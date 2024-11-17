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Ліквідовано пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Прикарпатті, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу після ворожого обстрілу на Прикарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Прикарпаття: ліквідували пожежу після обстрілу. Вранці ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури, спричинивши пожежу. Постраждалих немає. Залучили 91 рятувальника та 28 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури на Івано-Франківщині

наслідки удару по Прикарпаттю
наслідки удару по Прикарпаттю
наслідки удару по Прикарпаттю
наслідки удару по Прикарпаттю

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.

На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка. На Одещині постраждала енергетична інфраструктура, є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, дві людини загинули, постраждав підліток.

Автор: 

обстріл (28435) ДСНС (5105) Івано-Франківська область (949)


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Судячи з кількості задіяної техніки та рятувальників, пожежа була потужною.
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17.11.2024 12:16 Відповісти
Енергетики скасували екстрені відключення світла у Києві та кількох областях
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17.11.2024 12:19 Відповісти
А все ж не торопець..)
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17.11.2024 12:34 Відповісти
Та знову розвалили Бурштинську ТЕЦ, вона єдина на прикарпатті.
Що там ******* на протязі останній тижнів морди з міненергетики ? відключень не буде...
Ну і гундосик вчора додав як у нас все чодово, кацапня цього напевно і чекала, адже ***** дуже любить символізм.
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17.11.2024 12:43 Відповісти
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17.11.2024 12:33 Відповісти
Внаслідок активної протидії Сил оборони ще 41 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, а два БпЛА полетіли в бік РФ та тимчасово окупованої території.
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17.11.2024 12:35 Відповісти
ну, ніхто ж не здогадається куди били кацапи та й кротів поміж "біженців" чи в ОПі не має? Мовчу вже про містера Гудка, що завжди підтримував націоналістів яйкопадів та інших відРИГів.
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17.11.2024 12:38 Відповісти
 
 