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Новини Агресія Росії проти України
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Росія збільшує ударне угруповання навколо України, - ГУР Міноборони

Росія збільшує ударне угруповання навколо України, - ГУР Міноборони

Росія збільшує ударне угруповання навколо України, - ГУР Міноборони Українська розвідка повідомила про збільшення ударних угруповань РФ біля кордонів України. Протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Росія збільшує ударне угруповання навколо України. Нарощування російських військ біля кордону становить для нашої країни реальну загрозу. За інформацією військової розвідки України, протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується", - розповів представник ГУР МО України.

Також дивіться: "Схоже, буде велика операція": британські журналісти побували в таборі російських військ поблизу кордону з Україною під Воронежем. ВIДЕО

За словами Вадима Скібіцького, це пов’язано з нарощуванням і активними заходами бойової й оперативної підготовки російських військ біля нашого кордону. Подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти нашої держави.

Раніше британські журналісти побували в таборі російських військ поблизу кордону з Україною під Воронежем: "Схоже, буде велика операція".

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Також читайте: Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

армія рф (17764) кордон (4817) розвідка (3879) Скібіцький Вадим (295)


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Топ коментарі
+17
Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 1484
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12.04.2021 12:49
+9
Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 676
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12.04.2021 12:52
+8
НАТО в Хату!!!
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12.04.2021 12:52
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12.04.2021 12:48 Відповісти
НАТО в Хату!!!
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12.04.2021 12:52 Відповісти
я вас прошу что там видит ГУР резиновые Армата пушки Грады шарик не вечный и не с размером Вселенную рано или поздно бабахнет.....и окажется что у страха 2 видим пишем 200... я могут как версию допускать что такой понт был согласован Вовами..... типа вы нас попугайте а мы вам сдаемсю???!1 кто сказал что такого быть не может??!! причин открытой агрессии нет априори.. кого собрался защищать путин просто развязать 3 Мировую войну а получится ли кнопку стоп и отбой не включишь.. ответка прилет и даже не от Украины... Китай также не будет лузгая семки как только Росси я за Уралом даст слабину все 30 млн. первых частей КНР армии возвутся в Сибирь и дальний Восток возьмут поток 1-2 на контроль и все гаплык Вове с чем он будет воевать????
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12.04.2021 13:08 Відповісти
Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 1484
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12.04.2021 12:49 Відповісти
Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 676
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12.04.2021 12:52 Відповісти
Росія збільшує ударне угруповання навколо України, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 2405
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12.04.2021 12:58 Відповісти
...уже два года затихает, блд...
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12.04.2021 13:03 Відповісти
Ерунда. Он видел МИР в глазах путина!
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12.04.2021 12:59 Відповісти
Нук ..и вы канешна будете ждать! Ну вы же мирные, т.е вы будете сидеть и ждать когда они расставятся, подготовятся, распишут цели и вы аккуратно подставите рожу.
Да уже сейчас можно косить эти панцири на Донбассе. В первую очередь снимать все ПВО и РЭБ.
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12.04.2021 13:00 Відповісти
Де щоденник центру боротьби з дезой, бл... клоуньі?
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12.04.2021 13:15 Відповісти
Де борди з плакатами, листівками, карикатурами (фотожабьі по-вашому)? Де обговорення і контрпропаганда?
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12.04.2021 13:17 Відповісти
Какая там группировка ,вата пьяная там ближайшие сёла ограбит ,всё обсерет обрыгает и по домам а ***** с оленеводом на этом деле ещё по пру лярдов спионерят ....
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12.04.2021 13:23 Відповісти
Вокруг? Это от страха глаза велики. Россия в принципе не находиться "вокруг" Украины физически, те географически)
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12.04.2021 13:38 Відповісти
а что бы сделал Израиль, если бы оккупант - агрессор концентрировал силы в известных точках и с известными целями? явно не то что Украина, к счастью для Израиля.
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12.04.2021 13:41 Відповісти
И всех же этих аглоедов кормить нужно, а кропива с ягелем ещё не прорезались.
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12.04.2021 13:41 Відповісти
НЕ ЛЯКАЙТЕ КЛЯТІ МОКШІ
Під'їхали на кордон
Танки їх та «Гради»,
У маніяка вже сезон,
Та в головці вади.

«Іскандери» і стволи,
«Смерчів» підкотили.
Всі повернуті були,
В наший бік ці сили.

Не лякайте козаків
Мокші напівдикі.
Заберіть тих мудаків,
Що сують тут пики.

Не відмовимся іти
У Європу й НАТО.
З вами то різні світи,
Цей процес почато.

Не дамо води у Крим,
Що ви захопили.
Подавилися вже ним?
Дміться, що є сили.

Забирайте весь метал,
Що всю весну перли.
Та везіть все за Урал,
Поки тут не вмерли.

Є надії на «Квартал»?
Що не розбереться?
Наше військо й генерал,
І без нього б'ється.
12.04.2021 р.
Анатолій Березенський
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12.04.2021 13:53 Відповісти
Об этом говорят все новостные сайты десятков стран с указанием конкретных подразделений рашки и мест их расположения. Наконец-то и наша служба внешней разведки подтянулась после потери такого важного бойца как брат судьи Вовка.
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12.04.2021 14:10 Відповісти
 
 