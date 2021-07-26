Главные новости 26 июля: кадровые перестановки в СБУ, Семенченко опять в СИЗО

Зеленский уволил Баранецкого, Мамедов ушел в отставку сам, Семенченко опять отправили в СИЗО, беременным женщинам разрешили прививаться от ковида, - главные новости Украины и мира 26 июля.

Обострение на Донбассе

С начала суток на Донбассе - 10 обстрелов, ранения получили 7 украинских военнослужащих, в том числе женщины. Один раненый находится в тяжелом состоянии. По этому поводу хотели созвать экстренное заседание ТКГ, но это невозможно - представители ОБСЕ находятся в отпусках.

Кадровые перестановки в СБУ

Руслан Баранецкий уволен с должности первого заместителя главы СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Теперь обе эти должности занимает Сергей Андрущенко - раньше он был замглавы СБУ. Также уволены первый замглавы СБУ Малюк, начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Алексей Корнийчук и начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Сам Зеленский пояснил, что цель этих перестановок - обеспечение готовности СБУ к системной трансформации. "Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет", - пояснил Зеленский.

Отставка Мамедова

Гюндуз Мамедов подал в отставку с поста заместителя генерального прокурора.

"Руководство Офиса Генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора", - пояснили его адвокаты.

Семенченко опять в СИЗО

Меру пресечения бывшему нардепу изменил Соломенский суд. Судья удовлетворил ходатайство СБУ. В СИЗО Семенченко должен провести как минимум 60 дней.

Новые подозрения организаторам B2B Jewelry

СБУ провела ряд обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях и задокументировала новые факты мошенничества. Четверым кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

Полицейский из Измаила назанимал у коллег $300 тыс. Его нашли повешенным

Сначала СМИ сообщили об исчезновении замначальника управления патрульной полиции Измаила Ивана Митькина. Журналисты писали, что он занял у коллег $300 тыс. для закупки урожая зерновых, а потом перестал выходить на связь. Вскоре Митькина нашли повешенным в парке в Одессе. Полиция расследует дело о самоубийствеи проводит служебное расследование.

Украинскую триатлонистку Елистратову отстранили за день до соревнований

Юлия Елистратова не сможет принять участие в соревнованиях в Токио - ее отстранило Всемирное агентство по тестированию. Деталей не сообщают.

Оценками в младших классах будут не баллы, а буквы

Результаты достижений учащихся будут обозначать буквами "начальный" (Н), "средний" (С), "достаточный" (Д), "высокий" (В).

Беременным женщинам можно делать прививки

"Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий прививки от COVID-19. Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка. COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку это может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности", - рассказали в Минздраве.