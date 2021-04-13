"Слуга народа" Верещук считает нецелесообразным заслушивание Хомчака на закрытом заседании Рады: Не все имеют доступ к гостайне
Во фракции "Слуга народа" считают нецелесообразным проводить закрытое пленарное заседание, чтобы заслушать главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака об эскалации ситуации на Донбассе.
"С точки зрения даже государственной тайны, у нас не все имеют такой доступ. Из более чем 400 лиц только 50 имеют такой доступ. Есть ли смысл делать это в большом зале, если это можно сделать у нас в комитете с людьми, которые имеют доступ, которые могут услышать ту информацию, которую Хомчак не скажет в публичном пространстве?", - сказала народный депутат член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") журналистам во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она напомнила, что 14 апреля состоится заседание профильного комитета, на которое приглашен Хомчак.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
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"У січні ( 2021 року ) ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП "Південмаш" та ДП "КБ "Південне". Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків", - розповів міністр оборони України Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою "Сапсан" або "Грім-2", який розробляється в КБ "Південне".
"Оскільки ступінь готовності всього проекту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ "Південне" має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному комплексу "Нептун", - розповів Таран.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/724930.html
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !
Уряд має негайно профінансувати (при можливості залучивши для цього фінансову допомогу від США та інших наших західних союзників, а також від великого бізнесу нашої країни ) завершення та постачання до ЗСУ ОТК Сапсан/"Грім-2" до ряду девізіонів наших Збройних Сил.
Мир с изумлением смотрит на этот ЗЕ-эксперимент, который может привести к самым печальным последствиям…
В Украине установилась особая, уникальная для мира форма правления - трагикомическая диктатура.
Так https://t.me/dubinskypro/11297 считает народный депутат Александр Дубинский, передает сегодня https://dubinsky.ua/ dubinsky.ua .
«Мир с изумлением смотрит на этот ЗЕ-эксперимент, который может привести к самым печальным последствиям», - констатировал он.
Политик остановился на примере министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который сообщил СМИ о новой задаче от Президента - создать онлайн-систему дистанционного голосования в Кабмине и Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи.
«По-видимому это нужно, чтобы депутаты, министры могли сидеть на Мальдивах, в Эмиратах или других местах, и там голосовать, удаленно принимать государственные решения.
Президент создает новую профессию - депутата-надомника. Это мечта всех бездельников, аферистов и мошенников, которые вообще на работу ходить не хотят.
Ваше президентское Величество, у нас больше нет проблем? Президент не дает заданий по скорейшей вакцинации, по спасению людей, по оснащению больниц. Первый человек в государстве озабочен не тем, как реально помочь людям, а тем, как сделать так, чтобы его депутатам сладко жилось», - подчеркнул Александр Дубинский.
Провести широкополосный интернет в села никто не торопится. Нет. Зато облегчить жизнь депутатам и министрам срочно нужно.
«Если такова политика Его президентского Величества, то надо идти дальше, не останавливаясь на полумерах.
Вводить понятие «виртуальный депутат», как и «виртуальный президент», а работать с избирателями прекрасно можно и по видосикам. Главное, чтобы свита монарха не перетруждалась.
А слуги афериста из-под пальмы будут голосовать так, как надо.
Это пусть холопы ходят в больницы, в школы, в детские сады, обеспечивают порядок и чистоту на улицах», - заметил Дубинский.
невменяемая истеричка член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны
клоун глава государства и главнокомандующий