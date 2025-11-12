"Государство заберет "95 Квартал" в результате санкций против Миндича", - Каленюк

Персональные санкции СНБО против совладельца Студии "Квартал-95" Тимура Миндича означают, что государство заберет у него бизнес.

Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции на Миндича означают санкции на его активы, в том числе на 95 Квартал. То есть у Миндича государство заберет 95 Квартал. Интересно, кому передадут этот бизнес? Может, в управление АРМА?" - отметила она.

Умеров и Миндич

По словам Каленюк, в таком случае ответственным за сбор перечня всех компаний, бенефициарным владельцем которых является Миндич, будет секретарь СНБО Рустем Умеров.

"В принципе, логика в этом есть. Умеров, который регулярно общался с Миндичем, должен хорошо знать, какие компании в секторе оборонки принадлежат этому бизнесмену. Меня особенно интересует FirePoint", - добавила она.

Что предшествовало?

