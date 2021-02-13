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Новини Політика України Справа заступника глави ОП Татарова
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"Допит Ситника і Калужинського скасовується", - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Генпрокурора не викликатиме на допит керівництво НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це нв сторінці у фейсбуці написала Генпрокурор України Ірина Венедіктова.

"Допит Ситника і Калужинського скасовується.
Вчора пізно ввечері повернулася з Брюсселю. Думала, що у мене графік був насичений.
Сьогодні хочу детально розповісти про все, чим займалася упродовж поїздки і яких домовленостей мені вдалося досягти.
Всім добра", - написала вона.

Допит Ситника і Калужинського скасовується, - Венедіктова 01

Читайте також: Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати "справу Татарова", - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 18 грудня 2020 року керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно були за межами законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

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22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Читайте також: НАБУ втретє просить Венедіктову віддати справу Татарова

24 грудня стало відомо, що Генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання було призначено на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
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Топ коментарі
+29
Вздрючили бенядиктову в Брюселі ?
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13.02.2021 09:46
+27
Бубачка отримав пенделя і поділився з нею.
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13.02.2021 09:51
+22
праститутка портновская.. Хабалка дурная, скоро будешь на Хутор Михайловский ездить.
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13.02.2021 09:47
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А шо такоє? До речі, ти з державної резиденції вже з"їхала ?
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13.02.2021 09:44 Відповісти
Мадаме наступил кто-то на хфвостЪ.
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13.02.2021 09:46 Відповісти
Вздрючили бенядиктову в Брюселі ?
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13.02.2021 09:46 Відповісти
Бубачка отримав пенделя і поділився з нею.
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13.02.2021 09:51 Відповісти
Особисто їй теж влетіло.
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13.02.2021 09:53 Відповісти
"блеск и нищета .....лядиктовны..куртизанки нашей прокулолской" (политическая сатира гротеск фигура речи аллегория сарказм идиома и неологизмы) по мотивам романа Оноре де- Бальзака.... "Блеск и нищета куртизанок"... правда есть Федор Михайлович Достоевским с его Романами "Преступление и наказание" "Бесы" (о нашей зеленой власти) и "Идиот"....
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13.02.2021 09:58 Відповісти
скоріше за все останнє але в множині
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13.02.2021 10:59 Відповісти
МВФ поставил программу на паузу. Видать и там получили пендель
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13.02.2021 10:08 Відповісти
Яка там "пауза"? Вже 25 млрд зелених запозичили під більші відсотки, ніж у МВФ. Онуки і правнуки будуть віддавати борги.
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13.02.2021 10:27 Відповісти
Без МВФ дела не будет
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13.02.2021 11:11 Відповісти
найсмішніше, шо це оформлено в "я досягла домовленностей" ))))))))
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13.02.2021 11:43 Відповісти
Її особливо ніхто і не питав.
З такими пройдисвітками розмова коротка - компромат і вибір.
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13.02.2021 12:05 Відповісти
праститутка портновская.. Хабалка дурная, скоро будешь на Хутор Михайловский ездить.
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13.02.2021 09:47 Відповісти
Переносится? "Допрос Сытника и Калужинского отменяется", - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4606
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13.02.2021 09:48 Відповісти
А шо ж так? ЗеДегенерата снова из Вашингтона на место поставили?
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13.02.2021 09:48 Відповісти
Бенедиктовна тоже клоунесса, вся в шмарклю пошла.
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13.02.2021 09:55 Відповісти
А він інших не тримає.
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13.02.2021 10:28 Відповісти
"Бенядіктову" "викликали на килим", і "культурно пояснили", що рятувать не будуть, коли "Вава", рятуючи свою шкуру, її "під танки кине...", як це зробив уже з Богданом і Гончаруком... Однак, стосовно них обійшлися, "посваривши пальчиком", а вона і "сісти" може, бо безпідставне порушення кримінальних справ, у руслі політичних переслідувань, їй "боком вилізе"... (До речі, для тих, хто цікавиться "ідіоматикою" - крилатий вислів "боком вилізе" (чи "горлом піде"), має реальне підгрунтя... Коли людей садили на кілок, то він виходив цими двома шляхами...).
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13.02.2021 09:56 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает.... "Допрос Сытника и Калужинского отменяется", - Венедиктова - Цензор.НЕТ 867
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13.02.2021 09:57 Відповісти
Що,страшно стало? Дивись,бо скоро можеш і сама на допити ходити,як на роботу...
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13.02.2021 09:58 Відповісти
Тварь с такой рожей не может быть прокуроршей, тем более ген
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13.02.2021 10:00 Відповісти
Получила пендель в Брюсселе вот и отменили допрос Сытника.
Теперь,после этой новости, поездки Венедиктовой на ковер в Брюссель,Татарова скоро посадят, все к этому идет
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13.02.2021 10:01 Відповісти
Береги себя,маруха.
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13.02.2021 10:09 Відповісти
Бенин небоскреб в США конфисковали и продали, а его бородатая женщина, мама которой любит скорость распродает свой автопарк дорогущих авто. Шла третья неделя каденции Байдена, далі буде ще білье яскравих історій, вже повна шафа поп-корну.
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13.02.2021 10:11 Відповісти
А шо так? Розкішницю надерли у Брюселі? Як же ж вас всіх, гнид, треба гнати у хвіст і гриву з посад за таку відверту протидію закону, щоб за вами навіть і духу не залишалось! Домовленості вона досягла, ну-ну! Думаю що й бзданути там боялась, коли слухала, що пообіцяли з тобою зрпобити у випадку чого!
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13.02.2021 10:11 Відповісти
-
._ВЕДМЕЖИЙ -ВОВЧИЙ СУД ПРОКЛЯТИХ - ЗЕ БІЛІВ_.

