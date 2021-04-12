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Новости Агрессия России против Украины
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Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - ГУР Минобороны

Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - ГУР Минобороны

Украинская разведка сообщила об увеличении ударных группировок РФ возле границ Украины. В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины. Наращивание российских войск у границы составляет для нашей страны реальную угрозу. По информации военной разведки Украины, в течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается", - рассказал представитель ГУР МО Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Похоже, будет большая операция": британские журналисты побывали в лагере российских войск вблизи границы с Украиной под Воронежем. ВИДЕО

По словам Вадима Скибицкого, это связано с наращиванием и активными мерами боевой и оперативной подготовки российских войск у нашей границы. Подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия Российской Федерации против нашего государства.

Ранее британские журналисты побывали в лагере российских войск вблизи границы с Украиной под Воронежем: "Похоже, будет большая операция".

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

армия РФ (19603) граница (5302) разведка (4192) Скибицкий Вадим (292)


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Топ комментарии
+17
Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 1484
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12.04.2021 12:49
+9
Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 676
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12.04.2021 12:52
+8
НАТО в Хату!!!
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12.04.2021 12:52
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12.04.2021 12:48 Ответить
НАТО в Хату!!!
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12.04.2021 12:52 Ответить
я вас прошу что там видит ГУР резиновые Армата пушки Грады шарик не вечный и не с размером Вселенную рано или поздно бабахнет.....и окажется что у страха 2 видим пишем 200... я могут как версию допускать что такой понт был согласован Вовами..... типа вы нас попугайте а мы вам сдаемсю???!1 кто сказал что такого быть не может??!! причин открытой агрессии нет априори.. кого собрался защищать путин просто развязать 3 Мировую войну а получится ли кнопку стоп и отбой не включишь.. ответка прилет и даже не от Украины... Китай также не будет лузгая семки как только Росси я за Уралом даст слабину все 30 млн. первых частей КНР армии возвутся в Сибирь и дальний Восток возьмут поток 1-2 на контроль и все гаплык Вове с чем он будет воевать????
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12.04.2021 13:08 Ответить
Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 1484
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12.04.2021 12:49 Ответить
Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 676
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12.04.2021 12:52 Ответить
Росія збільшує ударне угруповання навколо України, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 2405
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12.04.2021 12:58 Ответить
...уже два года затихает, блд...
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12.04.2021 13:03 Ответить
Ерунда. Он видел МИР в глазах путина!
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12.04.2021 12:59 Ответить
Нук ..и вы канешна будете ждать! Ну вы же мирные, т.е вы будете сидеть и ждать когда они расставятся, подготовятся, распишут цели и вы аккуратно подставите рожу.
Да уже сейчас можно косить эти панцири на Донбассе. В первую очередь снимать все ПВО и РЭБ.
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12.04.2021 13:00 Ответить
Де щоденник центру боротьби з дезой, бл... клоуньі?
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12.04.2021 13:15 Ответить
Де борди з плакатами, листівками, карикатурами (фотожабьі по-вашому)? Де обговорення і контрпропаганда?
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12.04.2021 13:17 Ответить
Какая там группировка ,вата пьяная там ближайшие сёла ограбит ,всё обсерет обрыгает и по домам а ***** с оленеводом на этом деле ещё по пру лярдов спионерят ....
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12.04.2021 13:23 Ответить
Вокруг? Это от страха глаза велики. Россия в принципе не находиться "вокруг" Украины физически, те географически)
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12.04.2021 13:38 Ответить
а что бы сделал Израиль, если бы оккупант - агрессор концентрировал силы в известных точках и с известными целями? явно не то что Украина, к счастью для Израиля.
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12.04.2021 13:41 Ответить
И всех же этих аглоедов кормить нужно, а кропива с ягелем ещё не прорезались.
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12.04.2021 13:41 Ответить
НЕ ЛЯКАЙТЕ КЛЯТІ МОКШІ
Під'їхали на кордон
Танки їх та «Гради»,
У маніяка вже сезон,
Та в головці вади.

«Іскандери» і стволи,
«Смерчів» підкотили.
Всі повернуті були,
В наший бік ці сили.

Не лякайте козаків
Мокші напівдикі.
Заберіть тих мудаків,
Що сують тут пики.

Не відмовимся іти
У Європу й НАТО.
З вами то різні світи,
Цей процес почато.

Не дамо води у Крим,
Що ви захопили.
Подавилися вже ним?
Дміться, що є сили.

Забирайте весь метал,
Що всю весну перли.
Та везіть все за Урал,
Поки тут не вмерли.

Є надії на «Квартал»?
Що не розбереться?
Наше військо й генерал,
І без нього б'ється.
12.04.2021 р.
Анатолій Березенський
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12.04.2021 13:53 Ответить
Об этом говорят все новостные сайты десятков стран с указанием конкретных подразделений рашки и мест их расположения. Наконец-то и наша служба внешней разведки подтянулась после потери такого важного бойца как брат судьи Вовка.
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12.04.2021 14:10 Ответить
 
 