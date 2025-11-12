РУС
4 892 56

"Государство заберет "95 Квартал" в результате санкций против Миндича", - Каленюк

міндіч

Персональные санкции СНБО против совладельца Студии "Квартал-95" Тимура Миндича означают, что государство заберет у него бизнес.

Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции на Миндича означают санкции на его активы, в том числе на 95 Квартал. То есть у Миндича государство заберет 95 Квартал. Интересно, кому передадут этот бизнес? Может, в управление АРМА?" - отметила она.

Умеров и Миндич

По словам Каленюк, в таком случае ответственным за сбор перечня всех компаний, бенефициарным владельцем которых является Миндич, будет секретарь СНБО Рустем Умеров.

"В принципе, логика в этом есть. Умеров, который регулярно общался с Миндичем, должен хорошо знать, какие компании в секторе оборонки принадлежат этому бизнесмену. Меня особенно интересует FirePoint", - добавила она.

Каленюк

Что предшествовало?

Квартал-95 (225) Каленюк Дарья (26) Миндич Тимур (58)
Топ комментарии
+23
Тепер держава буде спонсором 95 -го кварталу? - пішла нах
12.11.2025 17:26
+21
Зеленый Уроборос. Змея, которая кусает себя за хвост. Сначала Квартал-95 забирает себе страну, а потом страна забирает Квартал-95. В голову не лезет.
12.11.2025 17:27
+19
доля миндича стане долею зелі....ось і усе.
12.11.2025 17:26
АРМА ПЕРЕДАСТЬ ФОП ЮРІЙ ВЕЛИКИЙ)))
12.11.2025 17:25
Це ж уже було в Україні, з майном зрадників з ригоАНАЛЬНИХ!!
Так там уже все переоформлено, на третіх помічників ригоАНАЛІВ !?!?!
Колишній штаб Партії регіонів знову стане кінотеатром.
https://ipress.ua/news/kolyshniy_shtab_partii_regioniv_znovu_stane_kinoteatrom_271134.html
Київрада хоче забрати у Партії регіонів кінотеатр "Зоряний"
https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_kiyivrada-hoche-zabrati-u-partiyi-regioniv-kinoteatr-zoryanij/566543
https://www.rbc.ua/rus/news/eksdeputat-efremov-obvinuvacheniy-derzhzradi-1698059757.html
12.11.2025 17:48
доля миндича стане долею зелі....ось і усе.
12.11.2025 17:26
Все живе на планеті Земля старається знищити своїх паразитів...
12.11.2025 17:29
Свій до свого по своє?!
12.11.2025 17:36
рожеві мрії , більш рожеві аніж сотні "рожевих фламінгів" у листопаді ............
12.11.2025 19:27
P.S. Здається , один гундосий лідор, обіцяв піти з посади як порушить Конституцію .... тепер ось кістьми лягає , а не йде (((
12.11.2025 19:28
Тепер держава буде спонсором 95 -го кварталу? - пішла нах
12.11.2025 17:26
Зеленый Уроборос. Змея, которая кусает себя за хвост. Сначала Квартал-95 забирает себе страну, а потом страна забирает Квартал-95. В голову не лезет.
12.11.2025 17:27
"...За словами Каленюк, у такому випадку відповідальним за збір переліку всіх компаній, бенефіціарним власником яких є Міндіч, буде секретар РНБО Рустем Умєров..." - хід "конем"
12.11.2025 17:28
95квартал - передають в управління АРМА - а не заберуть - це зовсім інше.
Керівник АРМА - людина Єрмака.
Себто на практиці нічого не зміниться.
12.11.2025 17:28
А кому це лайно потрібне?
12.11.2025 17:28
Інститут трансплантології може зацікавитися. Там по дві нирки і одній печінки у кожного, як мінімум.
12.11.2025 17:59
Та йому допіз..и той квартал з шутами він накрав на два покоління вперед.
12.11.2025 17:29
Бойкотировать и блокировать все концерты 95го!
12.11.2025 17:29
Таким чином ви закликаєте підірвати держ.бюджет! ))))))))))
12.11.2025 17:37
Не подумал.🙁
12.11.2025 17:38
Кидайте зловживати!! МОЗ попереджує!!
12.11.2025 17:49
За останні дев'ять років бізнес-імперія чинного президента Володимира Зеленського "Квартал 95" офіційно отримала 108 мільйонів доларів доходу, з яких заплатила трохи більше трьох мільйонів доларів податку.

