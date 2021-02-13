"Допит Ситника і Калужинського скасовується", - Венедіктова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Офіс Генпрокурора не викликатиме на допит керівництво НАБУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це нв сторінці у фейсбуці написала Генпрокурор України Ірина Венедіктова.
"Допит Ситника і Калужинського скасовується.
Вчора пізно ввечері повернулася з Брюсселю. Думала, що у мене графік був насичений.
Сьогодні хочу детально розповісти про все, чим займалася упродовж поїздки і яких домовленостей мені вдалося досягти.
Всім добра", - написала вона.
Нагадаємо, 18 грудня 2020 року керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно були за межами законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що Генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання було призначено на 30 грудня.
30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
Будь ласка, зачекайте...
З такими пройдисвітками розмова коротка - компромат і вибір.
Теперь,после этой новости, поездки Венедиктовой на ковер в Брюссель,Татарова скоро посадят, все к этому идет
._ВЕДМЕЖИЙ -ВОВЧИЙ СУД ПРОКЛЯТИХ - ЗЕ БІЛІВ_.
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Лисичка (бенядиктова) подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив вдосталь, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна гріх такий зробить! Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв як всі, собі м'ясиво»,- суддя Ведмідь сердито гучно став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки страшенно теж завили. Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його відразу з починку жорстоко перебили, бо він старенький був.
І так опреділили, і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий,
«Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі "гріхи" його четвертувать,
І м'ясо розідрать і поділить суддям на рівні часті, лисичці ж суц.і, ратиці отдать».
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.
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Утриматись від політичних переслідувань представників опозиції закликає Зеленського у своїй резолюції Європейський парламент.
У тексті документу неодноразово наголошується, що влада в Україні має припинити сумнівну практику тиску на опонентів і використання з цією метою силових структур та судів.
Європарламент, зокрема, "рішуче закликає українську владу утриматися від попередньої сумнозвісної практики щодо політично вмотивованих судових справ; у зв'язку з цим підкреслює, що розбіжності у політичних питаннях повинні вирішуватися на площадках відповідних політичних форумів, а не в судових інстанціях", - йдеться у документі.
У Європарламенті також закликають "українську владу продовжити та прискорити реформу судової системи з тим, щоб не підривати роботу новостворених антикорупційних інституцій, утримуватися від політично вмотивованих судових процесів та інструменталізації судової влади проти політичних опонентів, а також завершити формування юридичних засад для боротьби проти організованої злочинності".
А проти жопоблока справ немає. мертветчука з козаком Бєнядиктова по судах не таскає.
стороны он опасен для той же системы потому как решала из высших коридоов и если пой-
дёт на сотрудничество и откроет рот....... очень многим станет нэпэрэлюбкы не взирая на по-
литориентацию.......
те там очень много похожего с нашей реальностью.
Так, судячи зі змісту - явно втомилася.