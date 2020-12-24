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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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В НАБУ раскрыли детали "похищения" дела Татарова

В НАБУ раскрыли детали

Печерский райсуд незаконно обязал генпрокурора забрать дело замглавы ОП Олега Татарова у НАБУ, а генпрокурор незаконно взялась выполнять решение, которое сейчас оспаривается.

Об этом пресс-служба Национального антикоррупционного бюро заявляет на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В НАБУ утверждают, что решение Печерского райсуда Киева от 14 декабря, которым он обязал генпрокурора изменить подследственность по делу Татарова, было незаконным.

Его попытались оспорить дважды - прокуроры САП и сама генпрокурор. Но Печерский райсуд не передал материалы в Высший антикоррупционный суд, и потому заседания по обжалованию этого решения не состоялись. Тем временем заместитель генпрокурора изменил подследственность и передал дело в СБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дела НАБУ передают в другие органы по схожей схеме, в которой задействован Печерский суд и генпрокурор, - пресс-служба бюро

"Решение Печерского райсуда столицы, которое фактически обязало Генерального прокурора забрать дело у НАБУ и передать его в другой орган досудебного расследования, является незаконным и сейчас обжалуется. Руководство Генеральной прокуратуры не должно было выполнять незаконное решение суда, которое находилось на стадии апелляционного обжалования в АП ВАКС, а потому не вступило в законную силу", - подчеркнули в НАБУ.

Ранее стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

В НАБУ раскрыли детали похищения дела Татарова 01
В НАБУ раскрыли детали похищения дела Татарова 02

Автор: 

НАБУ (4222) САП (2066) Татаров Олег (366) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+27
целая операция по спасению , фу вова , уже не отмоешься
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24.12.2020 17:43
+12
Судебную систему в нынешнем виде нужно ликвидировать. Тотальная проверка на детекторе и переаттестация всех без исключения судей.
В нынешнем состоянии судебная система не работоспособна, не эффективна, работает против государства, всячески препятствует соблюдению и сохранению законности во всех сферах.
А у нас все превращается в квартал..
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24.12.2020 17:51
+11
Парадокс ситуации заключается в том, что зеленые сепары контролируют исполнителтную, судебную и законодательную власть, вместа с конституционным судом..
Стране нужен диктатор, и несколько тысяч повешенных коррупционеров!
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24.12.2020 17:52
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целая операция по спасению , фу вова , уже не отмоешься
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24.12.2020 17:43 Ответить
А навіщо? Очевидно ж, що в усьому винен Порох! Його треба судити. А зелю не чіпайте. 73% за нього життя готові віддати!
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24.12.2020 17:47 Ответить
Кому потрібні життя нікчемних дебілів? Вони всі разом свинячого хвоста не варті.
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24.12.2020 17:56 Ответить
Черепи вже готуєшся виміряти, соєве курво?
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24.12.2020 17:59 Ответить
"Запарєбрік", тобі знову завелику пляшку видали?
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24.12.2020 20:53 Ответить
нє, тебя сразу на бутылку, в твоем случае измерять нечего
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25.12.2020 15:32 Ответить
