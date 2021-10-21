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Новости Умер нардеп Поляков
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Комитет Рады получил документы об отстранении "слуги народа" Третьяковой от заседаний

Комитет Рады получил документы об отстранении

Комитет Рады по вопросам Регламента получил документы для рассмотрения вопроса об отстранении главы Комитета по вопросам соцполитики, "слуги народа" Галины Третьяковой от пяти заседаний из-за ее высказывания о смерти народного депутата Антона Полякова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Глава регламентного комитета Сергей Кальченко заявил: "Соответствующие документы поступили 19 октября вечером".

Нардеп добавил, что члены комитета не успели рассмотреть этот вопрос на заседании в среду.

Также читайте: "Слуга народа" Третьякова о смерти Полякова: Меня упрекают, что я ненавижу людей, но это не так. Лао-цзы писал - не занимайся местью, а жди, когда враг проплывет мимо тебя

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

Читайте также: Готов повторно направить в регламентный комитет документы об отстранении Третьяковой, - Арахамия

Автор: 

ВР (29272) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+6
вот это наказание так наказание...жиробасина на месяц на Мальдивы умотает )
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21.10.2021 10:37
+6
Зеленский привёл в ВР немало интересных нардепов в своей партии "Слуга народа". Это и насильник Иванисов, и совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения Трухин, и заискивающий перед Лукашенко ватник Шевченко, и утверждавший, что ковида нет Камельчук, и бредящую путчами Богуцкую, и абсолютно безнравственную Третьякову, которая рассказывала о том, что у малоимущих украинцев низкосортные дети, и вечно врущий Арахамия, который легко оскорбляет украинцев, и наркоман Юрченко, который до похода в ВР был известен, как вор 4-ех бутылок пива в магазине, а в ВР получил от НАБУ подозрение в коррупции, и анал-табу Яременко, и "голубой воришка" Клочко, чьи родственники начали скупать землю, дома и квартиры в больших количествах после того, как он стал депутатом, и Безуглая, которая стала эталоном ВР по лжи, тупости и подхалимству к Зеленскому, и многие другие схемщики, идиоты, наркоманы, корабельные сосны, аферисты, лжецы, коррупционеры и лоббисты олигархов.
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21.10.2021 10:44
+4
Нееее, надо завести за здание ВР и таво...
В общем, патронов не жалеть !!!
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21.10.2021 10:38
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вот это наказание так наказание...жиробасина на месяц на Мальдивы умотает )
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21.10.2021 10:37 Ответить
Нееее, надо завести за здание ВР и таво...
В общем, патронов не жалеть !!!
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21.10.2021 10:38 Ответить
Одним ворогом буде менше.
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21.10.2021 10:43 Ответить
Зеленский привёл в ВР немало интересных нардепов в своей партии "Слуга народа". Это и насильник Иванисов, и совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения Трухин, и заискивающий перед Лукашенко ватник Шевченко, и утверждавший, что ковида нет Камельчук, и бредящую путчами Богуцкую, и абсолютно безнравственную Третьякову, которая рассказывала о том, что у малоимущих украинцев низкосортные дети, и вечно врущий Арахамия, который легко оскорбляет украинцев, и наркоман Юрченко, который до похода в ВР был известен, как вор 4-ех бутылок пива в магазине, а в ВР получил от НАБУ подозрение в коррупции, и анал-табу Яременко, и "голубой воришка" Клочко, чьи родственники начали скупать землю, дома и квартиры в больших количествах после того, как он стал депутатом, и Безуглая, которая стала эталоном ВР по лжи, тупости и подхалимству к Зеленскому, и многие другие схемщики, идиоты, наркоманы, корабельные сосны, аферисты, лжецы, коррупционеры и лоббисты олигархов.
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21.10.2021 10:44 Ответить
100%!!!!!
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21.10.2021 12:13 Ответить
Ну ляпала жиночка языком,большое дело,человека и его профпригодность нужно судить по делам,а не словам,вот переписыватель российских законов и обожатель лукашенки и его методов правления гетьманович явно должен быть вышвырнут с должности главкомитета.
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21.10.2021 10:53 Ответить
она не жиночка, а депутат верховной рады Украины, а в остальном правильно
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21.10.2021 10:57 Ответить
Все правильно, про низкосортных детей? А может эту жиночку (депутата верховной рады Украины) послом на родину Лао-цзы?, как в запоребрике с няш-мяш поступили?!
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21.10.2021 11:07 Ответить
Женоподобная особь.
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21.10.2021 11:08 Ответить
вже дватижня ьються щоб цю потвору відсторонити від 5и засідань- її позбавляти мандату депутата треба-
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21.10.2021 11:04 Ответить
Треба ж "потовкти воду в ступі" до якогось нового зашквару щоб забулося.
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21.10.2021 11:11 Ответить
Відсторонення від засідань - це коли вона щось там порушила в залі, а вона дискредититувала себе як депутата, як людину і таку мають виключити з комітету, а можливо і з депутатів, а не відсторонювати на 5 днів від засідань.
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21.10.2021 11:17 Ответить
По меншій мірі виключитм із фракції.
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21.10.2021 12:55 Ответить
Наказание кстати серьёзное.... Это же , как таможенника отстранили от дежурства. Предоставляете, сколько она не дополучит?
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21.10.2021 11:50 Ответить
ссаной тряпкой ее надо гнать из депутатов
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21.10.2021 12:22 Ответить
 
 