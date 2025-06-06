Через нічну атаку пошкоджено фасад музею в підніжжі монумента "Батьківщини-мати". ФОТО
Сьогодні, 6 червня 2025 року, вночі під час масованої російської атаки вибуховою хвилею було пошкоджено фасад Головного корпусу Музею в підніжжі монумента "Батьківщина-мати".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу музею.
Як зазначається, музей працює у звичайному режимі.
Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.
Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики.
Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.
За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.
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От цікаво, долетить Лють чи Бобер до отой РодЯны мать вашу у тому Волглграді і як шо долетить то вдучить і оторве оту її тупу мордовсьеу бошку?