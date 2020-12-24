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У НАБУ розкрили подробиці "викрадення" справи Татарова

У НАБУ розкрили подробиці

Печерський райсуд незаконно зобов'язав генпрокурора забрати справу заступника голови ОП Олега Татарова у НАБУ, а генпрокурор незаконно взялася виконувати рішення, яке зараз оскаржується.

Про це пресслужба Національного антикорупційного бюро заявляє на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У НАБУ стверджують, що рішення Печерського райсуду Києва від 14 грудня, яким він зобов'язав генпрокурора змінити підслідність у справі Татарова, було незаконним.

Його спробували оскаржити двічі - прокурори САП і сама генпрокурор. Але Печерський райсуд не передав матеріали у Вищий антикорупційний суд, і тому засідання щодо оскарження цього рішення не відбулися. Тим часом заступник генпрокурора змінив підслідність і передав справу в СБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дела НАБУ передают в другие органы по схожей схеме, в которой задействован Печерский суд и генпрокурор, - пресс-служба бюро

"Рішення Печерського райсуду столиці, який фактично зобов'язав Генерального прокурора забрати справу у НАБУ і передати її в інший орган досудового розслідування, є незаконним і зараз оскаржується. Керівництво Генеральної прокуратури не повинно було виконувати незаконне рішення суду, яке перебувало на стадії апеляційного оскарження в АП ВАКС, а тому не вступило в законну силу", - наголосили в НАБУ.

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

У НАБУ розкрили подробиці викрадення справи Татарова 01
У НАБУ розкрили подробиці викрадення справи Татарова 02

НАБУ (5071) Татаров Олег (425) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+27
целая операция по спасению , фу вова , уже не отмоешься
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24.12.2020 17:43
+12
Судебную систему в нынешнем виде нужно ликвидировать. Тотальная проверка на детекторе и переаттестация всех без исключения судей.
В нынешнем состоянии судебная система не работоспособна, не эффективна, работает против государства, всячески препятствует соблюдению и сохранению законности во всех сферах.
А у нас все превращается в квартал..
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24.12.2020 17:51
+11
Парадокс ситуации заключается в том, что зеленые сепары контролируют исполнителтную, судебную и законодательную власть, вместа с конституционным судом..
Стране нужен диктатор, и несколько тысяч повешенных коррупционеров!
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24.12.2020 17:52
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целая операция по спасению , фу вова , уже не отмоешься
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24.12.2020 17:43 Відповісти
А навіщо? Очевидно ж, що в усьому винен Порох! Його треба судити. А зелю не чіпайте. 73% за нього життя готові віддати!
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24.12.2020 17:47 Відповісти
Кому потрібні життя нікчемних дебілів? Вони всі разом свинячого хвоста не варті.
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24.12.2020 17:56 Відповісти
Черепи вже готуєшся виміряти, соєве курво?
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24.12.2020 17:59 Відповісти
"Запарєбрік", тобі знову завелику пляшку видали?
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24.12.2020 20:53 Відповісти
нє, тебя сразу на бутылку, в твоем случае измерять нечего
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25.12.2020 15:32 Відповісти
Не нагадаєш при кому микитась був депутатом у чиїй партії і крав разом з татаровим,то якби порох то крали б досі.
