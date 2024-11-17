Ликвидирован пожар на объекте критической инфраструктуры на Прикарпатье, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели ликвидировали пожар после вражеского обстрела на Прикарпатье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Прикарпатье: ликвидировали пожар после обстрела. Утром враг атаковал объект критической инфраструктуры, вызвав пожар. Пострадавших нет. Привлекли 91 спасателя и 28 единиц техники", - говорится в сообщении.
Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года
Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.
Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.
Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.
Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.
По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.
В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.
Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. На Днепропетровщине погибли двое железнодорожников
В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, повреждены дом и линия электропередач, горела лесная подстилка. В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.
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Що там ******* на протязі останній тижнів морди з міненергетики ? відключень не буде...
Ну і гундосик вчора додав як у нас все чодово, кацапня цього напевно і чекала, адже ***** дуже любить символізм.