Про це повідомляє https://www.slidstvo.info/articles/podatok-na-smih-skilky-otrymav-byudzhet-vid-biznes-imperiyi-volodymyra-zelenskogo/ "Слідство.Інфо".

Так, чистий прибуток компаній Зеленського у 2012-2020 роках склав майже 14 мільйонів доларів.

І тут постає питання: за що офшорні компанії олігарха Коломойського перерахували офшорним компаніям оточення Зеленського 40 мільйонів доларів, які у платіжках позначили фактично як "інвестицію"?
12.11.2025 19:51
"держава - це Я!" -вже давно сказав зєлічка ))
12.11.2025 17:31
А хто тепер х#єм гатиме на роялі? Невже свириденко?
12.11.2025 17:31
... до чорних клавіш вона може не дотягнутися...
12.11.2025 17:32
Та це, судячи з її карʼєрного зростання, така бл#дь, що може дотягнутися до чого завгодно!
12.11.2025 17:35
Як на мене - цілком здорова....
"Голова ніколи не болить"!!!
12.11.2025 17:38
Ага, забере. Там виявиться що квартал зареєстрований на якусь фірму на Кіпрі, директором є прибиральник, а Міндіч просто поряд проходив.
12.11.2025 17:32
В такому разі, Зеля до смерті має там відробляти та спокутувати свою провину за організацію корупційного угруповання, яке завдало збитків та обороноздатності державі.
12.11.2025 17:32
Тепер що, Жека лисий піде служити?
12.11.2025 17:34
МО? (Міністром Оборони)?
12.11.2025 17:39
Жека сяде в крісло Міндіча. "Свято место пусто не бывает."
12.11.2025 17:47
одного крісла може бути замало!!! Там розміри інші ...
12.11.2025 17:50
Нічо, шось придумають. Не такі схематози мутили.
12.11.2025 17:57
Нафіга цей Квартал комусь всравсь. Довічне ув'язнення всім зеленим. Їх небагато, з півтищі мерзоти офуївшої
12.11.2025 17:36
так потужний сказав же що проти двух осіб. Але не сказав проти кого.

Це мабуть будуть ті дві тьотки шістки шо грощі рахували і проти них і будуть санкції
12.11.2025 17:38
Тк ось що виявляється є державною цінністю, 95квартал!!! А ви не пробували внести його до списку ЮНЕСКО ,а самим піти в дурдом клієнтами палати №6?
12.11.2025 17:40
12.11.2025 17:41
его надо закрыть и запретить пожизненно
12.11.2025 17:41
Можливо, українці вже так наржались, що ота національна схильність до жартів надовго притихне. І вже точно не будемо сміятись з показаного зі сцени #идівського волосатого... пальця
12.11.2025 17:50
Так і бачу це. Члєнограй дзвонить міндічу-"Ну що робимо тімур?"..."Та хрен би з ним,вован. Я накрав втричі більше ніж та фігня яку ви типу заберете. Давай. Потужнічай. Заряди гоям справедливість. А ми з цукерманом поржемо."
12.11.2025 17:44
Може колі кАклЄті передадуть?
12.11.2025 17:45
Той "квартал" треба розігнати, а ліцедєєв - на фронт. А то ще з держбюджету зарплатню їм платити, тобто, з наших податків - на#уй треба?
12.11.2025 17:46
І Лисого з Пікаловим в рабство.
12.11.2025 17:55
Ага, в "голубі" раби - один раб на іншому, потім міняються ролями
12.11.2025 18:05
Цікаво, а держава це хто?
12.11.2025 17:58
ох і санкції.. тобто тепер зарплату 95 кварталу буде платити не Міндіч, а платники податків, звичайні люди
12.11.2025 17:58
Та то щось Каленюк погарячкувала, зараз усі трохи того, при#уївші
12.11.2025 18:02
Тимур і його команда! Може хто читав.
12.11.2025 18:26
Нахер потрібне це лайно квартал 95. Його потрібно просто утилізувати через крематорій.
12.11.2025 18:27
Ну як жид у жида може щось конфіскувати???
12.11.2025 18:34
Вава грає роль борцуна з корупцією, стадо реве від радості та аплодує
12.11.2025 18:40
забрати 95 квартал не можливо, тому що держава зараз і є тим самим 95 кварталом
12.11.2025 18:41
Ці т. зв. шоу для відмивання брудних грошей.
12.11.2025 18:48
Ой,*****...
12.11.2025 19:11
 
 