Лисичка (бенядиктова) подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив вдосталь, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна гріх такий зробить! Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв як всі, собі м'ясиво»,- суддя Ведмідь сердито гучно став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки страшенно теж завили. Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його відразу з починку жорстоко перебили, бо він старенький був.
І так опреділили, і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий,
«Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі "гріхи" його четвертувать,
І м'ясо розідрать і поділить суддям на рівні часті, лисичці ж суц.і, ратиці отдать».
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.
$
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13.02.2021 10:15 Відповісти
віл не признався, вовки голодні, ведмдь не може залягти в берлогу.
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13.02.2021 11:02 Відповісти
А когда НАБУ вызовет на допрос няшу№2 бенядиктовну? Или что, к ней совсем нет вопросов о крышевании коррупции???
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13.02.2021 10:25 Відповісти
Dobre !!!
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13.02.2021 10:26 Відповісти
Обосрались в момент
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13.02.2021 10:50 Відповісти
В резолюції Європарламенту Зеленському нагадали про неприпустимість переслідування опозиції.

Утриматись від політичних переслідувань представників опозиції закликає Зеленського у своїй резолюції Європейський парламент.
У тексті документу неодноразово наголошується, що влада в Україні має припинити сумнівну практику тиску на опонентів і використання з цією метою силових структур та судів.

Європарламент, зокрема, "рішуче закликає українську владу утриматися від попередньої сумнозвісної практики щодо політично вмотивованих судових справ; у зв'язку з цим підкреслює, що розбіжності у політичних питаннях повинні вирішуватися на площадках відповідних політичних форумів, а не в судових інстанціях", - йдеться у документі.