Не нагадаєш при кому микитась був депутатом у чиїй партії і крав разом з татаровим,то якби порох то крали б досі.
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24.12.2020 18:03 Ответить
Ее... Ти читати вмієш? Це для тебе зеля на виборах свій бюлетень показував, щоб ти могло правильно проголосувати? Я ж написав: "Очевидно ж, що в усьому винен Порох! Його треба судити." Що тобі тут не зрозуміло? Порох винен, судити і крапка................
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24.12.2020 18:11 Ответить
Я не знаю кому ,коли і що показували зеля з порохом ,вони для мене однакові як яйця в профіль,можеш спитати ахмєтова фірташа мудачука беню і іншу погань.
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24.12.2020 18:16 Ответить
Ну не знаєш, тоді навіщо ти взагалі щось тут пишеш? Це політика, і за нею потрібно слідкувати, а не забувати на наступний день, що пролосував за кловуна на виборах президента.
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24.12.2020 18:22 Ответить
Ти бачило за кого я голосував і яким чином воно тебеібе?
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24.12.2020 18:31 Ответить
Не потрібно так нервувати. Просто коли у майбутньому нащадки будуть тебе питати, чому країна знаходиться у такому жахливому стані, а на посаді президента країни знаходиться васал російської федерації, не забудь вдарити себе у груди і гордо сказати, що ти маєш до цього пряме відношення
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24.12.2020 18:39 Ответить
Я не можу пояснити нащадкам чому більшість країни обрала кравчука, коли я з меншістю голосував за Чорновола.А те що потім всі роки і досі керує мордор в тому своєї вини не вбачаю бо для мене вся минула й теперішня влада винна за те як ми живемо.
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24.12.2020 18:51 Ответить
Так і розкажеш їм як ти з меншості за Чорновола став більшістю 73%. Оце так розвиток. Як кажуть на росії: "Отрицательный рост"
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24.12.2020 19:02 Ответить
Досі не маю ніякої різниці і у 2014р я теж за нього не голосував і не жалію .
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24.12.2020 19:08 Ответить
Тебе не дивує чому було 54% і стало 8% там були якраз ті що з 73% і чому його досі не хочуть після всіх зелених косяків? До речі той самий лохторат два рази обирав ненавистного кучму і чомусь не схотів бульдозериста? То може треба пошукати проблему в собі а не в людях?Подумай якщо звісно є чим.
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24.12.2020 19:14 Ответить
Після виборів 2019 року мене вже ніщо не дивує. І те, що ти спочатку написало тільки одне речення, яке закінчив словами "не жалію", а потім ще кілька. Очевидно, що ти саме замислилось над словами "не жалію" (принаймні якесь усвідомлення того, що сам же робиш, не те що бездумне голосування 2019) . І якщо ти вже написало другий раз мені, то я повторю сам себе: "У майбутньому не забудь вдарити себе у груди і гордо сказати своїм нащадкам, що ти маєш до всього, що відбувається у країні пряме відношення."
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24.12.2020 19:25 Ответить
До того що відбувається в країні має відношення і винна минула влада яка своїми діями привела до влади теперішню а ще завела у парламент ворогів зажопників мудачука. Бо це твій потрох призначав мудачука представником у мінську,допоміг придбати телдеканали і нафтопровід та дозволяв літати до ***** при закритому небі.Ото твоє й майбутнє.
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24.12.2020 19:33 Ответить
Оскільки ти виборець "найрозумнішого" преЗЕдента у світі я тобі допоможу. зеля таким як ти навіть бюлень показував.

