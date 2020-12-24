У НАБУ розкрили подробиці "викрадення" справи Татарова
Печерський райсуд незаконно зобов'язав генпрокурора забрати справу заступника голови ОП Олега Татарова у НАБУ, а генпрокурор незаконно взялася виконувати рішення, яке зараз оскаржується.
Про це пресслужба Національного антикорупційного бюро заявляє на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
У НАБУ стверджують, що рішення Печерського райсуду Києва від 14 грудня, яким він зобов'язав генпрокурора змінити підслідність у справі Татарова, було незаконним.
Його спробували оскаржити двічі - прокурори САП і сама генпрокурор. Але Печерський райсуд не передав матеріали у Вищий антикорупційний суд, і тому засідання щодо оскарження цього рішення не відбулися. Тим часом заступник генпрокурора змінив підслідність і передав справу в СБУ.
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"Рішення Печерського райсуду столиці, який фактично зобов'язав Генерального прокурора забрати справу у НАБУ і передати її в інший орган досудового розслідування, є незаконним і зараз оскаржується. Керівництво Генеральної прокуратури не повинно було виконувати незаконне рішення суду, яке перебувало на стадії апеляційного оскарження в АП ВАКС, а тому не вступило в законну силу", - наголосили в НАБУ.
Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ.
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
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Так, заходиш сюди: https://www.president.gov.ua/ нинішній преЗЕдент України.
У верхній частині сторінки написано ім'я нинішнього президента України. Перед тим як прочитати його прийми заспокійливе. Прочитай його. Якщо не зрозумів: Дивись попередній пункт. І не переживай коли нинішній президент України відсидить свій термін і приєднає Україну до росії, Порошенка будуть судить за всі 10 років починаючи від 2014.
У другому турі вже діяв инший принцип: між двома мерзотниками слід обирати того, хто не є при владі.
В нынешнем состоянии судебная система не работоспособна, не эффективна, работает против государства, всячески препятствует соблюдению и сохранению законности во всех сферах.
А у нас все превращается в квартал..
Стране нужен диктатор, и несколько тысяч повешенных коррупционеров!
У нас авторитетом в обществе пользуются воры и коррупционеры.. кто больше накрал, тот и авторитет..
Какая система противовесов и здержек?!
У нас страна на 73% заселена быдлом!
Какие противовесы?!.. вы о чем?!
Ли Куан Ю и Сингапур - скорее исключение чем правило). А вот 73% - ну так стоит признать демократия в действии. И народ имеет ровно ту власть на которую заслуживает. Тогда вопрос или иммигрировать, или если вы хотите и дальше здесь жить надо с 73% работать (показывать на примерах что они натворили). Думаю если не через голову то через желудок дойдет. Но ни в коем случае не диктатура это будет конец Украины.
Економіка пішла в гору, коли він почав заважати розвитку економіки (зрозумів це десь за 2 роки), залишив за собою посаду головнокомандуючого.
Коли дідуся судили, то було заарештовано на рахунках всього 32 мільйони єнотів(
2-4 тисячі загиблих, 40-50 тисяч за гратами. Мізер у зрівнянні з втратами в Україні за всі роки.
Подивіться де Чілі, а де ми! 16к ВВП на душу, проти 3к.
Все вами сказанное я наблюдал в развитии.
Тыкать не надо на ровном месте.
Ну и без дедушки Пи, сидела бы Чили там, где сейчас Венесуэла.
Причина его роста только в том что Сингапур - Британский офшор через который они моют бабло без налогов - И ВСЁ!
Просто в разных жизнях, обывателю перепадают огрызки сахара разного размера.
А так, да, вы правы.
Спочатку Лі Куан або Піночет, потім можна звернутися і до ваших рекомендацій.
Наполегливою працею, великим розумом народу, досягнутий найвищий світовий рівень життя.
Продовжуйте марити.
Для початку тільки так, інакше вже неможливо!
Але! Піночета в нас немає, та і силові структури не підходять на роль підтримки(
Так что только вариант №2