У Європарламенті також закликають "українську владу продовжити та прискорити реформу судової системи з тим, щоб не підривати роботу новостворених антикорупційних інституцій, утримуватися від політично вмотивованих судових процесів та інструменталізації судової влади проти політичних опонентів, а також завершити формування юридичних засад для боротьби проти організованої злочинності".
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13.02.2021 10:52 Відповісти
Аллочка, так зЕлох прикрив деякі справи проти Пороха! А жопезешніки хіба опозиція? Зараз блакитні на всіх гілках влади, а не на деревах ...
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13.02.2021 11:13 Відповісти
"деякі справи" ... А скільки їх ще не закритих?
А проти жопоблока справ немає. мертветчука з козаком Бєнядиктова по судах не таскає.
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13.02.2021 11:22 Відповісти
Федина також опозиційний політик. ЇЇ також по судах таскають.
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13.02.2021 11:23 Відповісти
если система начнёт сдавать своих она рухнет поэтому вопрос принципиальный а с другой
стороны он опасен для той же системы потому как решала из высших коридоов и если пой-
дёт на сотрудничество и откроет рот....... очень многим станет нэпэрэлюбкы не взирая на по-
литориентацию.......
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14.02.2021 03:23 Відповісти
ну я могу только посмотреть х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"..... фильм- сплошные перлы найдё-
те там очень много похожего с нашей реальностью.
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13.02.2021 11:13 Відповісти
могу посоветовать посмотреть
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13.02.2021 11:14 Відповісти
знайде інший шлях, як "врятувати рядового татара"
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13.02.2021 11:13 Відповісти
якщо простіше. прокуратори порткова діждались, коли диктовна почала збиратись до брюсселя, відвідувати салони і отримала прогонниє (гроші) і виїхала за межі, тихесенько покликали на допит НАБУ. у кримправі СРСР була норма, що слідчий, допитанний як свідок у цій справі усувається від розслідування. Це правило застосовувалось тоді ( 50 проц) коли слідчий взяв хабар, або слідчий незговорчивий. Тоді слідчого допитував виключно прокурор, але і вцьому випадку підслідність не змінювалась. порушення підслідності було грубим порушенням процесу. Порткови задумали змінити підслідність. диктовна не захотіла бути в темі. А суть справи дуже проста. Микитась зробив внесок через татарова СН на вибори по Києву . Куми (єрмак та холодов) в касу грошей не внесли (крисятнули). Богдан образився, рябошапка передав микитася до НАБУ, а тепер спасають рядового райяна.
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13.02.2021 11:25 Відповісти
Не прокурор, а телка по визову.
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13.02.2021 11:25 Відповісти
Думала, що у мене графік був насичений.

Так, судячи зі змісту - явно втомилася.
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13.02.2021 11:49 Відповісти
Будешь Сытника на допросы вызывать - опять переносица шерстью зарастёт. Ты уже дело Байдена - Порошенко дорасследовала, шутница гороховая?... если да, то готовься на кичу
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13.02.2021 12:00 Відповісти
Получила копняк від європейців і зразу порозумнішала! А чому ми не вибираємо і не призначаємо на державні пости апріорі розумних людей,у яких до того ж присутній здоровий глузд?
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13.02.2021 13:30 Відповісти
Та ты шо? О даёт.Брюссель повлиял,чи шо?
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13.02.2021 14:25 Відповісти
П,С.А в Брюсселе тоже есть улица Красных фонарей....
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13.02.2021 14:28 Відповісти
Паршиві кадри Зеленського: Андрій Калужинський А.В. (вбиває людей за 3 тис. грн.) і Артем Ситник (продає речові докази і скуповує квартири, машини і земельні ділянки) псують імідж Президента України. А Зеля в черговий раз відмазується від міжнародного скандалу: відповідальності за вбитих людей і дітей через нездале його "головнокомандування": розміщення військової техніки поруч з дитячими садками, біля шкіл та в житлових мікрорайонах! В той самий час ці дітки збирають на обстрілюваних вулицях пляшки, а виручку передають на потреби ЗСУ, яку Зеля незаконно передає рашистам, вбивцям і хабарникам з НАБУ! Через зажерливість НАБУ, Зеля перестав з 01.07.2022 року робити виплати УБД та іншим пільговикам на часткове погашення вартості комунальних послуг (а перед цим протиправно зменшив їх у три рази), чим умисно придушує патріотизм ЗСУ і уперто добивається своєї відставки https://proisvol.info/2022/08/14/kaluzhinskij-a-v-vbivaye-lyudej-a-zelenskij-jogo-krishuye/
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14.08.2022 23:48 Відповісти
 
 