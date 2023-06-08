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Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення. ФОТО

Опубліковано нові супутникові знімки дамби підірваної Каховської ГЕС та наслідків затоплення на правому й лівому берегах Дніпра.

Знімки, зроблені корпорацією Maxar, оприлюднив у твіттері журналіст Майк Екель, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення 01

Дамба Каховської ГЕС 5 червня

Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення 02

Дамба Каховської ГЕС 7 червня

Дивіться: Врятований в затоплених Олешках підліток та пілот БПЛА зустрілися після евакуації: "Це ти пляшку з водою ловив?", - "Санта?! Дякую!". ВIДЕО


Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення 03

Портове зерносховище в Козацькому на правому березі, навпроти Нової Каховки, 5 червня

Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення 04

Портове зерносховище в Козацькому на правому березі, навпроти Нової Каховки, 7 червня

Також читайте: Течія піднімає з ґрунту міни. Вони дрейфують Дніпром і можуть розірватися, - МВС


Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення 05

Олешки, лівий берег, 15 травня

Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення 06

Олешки, лівий берег, 7 червня

Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення 07

Олешки, лівий берег, 15 травня

Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення 08

Олешки, лівий берег, 7 червня

Дивіться: Окуповане село Кардашинка повністю затоплене, рашисти не надають жодної допомоги та не проводять евакуацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення 09

Село Корсунка, лівий берег, 15 травня

Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення 10

Село Корсунка, лівий берег, 7 червня

Також дивіться: Кремлівські пропагандисти пропонують підірвати Київську ГЕС: "А чего мы добьемся?", - "А просто показать!". ВIДЕО

Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення 11

Село Кринки, лівий берег, 15 травня

Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення 12

Село Кринки, лівий берег, 7 червня

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Автор: 

Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+22
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали
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08.06.2023 11:13
+21
Повторю. Надо признать что информационно Зеля и холуи просрали вопрос Каховской ГЭС. Мир ориентируется прежде всего на невнятную реакцию нашей власти. Я был в числе первых, если не первым, который даже свои хлопским умом понимал и писал здесь что надо с самого раннего утра поднимать ор на весь мир и бить во все колокола. Собирать ВР с привлечение послов в Украине, принимать заявление от ВР к главам ведущих держав и всем организациям, требовать созыва Генассамблеи, исключения раши из Совбеза и прочее, прочее, прочее. Вот тут конферансье Буданов должен был выступить с Малюком и уверенно доказать причетность ***** к подрыву. И что? И все - первая хоть какая-то реакция от Зели была около 15.00. Провели РНБО, перетерли между собой, что-то там сказали о Будапештском меморандуме и все. Бездари и профаны.
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08.06.2023 11:25
+7
Вы хоть знаете сколько миллионов людей юга лишиться сейчас средств существования и самого элементарного - воды чтобы напиться? Или вы считаете что три крупнейших канала были ради только Крыма? Два из них туда даже близко не шли.
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08.06.2023 11:24
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали
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08.06.2023 11:13 Відповісти
Зеленський зневажав насміхався з Ноя і Мойсея в своїх тв шоу. І "нарід" теж ржав і аплодував.
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08.06.2023 12:05 Відповісти
Мільйон тон ваги там і близько не було. Тебе обдурили світські кукловоди.
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08.06.2023 21:52 Відповісти
Твій сралін з Мойсеєм і близько не стояв.
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08.06.2023 21:55 Відповісти
ясне діло, сралін то хоч не видумка, Мужній лідер паскудна сволота
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17.06.2023 13:21 Відповісти
не бзди - як вода впаде - на поверхню вийдуть ВСІ Пороги та СІчі Війська Запорізького
Ще отаман Сірко казав - ЯК Запорізькі Січі воскреснуть - воскресне ВСЯ УКРАЇНА!!!
---
сесесер спецально намила дамбу гєс, щоб затопити українську ідентичніть
сотні сіл і містечок тоді пішли під воду - ось де була людська трагедія заради крисчан
тепер піде обратка
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08.06.2023 11:16 Відповісти
Вы хоть знаете сколько миллионов людей юга лишиться сейчас средств существования и самого элементарного - воды чтобы напиться? Или вы считаете что три крупнейших канала были ради только Крыма? Два из них туда даже близко не шли.
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08.06.2023 11:24 Відповісти
подивіться спочатку на освоєння тих місцин, вони почали виникати вже після греблі. і для меліорації чи води є набагато ефективніші технології ніж ГЕС, можете глянути на Ізраїль.
ГЕС будували за наказом комуністів, у типово їх стилі.
А Великий Луг постане зараз з під води.
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08.06.2023 11:28 Відповісти
Я прекрасно знаю юг Херсонской области и как там все сделано. Это были мои клиенты. Куда вы денете миллионы наших украинцев, которые работали и жили на юге Херсонской и Запорожской областей? Даже для капельного полива, который как и в Израиле развит сильно на юге, нужна вода.
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08.06.2023 12:05 Відповісти
А Днепр никуда и не денется - только брать нужно с умом, а не так как было. Превратили своими ГЭС всю реку в одно большое болото, а потом берет кто сколько может и кому сколько в голову взбредет.
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08.06.2023 15:11 Відповісти
Я думаю перенести водозабор проще и быстрее, чем освоить миллиард на постройку новой ГЭС
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08.06.2023 15:30 Відповісти
Воду нужно будет поднимать насосами. Вот это водозабор Каховского канала. Вы уверены что намного проще? Это та же ГЭС наоборот.