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24.12.2020 18:03 Відповісти
Ее... Ти читати вмієш? Це для тебе зеля на виборах свій бюлетень показував, щоб ти могло правильно проголосувати? Я ж написав: "Очевидно ж, що в усьому винен Порох! Його треба судити." Що тобі тут не зрозуміло? Порох винен, судити і крапка................
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24.12.2020 18:11 Відповісти
Я не знаю кому ,коли і що показували зеля з порохом ,вони для мене однакові як яйця в профіль,можеш спитати ахмєтова фірташа мудачука беню і іншу погань.
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24.12.2020 18:16 Відповісти
Ну не знаєш, тоді навіщо ти взагалі щось тут пишеш? Це політика, і за нею потрібно слідкувати, а не забувати на наступний день, що пролосував за кловуна на виборах президента.
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24.12.2020 18:22 Відповісти
Ти бачило за кого я голосував і яким чином воно тебеібе?
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24.12.2020 18:31 Відповісти
Не потрібно так нервувати. Просто коли у майбутньому нащадки будуть тебе питати, чому країна знаходиться у такому жахливому стані, а на посаді президента країни знаходиться васал російської федерації, не забудь вдарити себе у груди і гордо сказати, що ти маєш до цього пряме відношення
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24.12.2020 18:39 Відповісти
Я не можу пояснити нащадкам чому більшість країни обрала кравчука, коли я з меншістю голосував за Чорновола.А те що потім всі роки і досі керує мордор в тому своєї вини не вбачаю бо для мене вся минула й теперішня влада винна за те як ми живемо.
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24.12.2020 18:51 Відповісти
Так і розкажеш їм як ти з меншості за Чорновола став більшістю 73%. Оце так розвиток. Як кажуть на росії: "Отрицательный рост"
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24.12.2020 19:02 Відповісти
Досі не маю ніякої різниці і у 2014р я теж за нього не голосував і не жалію .
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24.12.2020 19:08 Відповісти
Тебе не дивує чому було 54% і стало 8% там були якраз ті що з 73% і чому його досі не хочуть після всіх зелених косяків? До речі той самий лохторат два рази обирав ненавистного кучму і чомусь не схотів бульдозериста? То може треба пошукати проблему в собі а не в людях?Подумай якщо звісно є чим.
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24.12.2020 19:14 Відповісти
Після виборів 2019 року мене вже ніщо не дивує. І те, що ти спочатку написало тільки одне речення, яке закінчив словами "не жалію", а потім ще кілька. Очевидно, що ти саме замислилось над словами "не жалію" (принаймні якесь усвідомлення того, що сам же робиш, не те що бездумне голосування 2019) . І якщо ти вже написало другий раз мені, то я повторю сам себе: "У майбутньому не забудь вдарити себе у груди і гордо сказати своїм нащадкам, що ти маєш до всього, що відбувається у країні пряме відношення."
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24.12.2020 19:25 Відповісти
До того що відбувається в країні має відношення і винна минула влада яка своїми діями привела до влади теперішню а ще завела у парламент ворогів зажопників мудачука. Бо це твій потрох призначав мудачука представником у мінську,допоміг придбати телдеканали і нафтопровід та дозволяв літати до ***** при закритому небі.Ото твоє й майбутнє.
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24.12.2020 19:33 Відповісти
Оскільки ти виборець "найрозумнішого" преЗЕдента у світі я тобі допоможу. зеля таким як ти навіть бюлень показував.

