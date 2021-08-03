Похищением Чауса Банковая пытается отвлечь общественность от провала операции по задержанию "вагнеровцев", - Павленко
Похищением экс-судьи Чауса Офис Президента пытался скрыть провал спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
Об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"И это - даже не стремление "достать Порошенко", что бы ни пытались петь сейчас трубадуры Банковой. В конце концов, от еще одного пустого и бесперспективного дела Порошенко нет разницы. Их и так за сотню. Мотивация власти другая - страх. Потому что в стремлении посмотреть в глаза Путину предали операцию, которая позволила бы привлечь к ответственности путинских убийц с т. н. "Группы Вагнера", - отметил парламентарий.
"Бурба, - написал Павленко в колонке на "Украинской правде", - якобы был причастен к побегу Чауса из Украины в 2016 году. Это в фантазиях власти. А вот в реальности Бурба - высокопрофессиональный разведчик, главный свидетель государственной измены в высшем руководстве Украины, которая произошла в конце июля 2020 года. И предатели готовы на все, чтобы его уничтожить, если не физически, то морально, или просто по фейковым обвинениям упечь за решетку", - добавил Павленко.
По словам нардепа, руководство Украины совершило ряд тяжких преступлений. Среди них похищение человека (статья 146 и 146-1 УК); организация незаконного пересечения границы (статья 332); превышение полномочий, издание и выполнение должностными лицами заведомо преступных приказов (статья 426-1); невыполнение решения суда (статья 382).
Павленко напомнил, что по официальным сообщениям Молдовы на ее территории Чауса похитили украинские дипломаты, представители военной разведки и других спецслужб: "Важно, что в Молдове полиция, прокуратура и парламентская следственная комиссия независимо друг от других пришли к одинаковым выводам, что усиливает их объективность и политическую беспристрастность".
"Разведчики и дипломаты не могли действовать по собственной инициативе, ни с того ни с сего отправиться в Кишинев и украсть человека на территории дружественной нам страны, подложив при этом свинью ее проевропейскому и антикремлевскому президенту. Приказ им мог отдать только лично Президент Украины. Или разве что, прикрываясь его именем, тот, кого в обход Конституции провозгласили некоронованным "вице-президентом", - считает парламентарий
Нардеп удивлен, почему Чауса не отдают НАБУ, которое имеет в его отношении уголовное производство и решение суда..
"И на фоне этой лжи "опровержение" информации о том, что Зеленский встречался с похищенным Чаусом, выглядят, мягко говоря, неубедительно", - подытожил Павленко.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.
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Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?" Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и его зебилов превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
Ти смішний. Ці "покази" можуть бути використані тільки для підтримання падаючого рейтингу у зе-лохів. Більше нігде. Бо першими питаннями до свідка у суді будуть - як він потрапив в Україну та де він перебував із квітня по липень.
Окрім того , ще й міжнародний скандал з викраденням !
Схоже , що таки будуть ховати колишнього суддю дуже далеко від журналістів ...
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В 14-00 истек срок предусмотренный ст.12 КПК Украины предусматривающий условно сутки ("в найкоротший термін") на доставку подследственного к следственному судье для вынесения решения. Т.е. факт похищения Чауса СБУ установлен юридически.
Оказывается, автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк, имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и его зебилов превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись
ЗЕ и Ко делают тупости, потому, что они ТУПЫЕ.
ЗЕ и Ко делают предательства, потому, что они ПРЕДАТЕЛИ.
ЗЕ и Ко делают коррупцию, потому, что они ВОРЫ.
и НЕ ИЩИТЕ ТУТ КАКОЙ-ТО СКРЫТЫЙ СМЫСЛ!
рукыничогонэбралы а у зюзи никакой спецоперации небыло... идите спать куры завтра на ра-
боту.....
потом аресты потом решили совместить(С)...........
И так до бесконечности.
Ну, по крайней мере, до следующих выборов.
