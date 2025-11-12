"Держава забере "95 Квартал" внаслідок санкцій на Міндіча", - Каленюк
Персональні санкції РНБО проти співвласника Студії "Квартал-95" Тімура Міндіча означають, що держава забере у нього бізнес.
Про це повідомила виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк, передає Цензор.НЕТ.
"Санкції на Міндіча означає санкції на його активи, в тому числі на 95 Квартал. Тобто в Міндіча держава забере 95 Квартал. Цікаво, кому передадуть цей бізнес? Може, в управління АРМА?" - зазначила вона.
Умєров та Міндіч
За словами Каленюк, у такому випадку відповідальним за збір переліку всіх компаній, бенефіціарним власником яких є Міндіч, буде секретар РНБО Рустем Умєров.
"В принципі, логіка в цьому є. Умєров, який спілкувався регулярно з Міндічем, має добре знати, які компанії в секторі оборонки належать цьому бізнесмену. От мене особливо цікавить FirePoint", - додала вона.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так там уже все переоформлено, на третіх помічників ригоАНАЛІВ !?!?!
Колишній штаб Партії регіонів знову стане кінотеатром.
https://ipress.ua/news/kolyshniy_shtab_partii_regioniv_znovu_stane_kinoteatrom_271134.html
Київрада хоче забрати у Партії регіонів кінотеатр "Зоряний"
https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_kiyivrada-hoche-zabrati-u-partiyi-regioniv-kinoteatr-zoryanij/566543
https://www.rbc.ua/rus/news/eksdeputat-efremov-obvinuvacheniy-derzhzradi-1698059757.html
Керівник АРМА - людина Єрмака.
Себто на практиці нічого не зміниться.
Про це повідомляє https://www.slidstvo.info/articles/podatok-na-smih-skilky-otrymav-byudzhet-vid-biznes-imperiyi-volodymyra-zelenskogo/ "Слідство.Інфо".
Так, чистий прибуток компаній Зеленського у 2012-2020 роках склав майже 14 мільйонів доларів.
І тут постає питання: за що офшорні компанії олігарха Коломойського перерахували офшорним компаніям оточення Зеленського 40 мільйонів доларів, які у платіжках позначили фактично як "інвестицію"?
"Голова ніколи не болить"!!!
Це мабуть будуть ті дві тьотки шістки шо грощі рахували і проти них і будуть санкції