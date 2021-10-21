Комитет Рады получил документы об отстранении "слуги народа" Третьяковой от заседаний

Комитет Рады по вопросам Регламента получил документы для рассмотрения вопроса об отстранении главы Комитета по вопросам соцполитики, "слуги народа" Галины Третьяковой от пяти заседаний из-за ее высказывания о смерти народного депутата Антона Полякова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Глава регламентного комитета Сергей Кальченко заявил: "Соответствующие документы поступили 19 октября вечером".

Нардеп добавил, что члены комитета не успели рассмотреть этот вопрос на заседании в среду.

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Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

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