Эпопея с похищением Чауса в Молдове получила на днях просто таки феерическое продолжение и поэтому просто грех не написать по этой теме хотя бы пару слов. Более наглядной иллюстрации эффекта Даннинга-Крюгера сложно себе представить.
Начнем с краткой предыстории вопроса. Одиозный судья Чаус, подозреваемый НАБУ в получении 150 тыс. долларов взятки, неожиданно всплыл в Молдове, когда 1 марта 2017 года сдался местным властям и подал прошение о предоставлении ему политического убежища, чтобы избежать экстрадиции на историческую родину так как по международному законодательству он не мог быть выдан до окончательного решения всех соответствующих инстанций по этому вопросу. Рассмотрение долго затягивалось, но в конце концов Чаус https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/15/7120912/ проиграл дело о предоставлении ему политубежища и уже 28 апреля этого года Верховный суд Молдовы должен был огласить окончательное решение по этому вопросу (не в его пользу). Дальше только экстрадиция. Но не тут-то было.
3 апреля Чауса в лучших традициях феноменальных агентов https://www.bbc.com/russian/features-45510962 Петрова и Боширова похищают с территории соседней страны засветив всю операцию и ее непосредственных исполнителей. В этой https://bykvu.com/ua/bukvy/zhurnalisti-opriljudnili-dokazi-prichetnosti-ukrainskih-silovikiv-do-vikradennja-chausa/ истории прекрасно все. И идентифицированные практически сразу https://www.slidstvo.info/news/do-vykradennya-suddi-chausa-z-moldovy-mozhut-buty-prychetni-**********-rozvidnyky/ исполнители , имеющие непосредственное отношение к структурам ГУР, и тот факт, что все их передвижения https://bykvu.com/ua/bukvy/ukrainski-rozvidnyky-iaki-vykraly-ekssuddiu-chausa-orenduvaly-avto-z-gps-maiachkom-zmi/ отследили по GPS-трекеру на арендованном для этих целей авто, сам факт похищения был зафиксирован на видео случайных прохожих, а окончательно территорию Молдовы Чаус https://www.slidstvo.info/articles/gps-trekery-dyplomatychna-nota-moldovske-vyno-ta-druzhnya-zustrich-novi-podrobytsi-u-spravi-vykradennya-mykoly-chausa/ покидал в багажнике авто, принадлежащего посольству Украины за рулем которого, как зафиксировали камеры видеонаблюдения, находился военный атташе посольства Сметанюк. Так как все это буквально по горячим следам было установлено правоохранительными органами Молдовы, то практически сразу вылилось в крупный международный скандал наподобие "шпилей в Солсбери" с участием Украины. Буквально на второй день прошел https://newsmaker.md/rus/novosti/voyku-rasskazal-o-rassledovanii-pohischeniya-ukrainskogo-sudi-chausa/ брифинг министра МВД соседней страны с первыми подробностями дела, в парламенте вскоре была https://tv8.md/2021/04/09/ultima-ora-a-fost-constituita-comisia-parlamentara-care-va-examina-cazul-judecatorului-nicolae-ceaus/ создана официальная следственная комиссия, а президент Санду была вынуждена выходить с публичным https://bykvu.com/ua/bukvy/vikradennja-ekssuddi-chausa-v-moldovi-video-ta-pershi-podrobici/ осуждением таких действий на территории Молдовы. Большей подлянки в разгар предвыборной кампании в парламент сложно себе представить.