Так, заходиш сюди: https://www.president.gov.ua/ нинішній преЗЕдент України.
У верхній частині сторінки написано ім'я нинішнього президента України. Перед тим як прочитати його прийми заспокійливе. Прочитай його. Якщо не зрозумів: Дивись попередній пункт. І не переживай коли нинішній президент України відсидить свій термін і приєднає Україну до росії, Порошенка будуть судить за всі 10 років починаючи від 2014.
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24.12.2020 19:43 Відповісти
Коли починаєш діалог з дебілом їх стає два.Визнаю свою поразку ти переміг.Вітаю ти дебіл №1
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24.12.2020 20:20 Відповісти
Перша фраза не має сенсу, оскільки хто дебіл, а хто ні було визначенно ще у 2019. Кількість дебілів склала 73%. І це цілком відповідає нинішньому тренду отупіння населення. Нажаль, освідченних та адекватних людей дуже мало в Україні (у порівнянні з кількістю 73% дебілів), саме через це так і живемо.
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24.12.2020 20:27 Відповісти
У НАБУ розкрили подробиці "викрадення" справи Татарова - Цензор.НЕТ 3575 Десь отут я тебе бачив і такихякти.
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24.12.2020 20:53 Відповісти
"Десь отут я" - аа, так ти родом звідти. Тепер все стало на свої місця. Ну що ж. Родовід відіграє величезне значення в наявності інтелекту в індивіда або, як у твоєму випадку, його відсутності
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24.12.2020 21:15 Відповісти
ПНХ це туди
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24.12.2020 21:19 Відповісти
Ну бачиш, ти і сам прекрасно знаєш куди тобі треба. Не смію більше затримувати.
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24.12.2020 21:27 Відповісти
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24.12.2020 21:34 Відповісти
Дебіли і ті, що голосували за Блазня і ті, що голосували за Баригу. У першому турі.
У другому турі вже діяв инший принцип: між двома мерзотниками слід обирати того, хто не є при владі.
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24.12.2020 19:35 Відповісти
Про другий тур я тобі вже написав. І очевидно, що читати ти не вмієш, якщо ти таку нісенітницю відписав.
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24.12.2020 19:45 Відповісти
Судебную систему в нынешнем виде нужно ликвидировать. Тотальная проверка на детекторе и переаттестация всех без исключения судей.
В нынешнем состоянии судебная система не работоспособна, не эффективна, работает против государства, всячески препятствует соблюдению и сохранению законности во всех сферах.
А у нас все превращается в квартал..
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24.12.2020 17:51 Відповісти
Там такие социопаты отборные собрались что им любой детектор пофиг
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25.12.2020 15:34 Відповісти
Парадокс ситуации заключается в том, что зеленые сепары контролируют исполнителтную, судебную и законодательную власть, вместа с конституционным судом..
Стране нужен диктатор, и несколько тысяч повешенных коррупционеров!
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24.12.2020 17:52 Відповісти
"Стране нужен диктатор" - что блин. Сильная рука, совок а кто гарантирует что у диктатора от количества власти тупо не сьедет крыша. Нужна Система сдержек и противовесов которая может остановить неадекватов с властью как в США
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24.12.2020 18:25 Відповісти
У нас судьи и чиновники и олигархи, обьеденившись, уже 30 лет грабят страну и народ..
У нас авторитетом в обществе пользуются воры и коррупционеры.. кто больше накрал, тот и авторитет..
Какая система противовесов и здержек?!
У нас страна на 73% заселена быдлом!
Какие противовесы?!.. вы о чем?!
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24.12.2020 18:30 Відповісти
Дайте мне имя страны где диктаторские полномочия обеспечили процветание (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%AE
Ли Куан Ю и Сингапур - скорее исключение чем правило). А вот 73% - ну так стоит признать демократия в действии. И народ имеет ровно ту власть на которую заслуживает. Тогда вопрос или иммигрировать, или если вы хотите и дальше здесь жить надо с 73% работать (показывать на примерах что они натворили). Думаю если не через голову то через желудок дойдет. Но ни в коем случае не диктатура это будет конец Украины.
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24.12.2020 18:48 Відповісти
Дідусь Піночет.
Економіка пішла в гору, коли він почав заважати розвитку економіки (зрозумів це десь за 2 роки), залишив за собою посаду головнокомандуючого.
Коли дідуся судили, то було заарештовано на рахунках всього 32 мільйони єнотів(
2-4 тисячі загиблих, 40-50 тисяч за гратами. Мізер у зрівнянні з втратами в Україні за всі роки.
Подивіться де Чілі, а де ми! 16к ВВП на душу, проти 3к.
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25.12.2020 00:26 Відповісти
А теперь посмотри, где Чили, а где цивилизация. Может еще на Россию предложишь глянуть? Тоже ВВП на душу
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25.12.2020 12:06 Відповісти
Вы давно были в Чили? Там по разному, сделайте интернет прогулку.
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26.12.2020 16:34 Відповісти
За дедушкой Пиночетом стояли США и т.н. "чикагские мальчики" из Чикагской школы экономики. Пиночета задача была только киздить краснопузых, которых активно финансировал совок Экономикой в Чили занимались США, потому и экономический рост. А не то шо ты себе вообразил про "хорошего диктатора"
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25.12.2020 15:37 Відповісти
Вы очень хорошо раскрыли тему, что не отменяет роли Пи в судьбе Чили.

