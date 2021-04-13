"Слуга народа" Верещук считает нецелесообразным заслушивание Хомчака на закрытом заседании Рады: Не все имеют доступ к гостайне

Во фракции "Слуга народа" считают нецелесообразным проводить закрытое пленарное заседание, чтобы заслушать главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака об эскалации ситуации на Донбассе.

"С точки зрения даже государственной тайны, у нас не все имеют такой доступ. Из более чем 400 лиц только 50 имеют такой доступ. Есть ли смысл делать это в большом зале, если это можно сделать у нас в комитете с людьми, которые имеют доступ, которые могут услышать ту информацию, которую Хомчак не скажет в публичном пространстве?", - сказала народный депутат член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") журналистам во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что 14 апреля состоится заседание профильного комитета, на которое приглашен Хомчак.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.