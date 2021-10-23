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Нападение на "Схемы" в "Укрэксимбанке": четвертому участнику сообщили о подозрении

Нападение на

О подозрении сообщено четвертому участнику нападения на съемочную группу журналистов программы "Схемы" во время интервью с тогдашним председателем правления АО "Укрэксимбанк" Евгением Мецгером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Четвертый подозреваемый – начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны Укрэксимбанка.

Мужчина получил подозрение в совершении двух уголовных преступлений: препятствование журналистской деятельности (карается штрафом до 850 гривен, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет) и побои (карается штрафом до 850 гривен, или общественными работами на срок до 200 часов или исправительными работами до одного года).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Расследование "Схем" по "Укрэксимбанку": 60 млн долл. кредита бизнесмену Брюховецкому, который платит налоги в "ДНР". ВИДЕО

В прокуратуре отметили, что следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются. Ранее подозрении сообщили бывшему главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, руководителю службы безопасности финучреждения Игорю Тельбизову и директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову. Суд избрал им меры пресевчения - ночной домашний арест Пикалову и Мецгеру, и личное обязательство для Тельбизова.

Также читайте: Суд отправил Мецгера под ночной домашний арест

Ранее глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.

Автор: 

журналистика (3314) нападение (2229) Укрэксимбанк (123)


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Топ комментарии
+10
А что же с ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА - дело тихо замяли?!
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23.10.2021 13:34
+5
не прошло и месяца-уже вручили
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23.10.2021 13:36
+5
Ночной арест. Жуткое наказание за пустяковые проступки - финансирование терроризма из средст государственного банка. А за побои можно было вообще не наказывать, патриции поставили на место распоясавшихся плебеев, ага. Хозяева жизни, ****.
Хочу услышать ответ на один единственный пока вопрос: КТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАТЬ СЕПАРА ИЗ ГОРЛОВКИ?! Фамилию в студию!!!
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23.10.2021 13:42
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А что же с ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА - дело тихо замяли?!
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23.10.2021 13:34 Ответить
не прошло и месяца-уже вручили
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23.10.2021 13:36 Ответить
Вже 19 днів, а справа не в Суді....... Лапшу на ухі-ухі.... Вже до року гуляють бувші голови ОДА спіймані на 12-20 млн.грн.? Перед ними суд і правда, - ВСЕ МОВЧИТЬ.... Нам би такого Лєрмонтова....
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23.10.2021 15:03 Ответить
Ночной арест. Жуткое наказание за пустяковые проступки - финансирование терроризма из средст государственного банка. А за побои можно было вообще не наказывать, патриции поставили на место распоясавшихся плебеев, ага. Хозяева жизни, ****.
Хочу услышать ответ на один единственный пока вопрос: КТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАТЬ СЕПАРА ИЗ ГОРЛОВКИ?! Фамилию в студию!!!
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23.10.2021 13:42 Ответить
Когда в летнем лагере обосралась школота, инициировали тотальные проверки пищеблоков подобных заведений. Сгорел отель - тотальные проверки пожарной безопасности. Тут у нас вскрылся замечательный факт финансирования терроризма из госсредств. Ну и где тотальные проверки финучреждений на данныййпредмет? Кто та тварь, что позволяет себе такие подарки врагам Украины?
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23.10.2021 13:47 Ответить
Это может быть только Янелох, с которым знаком председатель правления
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23.10.2021 15:57 Ответить
Может быть и ермак, и еще кто-то из зеленой ОПы. Это - чистейшая измена Родине. Виновный должен сесть пожизненно, с конфискацией.
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23.10.2021 16:11 Ответить
Напад Вавиних корешів на журналістів, потім хакерська атака за пониження рейтингу "Ворогів народу". Співпадіння? Не думаю. Вовка, як ся маєш?
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23.10.2021 13:47 Ответить
На фото два дауна?
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23.10.2021 13:52 Ответить
нічим ці підозри не закінчаться. Максимум - умовним штрафом
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23.10.2021 13:53 Ответить
путын тоже под подозрением.
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23.10.2021 14:31 Ответить
У мене питання, на яке ніхто не хоче відповідати: хто фінансує ""Схеми"? Розслідування , які вони проводять, не дешеве задоволення, і сами вони живуть не гірше інших, і їздять не на метро. Просто від того, хто їх фінансує я зрозумію, довіряти чи ні.
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23.10.2021 14:38 Ответить
У куратора своего спроси из конторы ермака-Козыря.
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23.10.2021 14:53 Ответить
У меня нет куратора, к сожалению, приходится работать. Но ответ как всегда.
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23.10.2021 14:59 Ответить
Откупятся! В Украине нет не продажных судов и судей, дело в размере подкупа, у этих бандитов найдутся деньги на подкуп любого украинского судьи!
Дело "Укрексімбанку" показывает, что ВСЕ украинские банки, включая "государственные" на деле являются преступными криминальными группировками по выбиванию денег из доверчивых граждан. Не доверяйте украинским банкам!
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23.10.2021 14:52 Ответить
Почему журналишки скромничают озвучить провокационный вопрос, но усиленно пиарят разгоревшийся скандал ?
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23.10.2021 15:08 Ответить
Ну ось і все фінансування тероризму з банку вже не було,а так штраф 850 грн і аля улю.Монастирский молодець ще краще ніж геніальний прокурор,ой генеральний.
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23.10.2021 15:53 Ответить
 
 