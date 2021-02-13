"Допрос Сытника и Калужинского отменяется", - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Офис Генпрокурора не будет вызывать на допрос руководство НАБУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом нв странице в Facebook написала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Допрос Сытника и Калужинского отменяется.
Вчера поздно вечером вернулась из Брюсселя. Думала, что у меня график был насыщенный.
Сегодня хочу подробно рассказать обо всем, чем была занята в течение поездки и каких договоренностей мне удалось достичь.
Всем добра", - написала она.
Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
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22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.
30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
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З такими пройдисвітками розмова коротка - компромат і вибір.
Теперь,после этой новости, поездки Венедиктовой на ковер в Брюссель,Татарова скоро посадят, все к этому идет
._ВЕДМЕЖИЙ -ВОВЧИЙ СУД ПРОКЛЯТИХ - ЗЕ БІЛІВ_.
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Лисичка (бенядиктова) подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив вдосталь, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна гріх такий зробить! Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв як всі, собі м'ясиво»,- суддя Ведмідь сердито гучно став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки страшенно теж завили. Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його відразу з починку жорстоко перебили, бо він старенький був.
І так опреділили, і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий,
«Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі "гріхи" його четвертувать,
І м'ясо розідрать і поділить суддям на рівні часті, лисичці ж суц.і, ратиці отдать».
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.
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Утриматись від політичних переслідувань представників опозиції закликає Зеленського у своїй резолюції Європейський парламент.
У тексті документу неодноразово наголошується, що влада в Україні має припинити сумнівну практику тиску на опонентів і використання з цією метою силових структур та судів.
Європарламент, зокрема, "рішуче закликає українську владу утриматися від попередньої сумнозвісної практики щодо політично вмотивованих судових справ; у зв'язку з цим підкреслює, що розбіжності у політичних питаннях повинні вирішуватися на площадках відповідних політичних форумів, а не в судових інстанціях", - йдеться у документі.
У Європарламенті також закликають "українську владу продовжити та прискорити реформу судової системи з тим, щоб не підривати роботу новостворених антикорупційних інституцій, утримуватися від політично вмотивованих судових процесів та інструменталізації судової влади проти політичних опонентів, а також завершити формування юридичних засад для боротьби проти організованої злочинності".
А проти жопоблока справ немає. мертветчука з козаком Бєнядиктова по судах не таскає.
стороны он опасен для той же системы потому как решала из высших коридоов и если пой-
дёт на сотрудничество и откроет рот....... очень многим станет нэпэрэлюбкы не взирая на по-
литориентацию.......
те там очень много похожего с нашей реальностью.
Так, судячи зі змісту - явно втомилася.