Враг массированно атаковал Киевщину ракетами и дронами: повреждения фиксируются в 4 районах области, есть пострадавшая. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате утренней ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября в Киевской области один человек получил ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.
Отмечается, что в результате падения обломков сбитых целей повреждения фиксируются в 4 районах области. Поврежден инфраструктурный объект, 21 частный дом, 5 хозяйственных построек, магазин, 2 гаража, админздание и 5 автомобилей.
"Пострадала женщина 45 лет. У нее травма головы. Вся медицинская помощь оказывается", - рассказал Кравченко.
В области были введены экстренные отключения электроэнергии. Без света находились около 125 тысяч абонентов. В ближайшее время поставки электроэнергии будут восстановлены.
На территории области развернуто 466 пунктов несокрушимости.
Также спасатели ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.
Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года
Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.
Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.
Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.
Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.
По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.
В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.
Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. На Днепропетровщине погибли двое железнодорожников
В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, повреждены дом и линия электропередач, горела лесная подстилка. В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.
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так як так знущатися над нашою краіною може тільки дуже
психічнохвора потвора , як путлєр !! 🙁
Здохни , клятий виб@ядок і повітря стане чистішим в світі 😡