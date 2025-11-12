"Государство заберет "95 Квартал" в результате санкций против Миндича", - Каленюк
Персональные санкции СНБО против совладельца Студии "Квартал-95" Тимура Миндича означают, что государство заберет у него бизнес.
Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.
"Санкции на Миндича означают санкции на его активы, в том числе на 95 Квартал. То есть у Миндича государство заберет 95 Квартал. Интересно, кому передадут этот бизнес? Может, в управление АРМА?" - отметила она.
Умеров и Миндич
По словам Каленюк, в таком случае ответственным за сбор перечня всех компаний, бенефициарным владельцем которых является Миндич, будет секретарь СНБО Рустем Умеров.
"В принципе, логика в этом есть. Умеров, который регулярно общался с Миндичем, должен хорошо знать, какие компании в секторе оборонки принадлежат этому бизнесмену. Меня особенно интересует FirePoint", - добавила она.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
