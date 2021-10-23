Нападение на "Схемы" в "Укрэксимбанке": четвертому участнику сообщили о подозрении

О подозрении сообщено четвертому участнику нападения на съемочную группу журналистов программы "Схемы" во время интервью с тогдашним председателем правления АО "Укрэксимбанк" Евгением Мецгером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Четвертый подозреваемый – начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны Укрэксимбанка.

Мужчина получил подозрение в совершении двух уголовных преступлений: препятствование журналистской деятельности (карается штрафом до 850 гривен, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет) и побои (карается штрафом до 850 гривен, или общественными работами на срок до 200 часов или исправительными работами до одного года).

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В прокуратуре отметили, что следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются. Ранее подозрении сообщили бывшему главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, руководителю службы безопасности финучреждения Игорю Тельбизову и директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову. Суд избрал им меры пресевчения - ночной домашний арест Пикалову и Мецгеру, и личное обязательство для Тельбизова.

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Ранее глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.