Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення. ФОТО

Опубліковано нові супутникові знімки дамби підірваної Каховської ГЕС та наслідків затоплення на правому й лівому берегах Дніпра.

Знімки, зроблені корпорацією Maxar, оприлюднив у твіттері журналіст Майк Екель, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дамба Каховської ГЕС 5 червня

Дамба Каховської ГЕС 7 червня

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Портове зерносховище в Козацькому на правому березі, навпроти Нової Каховки, 5 червня

Портове зерносховище в Козацькому на правому березі, навпроти Нової Каховки, 7 червня

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Олешки, лівий берег, 15 травня

Олешки, лівий берег, 7 червня

Олешки, лівий берег, 15 травня

Олешки, лівий берег, 7 червня

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Село Корсунка, лівий берег, 15 травня

Село Корсунка, лівий берег, 7 червня



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Село Кринки, лівий берег, 15 травня

Село Кринки, лівий берег, 7 червня



Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.