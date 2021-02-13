"Допит Ситника і Калужинського скасовується", - Венедіктова

Офіс Генпрокурора не викликатиме на допит керівництво НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це нв сторінці у фейсбуці написала Генпрокурор України Ірина Венедіктова.

"Допит Ситника і Калужинського скасовується.

Вчора пізно ввечері повернулася з Брюсселю. Думала, що у мене графік був насичений.

Сьогодні хочу детально розповісти про все, чим займалася упродовж поїздки і яких домовленостей мені вдалося досягти.

Всім добра", - написала вона.

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Нагадаємо, 18 грудня 2020 року керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно були за межами законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

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22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

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24 грудня стало відомо, що Генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання було призначено на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.