Так, заходиш сюди: https://www.president.gov.ua/ нинішній преЗЕдент України.
У верхній частині сторінки написано ім'я нинішнього президента України. Перед тим як прочитати його прийми заспокійливе. Прочитай його. Якщо не зрозумів: Дивись попередній пункт. І не переживай коли нинішній президент України відсидить свій термін і приєднає Україну до росії, Порошенка будуть судить за всі 10 років починаючи від 2014.
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24.12.2020 19:43 Ответить
Коли починаєш діалог з дебілом їх стає два.Визнаю свою поразку ти переміг.Вітаю ти дебіл №1
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24.12.2020 20:20 Ответить
Перша фраза не має сенсу, оскільки хто дебіл, а хто ні було визначенно ще у 2019. Кількість дебілів склала 73%. І це цілком відповідає нинішньому тренду отупіння населення. Нажаль, освідченних та адекватних людей дуже мало в Україні (у порівнянні з кількістю 73% дебілів), саме через це так і живемо.
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24.12.2020 20:27 Ответить
У НАБУ розкрили подробиці "викрадення" справи Татарова - Цензор.НЕТ 3575 Десь отут я тебе бачив і такихякти.
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24.12.2020 20:53 Ответить
"Десь отут я" - аа, так ти родом звідти. Тепер все стало на свої місця. Ну що ж. Родовід відіграє величезне значення в наявності інтелекту в індивіда або, як у твоєму випадку, його відсутності
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24.12.2020 21:15 Ответить
ПНХ це туди
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24.12.2020 21:19 Ответить
Ну бачиш, ти і сам прекрасно знаєш куди тобі треба. Не смію більше затримувати.
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24.12.2020 21:27 Ответить
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24.12.2020 21:34 Ответить
Дебіли і ті, що голосували за Блазня і ті, що голосували за Баригу. У першому турі.
У другому турі вже діяв инший принцип: між двома мерзотниками слід обирати того, хто не є при владі.
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24.12.2020 19:35 Ответить
Про другий тур я тобі вже написав. І очевидно, що читати ти не вмієш, якщо ти таку нісенітницю відписав.
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24.12.2020 19:45 Ответить
Судебную систему в нынешнем виде нужно ликвидировать. Тотальная проверка на детекторе и переаттестация всех без исключения судей.
В нынешнем состоянии судебная система не работоспособна, не эффективна, работает против государства, всячески препятствует соблюдению и сохранению законности во всех сферах.
А у нас все превращается в квартал..
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24.12.2020 17:51 Ответить
Там такие социопаты отборные собрались что им любой детектор пофиг
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25.12.2020 15:34 Ответить
Парадокс ситуации заключается в том, что зеленые сепары контролируют исполнителтную, судебную и законодательную власть, вместа с конституционным судом..
Стране нужен диктатор, и несколько тысяч повешенных коррупционеров!
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24.12.2020 17:52 Ответить
"Стране нужен диктатор" - что блин. Сильная рука, совок а кто гарантирует что у диктатора от количества власти тупо не сьедет крыша. Нужна Система сдержек и противовесов которая может остановить неадекватов с властью как в США
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24.12.2020 18:25 Ответить
У нас судьи и чиновники и олигархи, обьеденившись, уже 30 лет грабят страну и народ..
У нас авторитетом в обществе пользуются воры и коррупционеры.. кто больше накрал, тот и авторитет..
Какая система противовесов и здержек?!
У нас страна на 73% заселена быдлом!
Какие противовесы?!.. вы о чем?!
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24.12.2020 18:30 Ответить
Дайте мне имя страны где диктаторские полномочия обеспечили процветание (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%AE
Ли Куан Ю и Сингапур - скорее исключение чем правило). А вот 73% - ну так стоит признать демократия в действии. И народ имеет ровно ту власть на которую заслуживает. Тогда вопрос или иммигрировать, или если вы хотите и дальше здесь жить надо с 73% работать (показывать на примерах что они натворили). Думаю если не через голову то через желудок дойдет. Но ни в коем случае не диктатура это будет конец Украины.
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24.12.2020 18:48 Ответить
Дідусь Піночет.
Економіка пішла в гору, коли він почав заважати розвитку економіки (зрозумів це десь за 2 роки), залишив за собою посаду головнокомандуючого.
Коли дідуся судили, то було заарештовано на рахунках всього 32 мільйони єнотів(
2-4 тисячі загиблих, 40-50 тисяч за гратами. Мізер у зрівнянні з втратами в Україні за всі роки.
Подивіться де Чілі, а де ми! 16к ВВП на душу, проти 3к.
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25.12.2020 00:26 Ответить
А теперь посмотри, где Чили, а где цивилизация. Может еще на Россию предложишь глянуть? Тоже ВВП на душу
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25.12.2020 12:06 Ответить
Вы давно были в Чили? Там по разному, сделайте интернет прогулку.
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26.12.2020 16:34 Ответить
За дедушкой Пиночетом стояли США и т.н. "чикагские мальчики" из Чикагской школы экономики. Пиночета задача была только киздить краснопузых, которых активно финансировал совок Экономикой в Чили занимались США, потому и экономический рост. А не то шо ты себе вообразил про "хорошего диктатора"
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25.12.2020 15:37 Ответить
Вы очень хорошо раскрыли тему, что не отменяет роли Пи в судьбе Чили.

