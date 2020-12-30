РУС
Новости Дело замглавы ОП Татарова
16 166 59

Лещенко угрожают из-за Татарова: Фамилию нужно забыть. ФОТО

Бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявляет об угрозах в свой адрес из-за замглавы ОП Олега Татарова.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня пришло такое поздравление с наступающими праздниками", - написал он и опубликовал скриншот полученного сообщения.

Лещенко угрожают из-за Татарова: Фамилию нужно забыть 01

Смотрите также: Я не обсуждал с Зеленским мое дело, - Татаров. ВИДЕО

Напомним, замглавы ОП Олег Татаров является фигурантом расследования НАБУ о завладении имуществом Нацгвардии.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал Татарову подозрение, которое ему вручили.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, дважды не состоялось

30 декабря прокуроры ОГП отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Лещенко Сергей (697) угрозы (857) Татаров Олег (371)
Топ комментарии
+47
Сереня забыл кто такие рыги и про их методы.
Расслабился при "узурпаторе" Порошенко.
30.12.2020 17:22 Ответить
+36
Борец с режЫмом Сырожа.
30.12.2020 17:19 Ответить
+35
Судя по тому, как он валил Порошенко и волочил во власть Зелю, деньги на квартирку ему дал не Порошннко.
Пусть Зеля посадит Лещенко. Я не против.
30.12.2020 17:30 Ответить
Борец с режЫмом Сырожа.
30.12.2020 17:19 Ответить
без рекламы Борцун - ничто
30.12.2020 17:23 Ответить
Так а він тепер і борцається: зряплата у набраді Укрзалізниці спонукає вихваляти видатного коміка наших часів, який став прізідєнтом. Як там у анекдоті: "Ну, не скажи, один з наших зумів стати Богом"
30.12.2020 17:28 Ответить
за шо боролся...
30.12.2020 17:19 Ответить
у цій країні змінюються лише прізвища величних гетьманів..але бандоські методи неофеодалізму є незмінні..
30.12.2020 17:20 Ответить
Сереня забыл кто такие рыги и про их методы.
Расслабился при "узурпаторе" Порошенко.
30.12.2020 17:22 Ответить
Так квартиру Серёга как раз при Порошенко и купил.
30.12.2020 17:24 Ответить
Судя по тому, как он валил Порошенко и волочил во власть Зелю, деньги на квартирку ему дал не Порошннко.
Пусть Зеля посадит Лещенко. Я не против.
30.12.2020 17:30 Ответить
Портянка?
30.12.2020 17:22 Ответить
Сам Лещенко себе и отправил это сообщение для пиара .Пускай за квартиру расскажет где миллионы взяд? И пускай покажет зарплату в Укрзализныце в 300 тысяч гривен ,что оно такого на 300 тысяч гривен делает?
30.12.2020 17:22 Ответить
Він тобі особисто сказав,чи письмово доповів?
30.12.2020 17:29 Ответить
На счёт зарплаты или квартиры?
30.12.2020 18:22 Ответить
На рахунок твого ,баба бабі сказала.
30.12.2020 18:29 Ответить
Нєжданочка... Сурожа ж так топить за Зє!бубочку, зі штанців вистрибує, і тут раптом... Вангую: погрози або від партнова, або від єрмака. Татаров - портновська проститутка, а в ОП його притяг єрмак. До речі: у середньовічній Італії проститутки були з поголеними бровами та лобом, порівняйте з виглядом татарова
30.12.2020 17:23 Ответить
Радники , дорадники з о п , певно-що ретранслюють "голос з московії" . Починаючи з Оманівських "посиделок " ...
30.12.2020 18:12 Ответить
сырожа сразу понял, что-то тут не так. Раньше, если надо было что-то забыть, то приходила премия из Укрзализныцы, а тут какие-то странные писульки. Разводняк, не иначе.
показать весь комментарий
У Кремля грошей бракує тому тепер буде негативна мотивація
31.12.2020 00:41 Ответить
Гыгы вот и очередь леща подоспела. А он то думал, что и дальше будет себе грести бабло, гнать на порошенко и быть фиговым листочком зеленой сопли. Но сопле уже листочки не нужны, она уже и так смелая
30.12.2020 17:24 Ответить
Сирожа сам себе сообщения отправляет забыли уже о этом... Продажном
30.12.2020 17:25 Ответить
Продажном? Продажные - это те, кто подхалимничает власти при любых зашкварах, а тот, кто не боится ее критиковать за зашквары - это не продажный как раз.
30.12.2020 17:55 Ответить
Лещенко что то знает и решил вовремя переобуться 🙂
30.12.2020 17:29 Ответить
Пришло из паРаши. Код +7.
30.12.2020 17:29 Ответить
Татарин ФСБешник?
30.12.2020 17:31 Ответить
Они там все фсбшники
30.12.2020 19:54 Ответить
Сирожа большой поклонник президента. "Товарищ Сталин, произошло чудовищное недоразумение".
30.12.2020 17:29 Ответить
А если серьезно...?
30.12.2020 17:30 Ответить
и никакой он не Лещь, а мелкий никому не нужный пискарь, набивающий себе цену
30.12.2020 17:30 Ответить
30.12.2020 17:32 Ответить
Лещенко, Найем и Бузина в одном ряду продажних холуев...
30.12.2020 17:37 Ответить
Бузину уже черви сожрали...
30.12.2020 17:41 Ответить
Зараза, заразу не ест...
30.12.2020 17:48 Ответить
Так. І навіть дуже зголодніли за "дєлікатесами"...
30.12.2020 17:52 Ответить
Чушь.
Это у вас в сектантской башке подмена понятий, ибо для вас Рошенка = Украина.
Для нормальных же людей такого равенства нет и близко. Ибо Рошенка - это НЕ Украина.

