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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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допрос (1368) Сытник (953) Калужинский Андрей (4) Венедиктова (727) Татаров Олег (348) Офис Генпрокурора (2036)

"Допрос Сытника и Калужинского отменяется", - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Генпрокурора не будет вызывать на допрос руководство НАБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нв странице в Facebook написала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. 

"Допрос Сытника и Калужинского отменяется.
Вчера поздно вечером вернулась из Брюсселя. Думала, что у меня график был насыщенный.
Сегодня хочу подробно рассказать обо всем, чем была занята в течение поездки и каких договоренностей мне удалось достичь.
Всем добра", - написала она.

Допрос Сытника и Калужинского отменяется, - Венедиктова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать "дело Татарова", - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

Также читайте: Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Читайте также: НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+29
Вздрючили бенядиктову в Брюселі ?
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13.02.2021 09:46
+27
Бубачка отримав пенделя і поділився з нею.
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13.02.2021 09:51
+22
праститутка портновская.. Хабалка дурная, скоро будешь на Хутор Михайловский ездить.
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13.02.2021 09:47
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Правила форума Совет форумчан
А шо такоє? До речі, ти з державної резиденції вже з"їхала ?
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13.02.2021 09:44 Ответить
Мадаме наступил кто-то на хфвостЪ.
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13.02.2021 09:46 Ответить
Вздрючили бенядиктову в Брюселі ?
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13.02.2021 09:46 Ответить
Бубачка отримав пенделя і поділився з нею.
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13.02.2021 09:51 Ответить
Особисто їй теж влетіло.
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13.02.2021 09:53 Ответить
"блеск и нищета .....лядиктовны..куртизанки нашей прокулолской" (политическая сатира гротеск фигура речи аллегория сарказм идиома и неологизмы) по мотивам романа Оноре де- Бальзака.... "Блеск и нищета куртизанок"... правда есть Федор Михайлович Достоевским с его Романами "Преступление и наказание" "Бесы" (о нашей зеленой власти) и "Идиот"....
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13.02.2021 09:58 Ответить
скоріше за все останнє але в множині
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13.02.2021 10:59 Ответить
МВФ поставил программу на паузу. Видать и там получили пендель
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13.02.2021 10:08 Ответить
Яка там "пауза"? Вже 25 млрд зелених запозичили під більші відсотки, ніж у МВФ. Онуки і правнуки будуть віддавати борги.
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13.02.2021 10:27 Ответить
Без МВФ дела не будет
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13.02.2021 11:11 Ответить
найсмішніше, шо це оформлено в "я досягла домовленностей" ))))))))
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13.02.2021 11:43 Ответить
Її особливо ніхто і не питав.
З такими пройдисвітками розмова коротка - компромат і вибір.
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13.02.2021 12:05 Ответить
праститутка портновская.. Хабалка дурная, скоро будешь на Хутор Михайловский ездить.
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13.02.2021 09:47 Ответить
Переносится? "Допрос Сытника и Калужинского отменяется", - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4606
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13.02.2021 09:48 Ответить
А шо ж так? ЗеДегенерата снова из Вашингтона на место поставили?
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13.02.2021 09:48 Ответить
Бенедиктовна тоже клоунесса, вся в шмарклю пошла.
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13.02.2021 09:55 Ответить
А він інших не тримає.
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13.02.2021 10:28 Ответить
"Бенядіктову" "викликали на килим", і "культурно пояснили", що рятувать не будуть, коли "Вава", рятуючи свою шкуру, її "під танки кине...", як це зробив уже з Богданом і Гончаруком... Однак, стосовно них обійшлися, "посваривши пальчиком", а вона і "сісти" може, бо безпідставне порушення кримінальних справ, у руслі політичних переслідувань, їй "боком вилізе"... (До речі, для тих, хто цікавиться "ідіоматикою" - крилатий вислів "боком вилізе" (чи "горлом піде"), має реальне підгрунтя... Коли людей садили на кілок, то він виходив цими двома шляхами...).
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13.02.2021 09:56 Ответить
Вот что Байден животворящий делает.... "Допрос Сытника и Калужинского отменяется", - Венедиктова - Цензор.НЕТ 867
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13.02.2021 09:57 Ответить
Що,страшно стало? Дивись,бо скоро можеш і сама на допити ходити,як на роботу...
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13.02.2021 09:58 Ответить
Тварь с такой рожей не может быть прокуроршей, тем более ген
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13.02.2021 10:00 Ответить
Получила пендель в Брюсселе вот и отменили допрос Сытника.
Теперь,после этой новости, поездки Венедиктовой на ковер в Брюссель,Татарова скоро посадят, все к этому идет
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13.02.2021 10:01 Ответить
Береги себя,маруха.
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13.02.2021 10:09 Ответить
Бенин небоскреб в США конфисковали и продали, а его бородатая женщина, мама которой любит скорость распродает свой автопарк дорогущих авто. Шла третья неделя каденции Байдена, далі буде ще білье яскравих історій, вже повна шафа поп-корну.
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13.02.2021 10:11 Ответить
А шо так? Розкішницю надерли у Брюселі? Як же ж вас всіх, гнид, треба гнати у хвіст і гриву з посад за таку відверту протидію закону, щоб за вами навіть і духу не залишалось! Домовленості вона досягла, ну-ну! Думаю що й бзданути там боялась, коли слухала, що пообіцяли з тобою зрпобити у випадку чого!
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13.02.2021 10:11 Ответить
-
._ВЕДМЕЖИЙ -ВОВЧИЙ СУД ПРОКЛЯТИХ - ЗЕ БІЛІВ_.