Все вами сказанное я наблюдал в развитии.

Тыкать не надо на ровном месте.

Ну и без дедушки Пи, сидела бы Чили там, где сейчас Венесуэла.
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26.12.2020 16:33 Ответить
Ли Кван Ю кстати редкосный мудак, и жизнь в Сингапуре вообще не сахар!
Причина его роста только в том что Сингапур - Британский офшор через который они моют бабло без налогов - И ВСЁ!
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25.12.2020 15:38 Ответить
Жизнь везде на сахар.
Просто в разных жизнях, обывателю перепадают огрызки сахара разного размера.
А так, да, вы правы.
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26.12.2020 16:37 Ответить
И кандидатуру на "доброго справедливого честного царя"
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24.12.2020 18:58 Ответить
Ви марите, ваші побажання не можуть бути реалізовані в умовах України.
Спочатку Лі Куан або Піночет, потім можна звернутися і до ваших рекомендацій.
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25.12.2020 00:32 Ответить
Не будет тут никаких пеначетов после совка уже никогда, украинцы раз и навсегда доказали, что они не тоталитарастическое рабьё.
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25.12.2020 12:07 Ответить
За 30 років незалежності докази просто неймовірні!
Наполегливою працею, великим розумом народу, досягнутий найвищий світовий рівень життя.

Продовжуйте марити.
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26.12.2020 16:41 Ответить
Ви не уявляєте, на скільки ви праві!
Для початку тільки так, інакше вже неможливо!

Але! Піночета в нас немає, та і силові структури не підходять на роль підтримки(
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25.12.2020 00:29 Ответить
Пиночета украинцы загнали бы за Ростов, к овощу)
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25.12.2020 12:10 Ответить
А дарма(
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26.12.2020 16:42 Ответить
Вова, дарогой ты наш клован! Если ты, гімно собаче, не посадишь татаровых, тупицких, уродов, сливших оперцию по вагнеровцам и прочую шелупонь, впахивающую на пыню, а так же всех тварей, жирующих на наших крови и поте, ты сам будешь сидеть. Всю твою сраную оставшуюся жизнь. При тебе коррупция полыхнула так, что от вспышки этой даже глазам больно. Татаров должен сидеть! Тупицкий должен сидеть! Ермак должен сидеть! Весь твой сраный печерский суд вкупе с судьей Вовком должен сидеть! БЕНЯ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ!!! Пересажаешь этих, с остальными легче будет. А я тебе в ноги поклонюсь и внукам о тебе рассказывать буду, как о герое. Но ведь ты ссыкло и мразь, поэтому внукам я буду рассказывать о тебе как ссыкуне и мрази.
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24.12.2020 17:54 Ответить
Это тогда вовочка сам себя должен посадить на пожизненное
Так что только вариант №2
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25.12.2020 15:40 Ответить
Прекрасно. Пусть татаров утянит зюзю на дно.
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24.12.2020 17:59 Ответить
І все це відбувається за кошти платників податків. То може досить фінансувати цих трутнів?
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24.12.2020 18:01 Ответить
все нормальные люди уже давно бросили их финансировать
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25.12.2020 15:40 Ответить
Если бы эти зеленые ублюдки так бы защищали наших солдат, как защищают российскую агентуру. Зеленая власть, работающая на Кремль, уже представляет угрозу национальной безопасности Украины. А ОП вместе с Зелей и Ермаком уже завонялся на всю страну ФСБ-шной вонью.
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24.12.2020 18:03 Ответить
Шмаркля подзалетел. Смываться придётся или в Ростов или в Тель-Авив.
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24.12.2020 18:05 Ответить
Та шо ж такое опять "самый честный Печерский суд" может там место проклятое, нада его перенести на Луну - тогда верняк заработает
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24.12.2020 18:07 Ответить
Лучше пеплом над Днепром.
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24.12.2020 18:11 Ответить
Где спецназ НАБУ в дорогущих носках? Почему они не штурмуют печерский суд и генпрокуратуру?
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24.12.2020 18:11 Ответить
Потому что смысл стартовать дорогие носки если толку не будет. Сытник понимает, что тут можно сыграть только на имидж а не на результат.
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24.12.2020 18:20 Ответить
Ну да, бандосы отстреляются и визг поднимут.
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25.12.2020 12:12 Ответить
Зелин Свинарчук...
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24.12.2020 18:18 Ответить
То скільки ж передастів зібралось в одну велику купку...
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24.12.2020 20:07 Ответить
В Печерском райсуде истерика, вот и дергаются в конвульсиях криминального характера. Судя по всему во всех райсудах Киева и особенно в пресловутом Окружном суде засели исключительно и только криминальные преступники, получившие, в свое время дипломы юристов.
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26.12.2020 12:25 Ответить
 
 