Нові супутникові знімки Каховської дамби і наслідків затоплення. ФОТО
Опубліковано нові супутникові знімки дамби підірваної Каховської ГЕС та наслідків затоплення на правому й лівому берегах Дніпра.
Знімки, зроблені корпорацією Maxar, оприлюднив у твіттері журналіст Майк Екель, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дамба Каховської ГЕС 5 червня
Дамба Каховської ГЕС 7 червня
Портове зерносховище в Козацькому на правому березі, навпроти Нової Каховки, 5 червня
Портове зерносховище в Козацькому на правому березі, навпроти Нової Каховки, 7 червня
Олешки, лівий берег, 15 травня
Олешки, лівий берег, 7 червня
Олешки, лівий берег, 15 травня
Олешки, лівий берег, 7 червня
Село Корсунка, лівий берег, 15 травня
Село Корсунка, лівий берег, 7 червня
Село Кринки, лівий берег, 15 травня
Село Кринки, лівий берег, 7 червня
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
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Мужній лідерпаскудна сволота
Ще отаман Сірко казав - ЯК Запорізькі Січі воскреснуть - воскресне ВСЯ УКРАЇНА!!!
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сесесер спецально намила дамбу гєс, щоб затопити українську ідентичніть
сотні сіл і містечок тоді пішли під воду - ось де була людська трагедія заради крисчан
тепер піде обратка
ГЕС будували за наказом комуністів, у типово їх стилі.
А Великий Луг постане зараз з під води.
И вообще - вы не уроженец Запорожья 50-х годов. Нынешнее поколение уже даже не знает, как купаться не в зеленой воде, а уж про то, чтобы воду пить прямо из седого Днепра - молчу!
туди нехай і заселяються - тепер це буде на віки і надійно
Ті ЗЕМЛІ які вийдуть з-під води - це 100% 5 метровий чорнозем - мул нанесенний водою за десятиліття
там встав палку - проросте
ніхто не буде поновлювати греблю заради крисчан
Тут половину учьоных нужно отправить в фабрично-заводское училище на переаттестацию - понакупили себе дипломов и званий...
Україна в чергове повстане з пепла
1. дамба - проект ссср по знищенню українських сел
2. дамба потрібна лише подавати воду в крим
3. після сходу води - нарешті з'являться українські запорізькі січі, пороги
4. оголенне дно річки - це 100% чорнозем
5. земель після сходу води стане більше чим до
А Каховская ГЭС снабжала электричеством Каховский дом культуры во время дискотек.
Поспало.
Поїло.
В жим сходило.
Репетиція.
Відосік.