Лещенку погрожують через Татарова: Прізвище потрібно забути. ФОТО

Колишній журналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявляє про погрози на свою адресу через заступника голови ОП Олега Татарова.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прийшло таке привітання з прийдешніми святами", - написав він і опублікував скриншот отриманого повідомлення.

Нагадаємо, заступник голови ОП Олег Татаров є фігурантом розслідування НАБУ про заволодіння майном Нацгвардії.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру Татарову, яку йому вручили.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.

30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Топ коментарі
+47
Сереня забыл кто такие рыги и про их методы.
Расслабился при "узурпаторе" Порошенко.
показати весь коментар
30.12.2020 17:22 Відповісти
+36
Борец с режЫмом Сырожа.
показати весь коментар
30.12.2020 17:19 Відповісти
+35
Судя по тому, как он валил Порошенко и волочил во власть Зелю, деньги на квартирку ему дал не Порошннко.
Пусть Зеля посадит Лещенко. Я не против.
показати весь коментар
30.12.2020 17:30 Відповісти
Борец с режЫмом Сырожа.
показати весь коментар
30.12.2020 17:19 Відповісти
без рекламы Борцун - ничто
показати весь коментар
30.12.2020 17:23 Відповісти
Так а він тепер і борцається: зряплата у набраді Укрзалізниці спонукає вихваляти видатного коміка наших часів, який став прізідєнтом. Як там у анекдоті: "Ну, не скажи, один з наших зумів стати Богом"
показати весь коментар
30.12.2020 17:28 Відповісти
за шо боролся...
показати весь коментар
30.12.2020 17:19 Відповісти
у цій країні змінюються лише прізвища величних гетьманів..але бандоські методи неофеодалізму є незмінні..
показати весь коментар
30.12.2020 17:20 Відповісти
Сереня забыл кто такие рыги и про их методы.
Расслабился при "узурпаторе" Порошенко.
показати весь коментар
30.12.2020 17:22 Відповісти
Так квартиру Серёга как раз при Порошенко и купил.
показати весь коментар
30.12.2020 17:24 Відповісти
Судя по тому, как он валил Порошенко и волочил во власть Зелю, деньги на квартирку ему дал не Порошннко.
Пусть Зеля посадит Лещенко. Я не против.
показати весь коментар
30.12.2020 17:30 Відповісти
Портянка?
показати весь коментар
30.12.2020 17:22 Відповісти
Сам Лещенко себе и отправил это сообщение для пиара .Пускай за квартиру расскажет где миллионы взяд? И пускай покажет зарплату в Укрзализныце в 300 тысяч гривен ,что оно такого на 300 тысяч гривен делает?
показати весь коментар
30.12.2020 17:22 Відповісти
Він тобі особисто сказав,чи письмово доповів?
показати весь коментар
30.12.2020 17:29 Відповісти
На счёт зарплаты или квартиры?
показати весь коментар
30.12.2020 18:22 Відповісти
На рахунок твого ,баба бабі сказала.
показати весь коментар
30.12.2020 18:29 Відповісти
Нєжданочка... Сурожа ж так топить за Зє!бубочку, зі штанців вистрибує, і тут раптом... Вангую: погрози або від партнова, або від єрмака. Татаров - портновська проститутка, а в ОП його притяг єрмак. До речі: у середньовічній Італії проститутки були з поголеними бровами та лобом, порівняйте з виглядом татарова
показати весь коментар
30.12.2020 17:23 Відповісти
Радники , дорадники з о п , певно-що ретранслюють "голос з московії" . Починаючи з Оманівських "посиделок " ...
показати весь коментар
30.12.2020 18:12 Відповісти
сырожа сразу понял, что-то тут не так. Раньше, если надо было что-то забыть, то приходила премия из Укрзализныцы, а тут какие-то странные писульки. Разводняк, не иначе.
показати весь коментар
30.12.2020 17:23 Відповісти
У Кремля грошей бракує тому тепер буде негативна мотивація
показати весь коментар
31.12.2020 00:41 Відповісти
Гыгы вот и очередь леща подоспела. А он то думал, что и дальше будет себе грести бабло, гнать на порошенко и быть фиговым листочком зеленой сопли. Но сопле уже листочки не нужны, она уже и так смелая
показати весь коментар
30.12.2020 17:24 Відповісти
Сирожа сам себе сообщения отправляет забыли уже о этом... Продажном
показати весь коментар
30.12.2020 17:25 Відповісти
Продажном? Продажные - это те, кто подхалимничает власти при любых зашкварах, а тот, кто не боится ее критиковать за зашквары - это не продажный как раз.
показати весь коментар
30.12.2020 17:55 Відповісти
Лещенко что то знает и решил вовремя переобуться 🙂
показати весь коментар
30.12.2020 17:29 Відповісти
Пришло из паРаши. Код +7.
показати весь коментар
30.12.2020 17:29 Відповісти
Татарин ФСБешник?
показати весь коментар
30.12.2020 17:31 Відповісти
Они там все фсбшники
показати весь коментар
30.12.2020 19:54 Відповісти
Сирожа большой поклонник президента. "Товарищ Сталин, произошло чудовищное недоразумение".
показати весь коментар
30.12.2020 17:29 Відповісти
А если серьезно...?
показати весь коментар
30.12.2020 17:30 Відповісти
и никакой он не Лещь, а мелкий никому не нужный пискарь, набивающий себе цену
показати весь коментар
30.12.2020 17:30 Відповісти
Лещенку погрожують через Татарова: Прізвище потрібно забути - Цензор.НЕТ 3517
показати весь коментар
30.12.2020 17:32 Відповісти
Лещенко, Найем и Бузина в одном ряду продажних холуев...
показати весь коментар
30.12.2020 17:37 Відповісти
Бузину уже черви сожрали...
показати весь коментар
30.12.2020 17:41 Відповісти
Зараза, заразу не ест...
показати весь коментар
30.12.2020 17:48 Відповісти
Так. І навіть дуже зголодніли за "дєлікатесами"...
показати весь коментар
30.12.2020 17:52 Відповісти
Чушь.
Это у вас в сектантской башке подмена понятий, ибо для вас Рошенка = Украина.
Для нормальных же людей такого равенства нет и близко. Ибо Рошенка - это НЕ Украина.