Все вами сказанное я наблюдал в развитии.

Тыкать не надо на ровном месте.

Ну и без дедушки Пи, сидела бы Чили там, где сейчас Венесуэла.
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26.12.2020 16:33 Відповісти
Ли Кван Ю кстати редкосный мудак, и жизнь в Сингапуре вообще не сахар!
Причина его роста только в том что Сингапур - Британский офшор через который они моют бабло без налогов - И ВСЁ!
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25.12.2020 15:38 Відповісти
Жизнь везде на сахар.
Просто в разных жизнях, обывателю перепадают огрызки сахара разного размера.
А так, да, вы правы.
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26.12.2020 16:37 Відповісти
И кандидатуру на "доброго справедливого честного царя"
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24.12.2020 18:58 Відповісти
Ви марите, ваші побажання не можуть бути реалізовані в умовах України.
Спочатку Лі Куан або Піночет, потім можна звернутися і до ваших рекомендацій.
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25.12.2020 00:32 Відповісти
Не будет тут никаких пеначетов после совка уже никогда, украинцы раз и навсегда доказали, что они не тоталитарастическое рабьё.
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25.12.2020 12:07 Відповісти
За 30 років незалежності докази просто неймовірні!
Наполегливою працею, великим розумом народу, досягнутий найвищий світовий рівень життя.

Продовжуйте марити.
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26.12.2020 16:41 Відповісти
Ви не уявляєте, на скільки ви праві!
Для початку тільки так, інакше вже неможливо!

Але! Піночета в нас немає, та і силові структури не підходять на роль підтримки(
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25.12.2020 00:29 Відповісти
Пиночета украинцы загнали бы за Ростов, к овощу)
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25.12.2020 12:10 Відповісти
А дарма(
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26.12.2020 16:42 Відповісти
Вова, дарогой ты наш клован! Если ты, гімно собаче, не посадишь татаровых, тупицких, уродов, сливших оперцию по вагнеровцам и прочую шелупонь, впахивающую на пыню, а так же всех тварей, жирующих на наших крови и поте, ты сам будешь сидеть. Всю твою сраную оставшуюся жизнь. При тебе коррупция полыхнула так, что от вспышки этой даже глазам больно. Татаров должен сидеть! Тупицкий должен сидеть! Ермак должен сидеть! Весь твой сраный печерский суд вкупе с судьей Вовком должен сидеть! БЕНЯ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ!!! Пересажаешь этих, с остальными легче будет. А я тебе в ноги поклонюсь и внукам о тебе рассказывать буду, как о герое. Но ведь ты ссыкло и мразь, поэтому внукам я буду рассказывать о тебе как ссыкуне и мрази.
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24.12.2020 17:54 Відповісти
Это тогда вовочка сам себя должен посадить на пожизненное
Так что только вариант №2
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25.12.2020 15:40 Відповісти
Прекрасно. Пусть татаров утянит зюзю на дно.
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24.12.2020 17:59 Відповісти
І все це відбувається за кошти платників податків. То може досить фінансувати цих трутнів?
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24.12.2020 18:01 Відповісти
все нормальные люди уже давно бросили их финансировать
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25.12.2020 15:40 Відповісти
Если бы эти зеленые ублюдки так бы защищали наших солдат, как защищают российскую агентуру. Зеленая власть, работающая на Кремль, уже представляет угрозу национальной безопасности Украины. А ОП вместе с Зелей и Ермаком уже завонялся на всю страну ФСБ-шной вонью.
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24.12.2020 18:03 Відповісти
Шмаркля подзалетел. Смываться придётся или в Ростов или в Тель-Авив.
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24.12.2020 18:05 Відповісти
Та шо ж такое опять "самый честный Печерский суд" может там место проклятое, нада его перенести на Луну - тогда верняк заработает
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24.12.2020 18:07 Відповісти
Лучше пеплом над Днепром.
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24.12.2020 18:11 Відповісти
Где спецназ НАБУ в дорогущих носках? Почему они не штурмуют печерский суд и генпрокуратуру?
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24.12.2020 18:11 Відповісти
Потому что смысл стартовать дорогие носки если толку не будет. Сытник понимает, что тут можно сыграть только на имидж а не на результат.
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24.12.2020 18:20 Відповісти
Ну да, бандосы отстреляются и визг поднимут.
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25.12.2020 12:12 Відповісти
Зелин Свинарчук...
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24.12.2020 18:18 Відповісти
То скільки ж передастів зібралось в одну велику купку...
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24.12.2020 20:07 Відповісти
В Печерском райсуде истерика, вот и дергаются в конвульсиях криминального характера. Судя по всему во всех райсудах Киева и особенно в пресловутом Окружном суде засели исключительно и только криминальные преступники, получившие, в свое время дипломы юристов.
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26.12.2020 12:25 Відповісти
 
 