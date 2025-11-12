"Держава забере "95 Квартал" внаслідок санкцій на Міндіча", - Каленюк

Персональні санкції РНБО проти співвласника Студії "Квартал-95" Тімура Міндіча означають, що держава забере у нього бізнес.

Про це повідомила виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції на Міндіча означає санкції на його активи, в тому числі на 95 Квартал. Тобто в Міндіча держава забере 95 Квартал. Цікаво, кому передадуть цей бізнес? Може, в управління АРМА?" - зазначила вона.

Умєров та Міндіч

За словами Каленюк, у такому випадку відповідальним за збір переліку всіх компаній, бенефіціарним власником яких є Міндіч, буде секретар РНБО Рустем Умєров.

"В принципі, логіка в цьому є. Умєров, який спілкувався регулярно з Міндічем, має добре знати, які компанії в секторі оборонки належать цьому бізнесмену. От мене особливо цікавить FirePoint", - додала вона.