Бузина работал против Украины, а Найем с Лещенко отвернулись не от Украины, а от одного политика, который не собирался с коррупцией бороться.
показати весь коментар
30.12.2020 17:54 Відповісти
Мову вивчи а потім вже щось "протестуй"...
показати весь коментар
30.12.2020 18:22 Відповісти
Таки так , не можливо порівнювати Бузину з іншими . Україну не можна хаяти жуючи хліб неньки...
показати весь коментар
30.12.2020 19:04 Відповісти
Слезы переживания за судьбу Лещенки мешают дочитать до конца.
показати весь коментар
30.12.2020 17:38 Відповісти
Зеленский подонок
показати весь коментар
30.12.2020 17:47 Відповісти
+7 - это ведь кацапский код?
Еще одно подтверждение того, что Татаров - агент кацапии.
показати весь коментар
30.12.2020 17:52 Відповісти
скажите Сироже перестать себе писать....Никто не забыл про этого лизоблюда, напоминать лишний раз не стоит
показати весь коментар
30.12.2020 17:58 Відповісти
Сірожа знову про себе нагадала, як зуміла - потужним стогоном і смородом.
Тьфу, гидота!
показати весь коментар
30.12.2020 18:07 Відповісти
То - провокація проти....татарова.
показати весь коментар
30.12.2020 18:16 Відповісти
Зачётный сарказм.
показати весь коментар
30.12.2020 19:10 Відповісти
Нихай сирьожа пожаліється пожаліється своєму кумиру - володимиру нелоховичу оманському. Він же кожного вечора так старанно вилизує йому зад у своїх ефірах.
показати весь коментар
30.12.2020 18:31 Відповісти
Если речь идет о ребенке, то это похоже на почерк педофила шария. Только у него такие извращённые фантазии в отношении детей.
показати весь коментар
30.12.2020 18:32 Відповісти
Шоколад взял в бпп самых активных, чтобы со временем нагнуть их и заставить работать на себя, но увы, Лещенко на колени не поставил, и типа отложил план на вторую кпденцию, но к счастью, электорат оказался не лохом, но пришлось из одной крайности ломануться в другую, что Украина сейчас вынуждена расхлебывать.
показати весь коментар
30.12.2020 18:39 Відповісти
Шоколад взял в бпп самых активных, чтобы со временем нагнуть их и заставить работать на себя, но увы, Лещенко на колени не поставил, и типа отложил план на вторую кпденцию, но к счастью, электорат оказался не лохом, но пришлось из одной крайности ломануться в другую, что Украина сейчас вынуждена расхлебывать.
показати весь коментар
30.12.2020 18:40 Відповісти
Я тобі не дорогенька? А, дибіли?
показати весь коментар
30.12.2020 19:12 Відповісти
Лещенку погрожують через Татарова: Прізвище потрібно забути - Цензор.НЕТ 5536
показати весь коментар
30.12.2020 19:31 Відповісти
Портянка написал, это его стиль.
показати весь коментар
30.12.2020 19:43 Відповісти
уж близок очередной "полет чечетова"...) а потом тупицкий и татаров сиганут...взявшись за руки...
показати весь коментар
30.12.2020 19:47 Відповісти
Почему мне не жалко ни Леша, ни его высерка?
показати весь коментар
30.12.2020 19:55 Відповісти
Лещенку погрожують через Татарова: Прізвище потрібно забути - Цензор.НЕТ 2563
показати весь коментар
30.12.2020 20:08 Відповісти
Офис президента = Русская мафия.
показати весь коментар
30.12.2020 20:18 Відповісти
Это всё кровавый Порошенко. Больше некому. ))
показати весь коментар
30.12.2020 21:39 Відповісти
О, даже с кацапского номера. Как это тонко....
показати весь коментар
31.12.2020 08:18 Відповісти
Проститут не понял.
показати весь коментар
31.12.2020 08:37 Відповісти
разжиревшая журнашлюха решила поднять себе рейтинг борьбы с коррупцией
к Новому году.
показати весь коментар
31.12.2020 09:50 Відповісти
Пофіг будь який захист. Якщо буде санкція суду, то оператор слідчому видасть достатню інфу по цьому абоненту. Інша справа, що гаджет і картка оператора вже гарантовано знищені.
показати весь коментар
31.12.2020 10:52 Відповісти
 
 