Лисичка (бенядиктова) подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив вдосталь, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна гріх такий зробить! Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв як всі, собі м'ясиво»,- суддя Ведмідь сердито гучно став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки страшенно теж завили. Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його відразу з починку жорстоко перебили, бо він старенький був.
І так опреділили, і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий,
«Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі "гріхи" його четвертувать,
І м'ясо розідрать і поділить суддям на рівні часті, лисичці ж суц.і, ратиці отдать».
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.
$
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13.02.2021 10:15 Ответить
віл не признався, вовки голодні, ведмдь не може залягти в берлогу.
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13.02.2021 11:02 Ответить
А когда НАБУ вызовет на допрос няшу№2 бенядиктовну? Или что, к ней совсем нет вопросов о крышевании коррупции???
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13.02.2021 10:25 Ответить
Dobre !!!
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13.02.2021 10:26 Ответить
Обосрались в момент
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13.02.2021 10:50 Ответить
В резолюції Європарламенту Зеленському нагадали про неприпустимість переслідування опозиції.

Утриматись від політичних переслідувань представників опозиції закликає Зеленського у своїй резолюції Європейський парламент.
У тексті документу неодноразово наголошується, що влада в Україні має припинити сумнівну практику тиску на опонентів і використання з цією метою силових структур та судів.

Європарламент, зокрема, "рішуче закликає українську владу утриматися від попередньої сумнозвісної практики щодо політично вмотивованих судових справ; у зв'язку з цим підкреслює, що розбіжності у політичних питаннях повинні вирішуватися на площадках відповідних політичних форумів, а не в судових інстанціях", - йдеться у документі.

