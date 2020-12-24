В НАБУ раскрыли детали "похищения" дела Татарова
Печерский райсуд незаконно обязал генпрокурора забрать дело замглавы ОП Олега Татарова у НАБУ, а генпрокурор незаконно взялась выполнять решение, которое сейчас оспаривается.
Об этом пресс-служба Национального антикоррупционного бюро заявляет на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
В НАБУ утверждают, что решение Печерского райсуда Киева от 14 декабря, которым он обязал генпрокурора изменить подследственность по делу Татарова, было незаконным.
Его попытались оспорить дважды - прокуроры САП и сама генпрокурор. Но Печерский райсуд не передал материалы в Высший антикоррупционный суд, и потому заседания по обжалованию этого решения не состоялись. Тем временем заместитель генпрокурора изменил подследственность и передал дело в СБУ.
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"Решение Печерского райсуда столицы, которое фактически обязало Генерального прокурора забрать дело у НАБУ и передать его в другой орган досудебного расследования, является незаконным и сейчас обжалуется. Руководство Генеральной прокуратуры не должно было выполнять незаконное решение суда, которое находилось на стадии апелляционного обжалования в АП ВАКС, а потому не вступило в законную силу", - подчеркнули в НАБУ.
Ранее стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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Так, заходиш сюди: https://www.president.gov.ua/ нинішній преЗЕдент України.
У верхній частині сторінки написано ім'я нинішнього президента України. Перед тим як прочитати його прийми заспокійливе. Прочитай його. Якщо не зрозумів: Дивись попередній пункт. І не переживай коли нинішній президент України відсидить свій термін і приєднає Україну до росії, Порошенка будуть судить за всі 10 років починаючи від 2014.
У другому турі вже діяв инший принцип: між двома мерзотниками слід обирати того, хто не є при владі.
В нынешнем состоянии судебная система не работоспособна, не эффективна, работает против государства, всячески препятствует соблюдению и сохранению законности во всех сферах.
А у нас все превращается в квартал..
Стране нужен диктатор, и несколько тысяч повешенных коррупционеров!
У нас авторитетом в обществе пользуются воры и коррупционеры.. кто больше накрал, тот и авторитет..
Какая система противовесов и здержек?!
У нас страна на 73% заселена быдлом!
Какие противовесы?!.. вы о чем?!
Ли Куан Ю и Сингапур - скорее исключение чем правило). А вот 73% - ну так стоит признать демократия в действии. И народ имеет ровно ту власть на которую заслуживает. Тогда вопрос или иммигрировать, или если вы хотите и дальше здесь жить надо с 73% работать (показывать на примерах что они натворили). Думаю если не через голову то через желудок дойдет. Но ни в коем случае не диктатура это будет конец Украины.
Економіка пішла в гору, коли він почав заважати розвитку економіки (зрозумів це десь за 2 роки), залишив за собою посаду головнокомандуючого.
Коли дідуся судили, то було заарештовано на рахунках всього 32 мільйони єнотів(
2-4 тисячі загиблих, 40-50 тисяч за гратами. Мізер у зрівнянні з втратами в Україні за всі роки.
Подивіться де Чілі, а де ми! 16к ВВП на душу, проти 3к.
Все вами сказанное я наблюдал в развитии.
Тыкать не надо на ровном месте.
Ну и без дедушки Пи, сидела бы Чили там, где сейчас Венесуэла.
Причина его роста только в том что Сингапур - Британский офшор через который они моют бабло без налогов - И ВСЁ!
Просто в разных жизнях, обывателю перепадают огрызки сахара разного размера.
А так, да, вы правы.
Спочатку Лі Куан або Піночет, потім можна звернутися і до ваших рекомендацій.
Наполегливою працею, великим розумом народу, досягнутий найвищий світовий рівень життя.
Продовжуйте марити.
Для початку тільки так, інакше вже неможливо!
Але! Піночета в нас немає, та і силові структури не підходять на роль підтримки(
Так что только вариант №2