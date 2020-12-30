Лещенко угрожают из-за Татарова: Фамилию нужно забыть. ФОТО

Бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявляет об угрозах в свой адрес из-за замглавы ОП Олега Татарова.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня пришло такое поздравление с наступающими праздниками", - написал он и опубликовал скриншот полученного сообщения.

Напомним, замглавы ОП Олег Татаров является фигурантом расследования НАБУ о завладении имуществом Нацгвардии.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал Татарову подозрение, которое ему вручили.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, дважды не состоялось.

30 декабря прокуроры ОГП отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.