Наслідки удару військ РФ по об’єкту критичної інфраструктури на Вінниччині (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 листопада 2024 року, вранці під час масованого ракетного обстрілу ворог знову атакував Вінниччину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, на одному з яких виникла пожежа.

На щастя, ніхто з працівників і цивільного населення не постраждав.

Також читайте: Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей, - Зеленський





Від ДСНС на ліквідацію наслідків обстрілу залучили 62 рятувальників особового складу та 17 одиниць техніки.

Згодом у Нацполіції показали наслідки російської атаки на об'єктах цивільної інфраструктури.

Серед пошкоджених обʼєктів - заклади освіти, житловий багатоквартирний будинок та гаражі. Суттєвих руйнувань завдано базі академічного веслування ДЮСШ. Також пошкоджено два цивільні автомобілі.

















Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.

На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка. На Одещині постраждала енергетична інфраструктура, є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, дві людини загинули, постраждав підліток.

За даними Повітряних сил, було знищено 102 зі 120 ракет та 42 із 90 дронів.