом на даний час у Тернополі завершено ліквідацію пожеж на об’єктах промислової та критичної інфраструктури, що виникли внаслідок влучань ракет та безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільської ОВА.

Як зазначається, загалом було залучено 114 рятувальників та 27 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

"На жаль, до 11 зросла кількість постраждалих, з них шестеро - співробітники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Масштаби руйнувань уточнюються. Спеціальні комісії територіальних громад фіксують збитки, завдані цивільній інфраструктурі, складають відповідні акти для надання матеріальної допомоги.

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Станом на 14 годину електропостачання для споживачів АТ "Тернопільобленерго" у Тернопільському районі відновлено.

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.