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08.06.2023 16:47 Відповісти
Там Запорожская АЭС вхолостую работала, чтобы цену на элетроэнергию Ахметову не сбивать.
И вообще - вы не уроженец Запорожья 50-х годов. Нынешнее поколение уже даже не знает, как купаться не в зеленой воде, а уж про то, чтобы воду пить прямо из седого Днепра - молчу!
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08.06.2023 17:32 Відповісти
Ну так давайте разрушим все гидростанции Днепра. Заживем хорошо и богато. Правда?
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08.06.2023 17:46 Відповісти
на окупований Крим та окуповані території Херсонської, Запоріжської областей зараз апсолютно насрати - це проблема окупанта, паРаші )(уйло ...
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08.06.2023 12:14 Відповісти
Т.е. мы их овобождать не собирается? Так и запишем - мамкиным "патриотам" наши земли и наши люди по@уй. Хорошо хоть Залужный намного умнее.
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08.06.2023 12:31 Відповісти
де я таке написав прошу пана ??? ви українську мову добре розумієте чи тільки "общедаступний" кацапській недо-язік ???
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08.06.2023 12:33 Відповісти
Тогда это что "на окупований Крим та окуповані території Херсонської, Запоріжської областей зараз апсолютно насрати - це проблема окупанта"? Там сейчас не наши люди или это их вина, что их сдало зеленое чмо за считанные часы?
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08.06.2023 12:44 Відповісти
а хто вибрав цю зелень під гаслами "кацкая разніца", "хуже не будет", "хоть паржом", "нада просто перестать стрелять", "встретімся пасредіне", "Порошенко заробляє на війні"... ??? га ???
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08.06.2023 12:52 Відповісти
Там не только такие. В Херсонской области 26.8% голосовали за Пороха - на них вы тоже насрете? И на тех, кто выбрал Зелю но теперь признали что ошиблись? Как вы их будете сейчас определять? И других спасать не нужно? А тех 73% из центральных, северных и западных областей? Маразм.
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08.06.2023 12:58 Відповісти
а що є інший вихід до звільнення ЗСУ тих земель від кацапської чуми ??? Який підкажіть будь ласка ...
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08.06.2023 13:18 Відповісти
Причем здесь выход к вашему "абсолютно насрать"? Если бы было армии насрать - не освобождали бы. И в армии много ребят, чьи родные сейчас в оккупации.
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08.06.2023 13:25 Відповісти
ВИЙДЕ з ПІД ВОДИ БІЛЬШЕ чим затопить
туди нехай і заселяються - тепер це буде на віки і надійно
Ті ЗЕМЛІ які вийдуть з-під води - це 100% 5 метровий чорнозем - мул нанесенний водою за десятиліття
там встав палку - проросте
ніхто не буде поновлювати греблю заради крисчан
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08.06.2023 13:10 Відповісти
Куда заселяться, мамкин стратег? В илистые топи бывшего дна водохранилища? Вы в болоте с метрами токсичного ила сами будете жить?
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08.06.2023 13:13 Відповісти
С какого такого он токсичный? И тогда шо, 70% Украины пили токсичную воду? Все знают, что самые плодородные земли находятся в заплавах реки, которые затапливаются во время половодья.
Тут половину учьоных нужно отправить в фабрично-заводское училище на переаттестацию - понакупили себе дипломов и званий...
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08.06.2023 15:15 Відповісти
Почитайте исследования экологов по Каховскому водохранилищу. Делали пробы ила. Там дохрена всего, включая отложения Чернобыля.
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08.06.2023 16:35 Відповісти
жили тоді - житимуть і зараз
Україна в чергове повстане з пепла
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08.06.2023 16:09 Відповісти
Начните с себя.
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08.06.2023 16:37 Відповісти
вот тебя тролю - уже начал
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08.06.2023 20:29 Відповісти
Тогда иди на@рен, я и ответил.
