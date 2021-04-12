Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - ГУР Минобороны

Украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок РФ возле границ Украины. В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины. Наращивание российских войск у границы составляет для нашей страны реальную угрозу. По информации военной разведки Украины, в течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается", - рассказал представитель ГУР МО Украины.

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По словам Вадима Скибицкого, это связано с наращиванием и активными мерами боевой и оперативной подготовки российских войск у нашей границы. Подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия Российской Федерации против нашего государства.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.