У НАБУ розкрили подробиці "викрадення" справи Татарова

Печерський райсуд незаконно зобов'язав генпрокурора забрати справу заступника голови ОП Олега Татарова у НАБУ, а генпрокурор незаконно взялася виконувати рішення, яке зараз оскаржується.

Про це пресслужба Національного антикорупційного бюро заявляє на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У НАБУ стверджують, що рішення Печерського райсуду Києва від 14 грудня, яким він зобов'язав генпрокурора змінити підслідність у справі Татарова, було незаконним.

Його спробували оскаржити двічі - прокурори САП і сама генпрокурор. Але Печерський райсуд не передав матеріали у Вищий антикорупційний суд, і тому засідання щодо оскарження цього рішення не відбулися. Тим часом заступник генпрокурора змінив підслідність і передав справу в СБУ.

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"Рішення Печерського райсуду столиці, який фактично зобов'язав Генерального прокурора забрати справу у НАБУ і передати її в інший орган досудового розслідування, є незаконним і зараз оскаржується. Керівництво Генеральної прокуратури не повинно було виконувати незаконне рішення суду, яке перебувало на стадії апеляційного оскарження в АП ВАКС, а тому не вступило в законну силу", - наголосили в НАБУ.

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".



