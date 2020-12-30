Лещенку погрожують через Татарова: Прізвище потрібно забути. ФОТО
Колишній журналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявляє про погрози на свою адресу через заступника голови ОП Олега Татарова.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні прийшло таке привітання з прийдешніми святами", - написав він і опублікував скриншот отриманого повідомлення.
Нагадаємо, заступник голови ОП Олег Татаров є фігурантом розслідування НАБУ про заволодіння майном Нацгвардії.
Нагадаємо, заступник голови ОП Олег Татаров є фігурантом розслідування НАБУ про заволодіння майном Нацгвардії.
18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру Татарову, яку йому вручили.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.
30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Расслабился при "узурпаторе" Порошенко.
Пусть Зеля посадит Лещенко. Я не против.
Это у вас в сектантской башке подмена понятий, ибо для вас Рошенка = Украина.
Для нормальных же людей такого равенства нет и близко. Ибо Рошенка - это НЕ Украина.
Бузина работал против Украины, а Найем с Лещенко отвернулись не от Украины, а от одного политика, который не собирался с коррупцией бороться.
Еще одно подтверждение того, что Татаров - агент кацапии.
Тьфу, гидота!
к Новому году.