5 июля был опубликован https://www.documentcloud.org/documents/20971085-raport-ceaus_varianta-finala_publicata-1?responsive=1&title=1&fbclid=IwAR3AGulQJfM9CuDqS5aL8J28jxJZIZ0GTZyw2e7F8b8tk182lSoIWBGhvuE отчет парламентской комиссии в котором фактически прямо говорится о похищении Чауса представителями спецслужб и дипломатического корпуса Украины, а ее действия квалифицируются, как прямое "посягательство на суверенитет и национальную безопасность Молдовы". Это первое обвинение в адрес Украины такого уровня с 1991 года. О серьезности выдвинутых обвинений говорит и тот факт, что МИД Молдовы https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/13/7122095/ обратился к официальному Киеву с призывом снять дипломатический иммунитет Сметанюка "для привлечения его к уголовной ответственности". Это фактически беспрецедентное действие в мире дипломатии и происходит только при исключительных обстоятельствах. Риторика же официальных лиц Украины на все это до сих пор https://bykvu.com/ua/bukvy/kuleba-v-rozmovi-z-ochilnikom-mzs-moldovi-ukraina-neprichetna-do-situacii-z-chausom/ сводится к банальному "нас там нет".
Нахрена все это было, если пана Чауса должны были и так экстрадировать в Украину буквально в ближайшее время? На мой взгляд, дело банально в том, что Чаус резко понадобился для дискредитации Бурбы, как одного из ключевых свидетелей по делу вагнергейта, так как практически в то самое время появились первые анонсы скорого выхода фильма Bellingcat по этой теме. Ну и куда ж без явной руки проклятого Порошенко. Ну, а так как у нынешних "керманичiв" совсем туго с таким понятием как "стратегия", а у лояльных им силовиков с профессионализмом, то и получился эпичный обсер по всем фронтам.
На днях же эта просто таки эпическая история получила весьма феерическое продолжение. Сначала всплыла https://bykvu.com/ua/bukvy/ekssuddia-chaus-mozhe-znaitysia-tsoho-tyzhnia-na-kordoni-zmi/ информация , что ОП дал команду легализовать Чауса якобы задержав товарища на границе с Молдовой при попытке ее незаконного пересечения. Ну, а вчера https://bykvu.com/ua/bukvy/vykradenoho-u-moldovi-ekssuddiu-chausa-znaishly-na-vinnychchyni-zmi/ всплыл и сам Чаус, который якобы пришел сдаваться в один из сельсоветов в Винницкой области в практически полностью голом виде и явно после обработки психотропами. Дальше же все явно пошло не по плану, когда кто-то из неравнодушных граждан вызвал наряд ментов, которые оказались на месте раньше орлов бравого лейтенанта Баканова и в итоге его пришлось практически https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6089493301090915 отбивать у них силой. Затем подтянулось уже бравое НАБУ в прямой подследственности которого и находится дело Чауса. Так как клиент, находившийся в незаконном четырехмесячном заключении и вполне вероятно подвергавшийся систематическим пыткам, мог взболтнуть лишнего, то поэтому мы похоже и стали невольными свидетелями эпической https://www.dsnews.ua/politics/nabu-opublikuvalo-video-gonitvi-za-avtivkoyu-sbu-z-chausom-30072021-432660 погони представителей НАБУ за подопечными бравого лейтенанта во время которой те еще умудрились https://nv.ua/ukraine/events/pohishchenie-chausa-mashina-nabu-sbila-motociklista-vo-vremya-pogoni-novosti-ukrainy-50174776.html сбить мотоциклиста и чуть ли не https://bykvu.com/ua/bukvy/nabu-namahaietsia-zatrymaty-ekssuddiu-chausa-pid-budivleiu-sbu-foto-video/ штурма ими здания СБУ, куда его привезли. Ну, а вишенкой на торте всего этого великолепия стал https://bykvu.com/ua/bukvy/advokat-chausa-povidomiv-shho-jogo-ne-pustili-do-kliienta-v-budivlju-sbu/ отказ пустить туда адвоката так как "Чауса там официально нет".
Если подытожить весь этот фарс с явными вкраплениями безумия, то это чистый эффект Даннинга - Крюгера в действии. Так и живем. Вот только за "державу очень обидно". Последствия такой тотальной дискредитации всех государственных институтов и ставшего уже практически обыденным поведения в стиле "восточноевропейского Сомали" мы будем расхлебывать еще очень и очень долго.