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08.06.2023 21:28 Відповісти
сам иду за кораблем, а я тебе дальше ответил
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09.06.2023 09:54 Відповісти
А може та дамба і не потрібна? Перегородили Дніпро і зробили з нього болото.
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08.06.2023 11:22 Відповісти
Есть технико-экономическое обоснование или вольные мысли с дивана ?
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08.06.2023 11:26 Відповісти
Про економічну вигоду казав Кукурузник. Будемо розводити там рибу і нагодуємо нею всіх і вся.
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08.06.2023 11:30 Відповісти
за усіма техніко-економічними обрунтуваннями навіть того червоного кацапо-совка - будь які ГЕС на рівниних ріках таких як Дніпро, Дон, Волга і тд.тп. - не є рентабельним ... навіть якщо на затоплених площах видосхович виростити тільки траву і потім її спалити на ТЕС/ТЕЦ енергії буде більше ніж від води .... Каховська ГЕС кацапській проект що дати вону в цей дибільний Крим ...
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08.06.2023 12:19 Відповісти
золоті слова
1. дамба - проект ссср по знищенню українських сел
2. дамба потрібна лише подавати воду в крим
3. після сходу води - нарешті з'являться українські запорізькі січі, пороги
4. оголенне дно річки - це 100% чорнозем
5. земель після сходу води стане більше чим до
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08.06.2023 13:12 Відповісти
Пороги не появятся - они выше ДнепроГЭСа. Это единственная ГЭС которая принесла пользу и сделала Днепр судоходным.
А Каховская ГЭС снабжала электричеством Каховский дом культуры во время дискотек.
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08.06.2023 15:17 Відповісти
В среднем 1420 мватт.год Неплохая дискотека. И это на турбинах технологии 50х годов.
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08.06.2023 16:52 Відповісти
Повторю. Надо признать что информационно Зеля и холуи просрали вопрос Каховской ГЭС. Мир ориентируется прежде всего на невнятную реакцию нашей власти. Я был в числе первых, если не первым, который даже свои хлопским умом понимал и писал здесь что надо с самого раннего утра поднимать ор на весь мир и бить во все колокола. Собирать ВР с привлечение послов в Украине, принимать заявление от ВР к главам ведущих держав и всем организациям, требовать созыва Генассамблеи, исключения раши из Совбеза и прочее, прочее, прочее. Вот тут конферансье Буданов должен был выступить с Малюком и уверенно доказать причетность ***** к подрыву. И что? И все - первая хоть какая-то реакция от Зели была около 15.00. Провели РНБО, перетерли между собой, что-то там сказали о Будапештском меморандуме и все. Бездари и профаны.
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08.06.2023 11:25 Відповісти
Не для того вони там, щоб на користь України працювати. Найвеличнівшивіший вже відрапортувався Більду, що "доказів про причетність мразії у нього немає". Це й все, що треба знати про зелену кліку.
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08.06.2023 11:38 Відповісти
Та да. Гнида тупая и предатель, а не руководитель. Орки начали орать про нашу принадлежность к взрыву еще рано утром. А наше чмо сопли жувало.
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08.06.2023 12:08 Відповісти
Все по плану:
Поспало.
Поїло.
В жим сходило.
Репетиція.
Відосік.
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08.06.2023 12:25 Відповісти
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08.06.2023 12:20 Відповісти
Слово, люди, до тих ідіотів більше не приміняю, нема там людей. Дибіли, Варвари, істоти оце про них.
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08.06.2023 11:37 Відповісти
вода уйдет 9 -го
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08.06.2023 11:41 Відповісти
Не уйдет, а перестанет подниматься и начнет спадать. Сегодня утром еще поднимается вода в Херсоне и по рекам Южному Бугу и Ингульцу.
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08.06.2023 12:28 Відповісти
А как было весело в 2019-02.2022
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08.06.2023 12:52 Відповісти
 
 