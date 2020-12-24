В НАБУ раскрыли детали "похищения" дела Татарова

Печерский райсуд незаконно обязал генпрокурора забрать дело замглавы ОП Олега Татарова у НАБУ, а генпрокурор незаконно взялась выполнять решение, которое сейчас оспаривается.

Об этом пресс-служба Национального антикоррупционного бюро заявляет на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В НАБУ утверждают, что решение Печерского райсуда Киева от 14 декабря, которым он обязал генпрокурора изменить подследственность по делу Татарова, было незаконным.

Его попытались оспорить дважды - прокуроры САП и сама генпрокурор. Но Печерский райсуд не передал материалы в Высший антикоррупционный суд, и потому заседания по обжалованию этого решения не состоялись. Тем временем заместитель генпрокурора изменил подследственность и передал дело в СБУ.

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"Решение Печерского райсуда столицы, которое фактически обязало Генерального прокурора забрать дело у НАБУ и передать его в другой орган досудебного расследования, является незаконным и сейчас обжалуется. Руководство Генеральной прокуратуры не должно было выполнять незаконное решение суда, которое находилось на стадии апелляционного обжалования в АП ВАКС, а потому не вступило в законную силу", - подчеркнули в НАБУ.

Ранее стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".



