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Новини Масований ракетний обстріл
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Завершено аварійно-рятувальні роботи у Чернігові після атаки РФ: з-під завалів дістали тіла двох загиблих. ФОТО

У Чернігові завершили аварійно-рятувальні роботи після обстрілу РФ в ніч на 6 червня. З-під завалів деблокували тіла двох загиблих.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Аварійно-рятувальні роботи завершено, з-під завалів деблокували тіла 2 загиблих", - сказано в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки в місті пошкоджено багатоповерхівки, дитсадок, об'єкти інфраструктури. Постраждали три людини.

Чернігів обстріл

Чернігів обстріл

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики. Також повідомлялося, що у Луцьку на місці російського обстрілу з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

Дивіться також: Атака РФ на Чернігів: з-під завалів деблокували тіло загиблої людини, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

обстріл (29181) Чернігів (799) ДСНС (5152) Чернігівська область (946) Чернігівський район (48)


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06.06.2025 23:06 Відповісти
Земляки тримайтеся!
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06.06.2025 23:26 Відповісти
Молимося за кожного невинно убієннного!
Какцапи будудь горіти в гієні огняній... і всі нащадки путлєра будуть там же. Ніякому вбивці не буде прощення до 14 коліна. Всі будуть там... Амінь!
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07.06.2025 00:28 Відповісти
 
 