У Європарламенті також закликають "українську владу продовжити та прискорити реформу судової системи з тим, щоб не підривати роботу новостворених антикорупційних інституцій, утримуватися від політично вмотивованих судових процесів та інструменталізації судової влади проти політичних опонентів, а також завершити формування юридичних засад для боротьби проти організованої злочинності".
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13.02.2021 10:52 Ответить
Аллочка, так зЕлох прикрив деякі справи проти Пороха! А жопезешніки хіба опозиція? Зараз блакитні на всіх гілках влади, а не на деревах ...
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13.02.2021 11:13 Ответить
"деякі справи" ... А скільки їх ще не закритих?
А проти жопоблока справ немає. мертветчука з козаком Бєнядиктова по судах не таскає.
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13.02.2021 11:22 Ответить
Федина також опозиційний політик. ЇЇ також по судах таскають.
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13.02.2021 11:23 Ответить
если система начнёт сдавать своих она рухнет поэтому вопрос принципиальный а с другой
стороны он опасен для той же системы потому как решала из высших коридоов и если пой-
дёт на сотрудничество и откроет рот....... очень многим станет нэпэрэлюбкы не взирая на по-
литориентацию.......
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14.02.2021 03:23 Ответить
ну я могу только посмотреть х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"..... фильм- сплошные перлы найдё-
те там очень много похожего с нашей реальностью.
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13.02.2021 11:13 Ответить
могу посоветовать посмотреть
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13.02.2021 11:14 Ответить
знайде інший шлях, як "врятувати рядового татара"
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13.02.2021 11:13 Ответить
якщо простіше. прокуратори порткова діждались, коли диктовна почала збиратись до брюсселя, відвідувати салони і отримала прогонниє (гроші) і виїхала за межі, тихесенько покликали на допит НАБУ. у кримправі СРСР була норма, що слідчий, допитанний як свідок у цій справі усувається від розслідування. Це правило застосовувалось тоді ( 50 проц) коли слідчий взяв хабар, або слідчий незговорчивий. Тоді слідчого допитував виключно прокурор, але і вцьому випадку підслідність не змінювалась. порушення підслідності було грубим порушенням процесу. Порткови задумали змінити підслідність. диктовна не захотіла бути в темі. А суть справи дуже проста. Микитась зробив внесок через татарова СН на вибори по Києву . Куми (єрмак та холодов) в касу грошей не внесли (крисятнули). Богдан образився, рябошапка передав микитася до НАБУ, а тепер спасають рядового райяна.
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13.02.2021 11:25 Ответить
Не прокурор, а телка по визову.
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13.02.2021 11:25 Ответить
Думала, що у мене графік був насичений.

Так, судячи зі змісту - явно втомилася.
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13.02.2021 11:49 Ответить
Будешь Сытника на допросы вызывать - опять переносица шерстью зарастёт. Ты уже дело Байдена - Порошенко дорасследовала, шутница гороховая?... если да, то готовься на кичу
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13.02.2021 12:00 Ответить
Получила копняк від європейців і зразу порозумнішала! А чому ми не вибираємо і не призначаємо на державні пости апріорі розумних людей,у яких до того ж присутній здоровий глузд?
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13.02.2021 13:30 Ответить
Та ты шо? О даёт.Брюссель повлиял,чи шо?
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13.02.2021 14:25 Ответить
П,С.А в Брюсселе тоже есть улица Красных фонарей....
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13.02.2021 14:28 Ответить
Паршиві кадри Зеленського: Андрій Калужинський А.В. (вбиває людей за 3 тис. грн.) і Артем Ситник (продає речові докази і скуповує квартири, машини і земельні ділянки) псують імідж Президента України. А Зеля в черговий раз відмазується від міжнародного скандалу: відповідальності за вбитих людей і дітей через нездале його "головнокомандування": розміщення військової техніки поруч з дитячими садками, біля шкіл та в житлових мікрорайонах! В той самий час ці дітки збирають на обстрілюваних вулицях пляшки, а виручку передають на потреби ЗСУ, яку Зеля незаконно передає рашистам, вбивцям і хабарникам з НАБУ! Через зажерливість НАБУ, Зеля перестав з 01.07.2022 року робити виплати УБД та іншим пільговикам на часткове погашення вартості комунальних послуг (а перед цим протиправно зменшив їх у три рази), чим умисно придушує патріотизм ЗСУ і уперто добивається своєї відставки https://proisvol.info/2022/08/14/kaluzhinskij-a-v-vbivaye-lyudej-a-zelenskij-jogo-krishuye/
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14.08.2022 23:48 Ответить
 
 