Бузина работал против Украины, а Найем с Лещенко отвернулись не от Украины, а от одного политика, который не собирался с коррупцией бороться.
30.12.2020 17:54 Ответить
Мову вивчи а потім вже щось "протестуй"...
30.12.2020 18:22 Ответить
Таки так , не можливо порівнювати Бузину з іншими . Україну не можна хаяти жуючи хліб неньки...
30.12.2020 19:04 Ответить
Слезы переживания за судьбу Лещенки мешают дочитать до конца.
30.12.2020 17:38 Ответить
Зеленский подонок
30.12.2020 17:47 Ответить
+7 - это ведь кацапский код?
Еще одно подтверждение того, что Татаров - агент кацапии.
30.12.2020 17:52 Ответить
скажите Сироже перестать себе писать....Никто не забыл про этого лизоблюда, напоминать лишний раз не стоит
30.12.2020 17:58 Ответить
Сірожа знову про себе нагадала, як зуміла - потужним стогоном і смородом.
Тьфу, гидота!
30.12.2020 18:07 Ответить
То - провокація проти....татарова.
30.12.2020 18:16 Ответить
Зачётный сарказм.
30.12.2020 19:10 Ответить
Нихай сирьожа пожаліється пожаліється своєму кумиру - володимиру нелоховичу оманському. Він же кожного вечора так старанно вилизує йому зад у своїх ефірах.
30.12.2020 18:31 Ответить
Если речь идет о ребенке, то это похоже на почерк педофила шария. Только у него такие извращённые фантазии в отношении детей.
30.12.2020 18:32 Ответить
Шоколад взял в бпп самых активных, чтобы со временем нагнуть их и заставить работать на себя, но увы, Лещенко на колени не поставил, и типа отложил план на вторую кпденцию, но к счастью, электорат оказался не лохом, но пришлось из одной крайности ломануться в другую, что Украина сейчас вынуждена расхлебывать.
30.12.2020 18:39 Ответить
Шоколад взял в бпп самых активных, чтобы со временем нагнуть их и заставить работать на себя, но увы, Лещенко на колени не поставил, и типа отложил план на вторую кпденцию, но к счастью, электорат оказался не лохом, но пришлось из одной крайности ломануться в другую, что Украина сейчас вынуждена расхлебывать.
30.12.2020 18:40 Ответить
Я тобі не дорогенька? А, дибіли?
30.12.2020 19:12 Ответить
30.12.2020 19:31 Ответить
Портянка написал, это его стиль.
30.12.2020 19:43 Ответить
уж близок очередной "полет чечетова"...) а потом тупицкий и татаров сиганут...взявшись за руки...
30.12.2020 19:47 Ответить
Почему мне не жалко ни Леша, ни его высерка?
30.12.2020 19:55 Ответить
30.12.2020 20:08 Ответить
Офис президента = Русская мафия.
30.12.2020 20:18 Ответить
Это всё кровавый Порошенко. Больше некому. ))
30.12.2020 21:39 Ответить
О, даже с кацапского номера. Как это тонко....
31.12.2020 08:18 Ответить
Проститут не понял.
31.12.2020 08:37 Ответить
разжиревшая журнашлюха решила поднять себе рейтинг борьбы с коррупцией
к Новому году.
31.12.2020 09:50 Ответить
Пофіг будь який захист. Якщо буде санкція суду, то оператор слідчому видасть достатню інфу по цьому абоненту. Інша справа, що гаджет і картка оператора вже гарантовано знищені.
31.12.2020 10:52 Ответить
 
 