САП о заявлении Кравченко: Пытается обеспечить себе защиту в стране пребывания

В антикоррупционных органах прокомментировали заявление бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, который заявил, что руководители НАБУ и САП якобы просили отправить за ним в Австрию группу лиц, которая должна была совершить в его отношении "противоправные насильственные действия".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила пресс-служба САП.

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Подробности

"НАБУ и САП воспринимают заявление бывшего генерального прокурора, который поспешно покинул территорию Украины после проведения операции НАБУ и САП "Карфаген", как попытку обеспечить себе защиту в стране пребывания", — отметили там.

В антикоррупционных органах опровергли любую причастность НАБУ и САП к упомянутым Кравченко событиям.

Что предшествовало?

28 октября Руслан Кравченко опубликовал пост, в котором рассказал, что в сентябре он получил информацию о том, что за ним следовала группа лиц, которая должна была совершить в его отношении "противоправные насильственные действия".

"Тогда мне прямо сказали, что отправить эту группу просили руководители НАБУ и САП. Мне также известно, что приказы этой группе поступали из Офиса Президента. Однако, чтобы предотвратить возможные инсинуации, у меня пока нет достоверной информации о том, кто именно отдал преступный приказ", — заявил бывший генпрокурор.

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Задержание Михаила Ткача в Австрии

8 октября руководителя отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания, связанного с поиском бывшего генерального прокурора-беглеца Руслана Кравченко.

Редакция считает задержание незаконным и требует немедленного освобождения журналиста и официального объяснения действий австрийских правоохранителей. Судьба коллеги Ткача Ярослава Бондаренко, который ехал вместе с ним, на момент заявления редакции была неизвестна.

Ранее "Украинская правда" обнародовала расследование Ткача о местонахождении бывшего генпрокурора Руслана Кравченко в Вене, где, по данным издания, тот вместе с женой зарегистрировался в австрийском реестре проживания.

9 октября стало известно, что Ткача отпустили. Впоследствии он опубликовал у себя в соцсетях фото вместе с коллегой Бондаренко, которого также отпустили.

В венской прокуратуре позже сообщили, что Ткача и Бондаренко задержали по подозрению в шпионаже, однако оно не подтвердилось.

Ткач рассказал, что вооруженные люди в масках разбили окна их автомобиля, вытащили журналистов на дорогу, а один из нападавших прижал ему колено к шее. По его словам, ему и Бондаренко инкриминировали шпионаж в пользу украинской военной разведки, участие в преступной организации и нанесение ущерба Австрии. О причинах обвинений, по его словам, ничего не объясняли.

В венской прокуратуре позже сообщили, что Ткача и Бондаренко задержали на основании показаний очевидцев о том, что трое людей в один и тот же период наблюдали за одним и тем же местом.

Ранее "Украинская правда" обнародовала расследование Ткача о местонахождении бывшего генпрокурора Руслана Кравченко в Вене, где, по данным издания, тот вместе с женой зарегистрировался в австрийском реестре проживания.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генпрокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.

Сам Кравченко сообщил, что выехал за границу, чтобы, как он пояснил, "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов".

24 сентября "Украинская правда" сообщила, что обнаружила Кравченко в столице Австрии — в Вене. По данным издания, он и его жена зарегистрированы в Австрии по адресу офиса компании, которая, в частности, занимается продажей уже зарегистрированных компаний.

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