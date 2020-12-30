Лещенко угрожают из-за Татарова: Фамилию нужно забыть. ФОТО
Бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявляет об угрозах в свой адрес из-за замглавы ОП Олега Татарова.
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня пришло такое поздравление с наступающими праздниками", - написал он и опубликовал скриншот полученного сообщения.
Напомним, замглавы ОП Олег Татаров является фигурантом расследования НАБУ о завладении имуществом Нацгвардии.
18 декабря руководитель САП Грищук подписал Татарову подозрение, которое ему вручили.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, дважды не состоялось.
30 декабря прокуроры ОГП отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
Расслабился при "узурпаторе" Порошенко.
Пусть Зеля посадит Лещенко. Я не против.
Это у вас в сектантской башке подмена понятий, ибо для вас Рошенка = Украина.
Для нормальных же людей такого равенства нет и близко. Ибо Рошенка - это НЕ Украина.
Бузина работал против Украины, а Найем с Лещенко отвернулись не от Украины, а от одного политика, который не собирался с коррупцией бороться.
Еще одно подтверждение того, что Татаров - агент кацапии.
Тьфу, гидота!
к Новому году.