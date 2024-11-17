Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: пошкодження фіксуються в 4 районах області, є постраждала. ФОТОрепортаж

Внаслідок ранкової ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада на Київщині одна людина дістала поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкодження фіксуються в 4 районах області. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, 21 приватний будинок, 5 господарчих споруд, магазин, 2 гаражі, адмінбудівля та 5 автомобілів.

"Постраждала жінка 45 років. В неї травма голови. Вся медична допомога надається", - розповів Кравченко.

В області були введені екстрені відключення електроенергії. Без світла перебували близько 125 тисяч абонентів. Найближчим часом постачання електроенергії буде відновлено.

На території області розгорнуто 466 пунктів незламності.

Також рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті інфраструктури, повідомили в ДСНС.

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Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.

На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка.