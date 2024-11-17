Ліквідовано пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Прикарпатті, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували пожежу після ворожого обстрілу на Прикарпатті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Прикарпаття: ліквідували пожежу після обстрілу. Вранці ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури, спричинивши пожежу. Постраждалих немає. Залучили 91 рятувальника та 28 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.
Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року
Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.
Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.
Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.
Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.
Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.
За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.
У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.
Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.
Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.
На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка. На Одещині постраждала енергетична інфраструктура, є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, дві людини загинули, постраждав підліток.
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Що там ******* на протязі останній тижнів морди з міненергетики ? відключень не буде...
Ну і гундосик вчора додав як у нас все чодово, кацапня цього напевно і чекала, адже ***** дуже любить символізм.