Похищением Чауса Банковая пытается отвлечь общественность от провала операции по задержанию "вагнеровцев", - Павленко

Похищением экс-судьи Чауса Офис Президента пытался скрыть провал спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

Об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"И это - даже не стремление "достать Порошенко", что бы ни пытались петь сейчас трубадуры Банковой. В конце концов, от еще одного пустого и бесперспективного дела Порошенко нет разницы. Их и так за сотню. Мотивация власти другая - страх. Потому что в стремлении посмотреть в глаза Путину предали операцию, которая позволила бы привлечь к ответственности путинских убийц с т. н. "Группы Вагнера", - отметил парламентарий.

"Бурба, - написал Павленко в колонке на "Украинской правде", - якобы был причастен к побегу Чауса из Украины в 2016 году. Это в фантазиях власти. А вот в реальности Бурба - высокопрофессиональный разведчик, главный свидетель государственной измены в высшем руководстве Украины, которая произошла в конце июля 2020 года. И предатели готовы на все, чтобы его уничтожить, если не физически, то морально, или просто по фейковым обвинениям упечь за решетку", - добавил Павленко.

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По словам нардепа, руководство Украины совершило ряд тяжких преступлений. Среди них похищение человека (статья 146 и 146-1 УК); организация незаконного пересечения границы (статья 332); превышение полномочий, издание и выполнение должностными лицами заведомо преступных приказов (статья 426-1); невыполнение решения суда (статья 382).

Павленко напомнил, что по официальным сообщениям Молдовы на ее территории Чауса похитили украинские дипломаты, представители военной разведки и других спецслужб: "Важно, что в Молдове полиция, прокуратура и парламентская следственная комиссия независимо друг от других пришли к одинаковым выводам, что усиливает их объективность и политическую беспристрастность".

"Разведчики и дипломаты не могли действовать по собственной инициативе, ни с того ни с сего отправиться в Кишинев и украсть человека на территории дружественной нам страны, подложив при этом свинью ее проевропейскому и антикремлевскому президенту. Приказ им мог отдать только лично Президент Украины. Или разве что, прикрываясь его именем, тот, кого в обход Конституции провозгласили некоронованным "вице-президентом", - считает парламентарий

Нардеп удивлен, почему Чауса не отдают НАБУ, которое имеет в его отношении уголовное производство и решение суда..

"И на фоне этой лжи "опровержение" информации о том, что Зеленский встречался с похищенным Чаусом, выглядят, мягко говоря, неубедительно", - подытожил Павленко.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.

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