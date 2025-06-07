Комбінована атака на Київ 6 червня: аварійно-відновлювальні роботи наразі призупинено. ФОТО

У Солом'янському районі Києва аварійно-відновлювальні роботи наразі призупинено після атаки на столицю 6 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Проведено розбір конструкцій будівлі. Вивезено 1920 тонн сміття та будівельних конструкцій.

Всього до ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 134 рятувальники та 50 одиниць техніки.

"Роботи буде відновлено завтра", - зазначили в ДСНС.

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Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жервти, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.