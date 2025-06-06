Завершена ликвидация пожаров на объектах промышленной и критической инфраструктуры после атаки РФ на Тернополь

По состоянию на настоящее время в Тернополе завершена ликвидация пожаров на объектах промышленной и критической инфраструктуры, возникших в результате попаданий ракет и беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольской ОВА.

Как отмечается, всего было привлечено 114 спасателей и 27 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

"К сожалению, до 11 возросло количество пострадавших, из них шестеро - сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Масштабы разрушений уточняются. Специальные комиссии территориальных общин фиксируют убытки, нанесенные гражданской инфраструктуре, составляют соответствующие акты для оказания материальной помощи.

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По состоянию на 14 часов электроснабжение для потребителей АО "Тернопільобленерго" в Тернопольском районе восстановлено.

Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "Шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БПЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.