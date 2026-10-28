САП про заяву Кравченка: Намагається забезпечити собі захист у державі перебування

В антикорупційних органах прокоментували заяву ексгенпрокурора Руслана Кравченка, який заявив, що керівники НАБУ та САП нібито просили доправити за ним у Австрію групу осіб, яка мала вчинити щодо нього "протиправні насильницькі дії".

Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомила пресслужба САП.

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Подробиці

"НАБУ та САП сприймають заяву колишнього генерального прокурора, який поспішно покинув територію України після реалізації операції НАБУ і САП "Карфаген", як спробу забезпечити собі захист у державі перебування", - зазначили там.

В антикорупційних органах заперечили будь-яку причетність НАБУ та САП до згаданих Кравченком подій.

Що передувало?

28 жовтня Руслан Кравченко оприлюднив допис, в якому розповів, що у вересні він отримав інформацію, що слідом за ним направили групу осіб, яка мала вчинити щодо нього "протиправні насильницькі дії".

"Тоді мені сказали прямо, що відправити цю групу просили керівники НАБУ та САП. Мені також відомо, що накази цій групі надходили з Офісу Президента. Однак, щоб упередити можливі інсинуації, я поки не маю достовірної інформації щодо того, хто саме віддавав злочинний наказ", - заявив колишній генпрокурор.

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Затримання Михайла Ткача в Австрії

8 жовтня керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, пов'язаного з пошуком колишнього генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

Редакція вважає затримання незаконним і вимагає негайного звільнення журналіста та офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців. Доля колеги Ткача Ярослава Бондаренка, який їздив разом із ним, на момент заяви редакції була невідома.

Раніше "Українська правда" оприлюднила розслідування Ткача про місцеперебування колишнього генпрокурора Руслана Кравченка у Відні, де, за даними видання, той із дружиною зареєструвався в австрійському реєстрі проживання.

9 жовтня стало відомо, що Ткача відпустили. Згодом він опублікував у себе в соцмережах фото разом із колегою Бондаренко, якого також відпустили.

У віденській прокуратурі згодом розповіли, що Ткача і Бондаренка затримали через підозру в шпигунстві, однак вона не підтвердилася.

Ткач розповів, що озброєні люди в масках розбили вікна їхнього авто, витягли журналістів на дорогу, а один із нападників став йому коліном на шию. За його словами, йому та Бондаренку інкримінували шпигунство на користь української військової розвідки, участь у злочинній організації та завдання шкоди Австрії. Про причини звинувачень, за його словами, нічого не пояснювали.

У віденській прокуратурі згодом розповіли, що Ткача і Бондаренка затримали на підставі свідчень очевидців про те, що троє людей в один період спостерігали за одним і тим самим місцем.

Раніше "Українська правда" оприлюднила розслідування Ткача про місцеперебування колишнього генпрокурора Руслана Кравченка у Відні, де, за даними видання, той із дружиною зареєструвався в австрійському реєстрі проживання.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, "проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".

24 вересня "Українська правда" повідомила, що знайшла Кравченка у столиці Австрії — у Відні. За даними видання, він та його дружина зареєстровані в Австрії за адресою офісу компанії, яка, зокрема, займається продажем уже зареєстрованих компаній.

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