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Новини
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Напад на "Схеми" в "Укрексімбанку": четвертому учаснику повідомили про підозру

Напад на

Про підозру повідомили четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" під час інтерв'ю з тодішнім головою правління АТ "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Четвертий підозрюваний - начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони Укрексімбанку.

Чоловік отримав підозру в скоєнні двох кримінальних злочинів: перешкоджання журналістській діяльності (карається штрафом до 850 гривень, або арештом терміном до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років) і побиття (карається штрафом до 850 гривень, або громадськими роботами терміном до 200 годин або виправними роботами до одного року).

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У прокуратурі зазначили, що слідчі й процесуальні дії кримінального провадження тривають. Раніше підозри повідомили колишньому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки фінустанови Ігорю Тельбізову і директору департаменту інформаційної політики банку Володимиру Пікалову. Суд вибрав їм запобіжні заходи - нічний домашній арешт Пікалову і Мецгеру, і особисте зобов'язання для Тельбізова.

Читайте також: Суд відправив Мецгера під нічний домашній арешт

Раніше голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер повідомив, що написав заяву про звільнення з посади.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

журналістика (1779) напад (1139) Укрексімбанк (479)


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Топ коментарі
+10
А что же с ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА - дело тихо замяли?!
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23.10.2021 13:34
+5
не прошло и месяца-уже вручили
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23.10.2021 13:36
+5
Ночной арест. Жуткое наказание за пустяковые проступки - финансирование терроризма из средст государственного банка. А за побои можно было вообще не наказывать, патриции поставили на место распоясавшихся плебеев, ага. Хозяева жизни, ****.
Хочу услышать ответ на один единственный пока вопрос: КТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАТЬ СЕПАРА ИЗ ГОРЛОВКИ?! Фамилию в студию!!!
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23.10.2021 13:42
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А что же с ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА - дело тихо замяли?!
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23.10.2021 13:34 Відповісти
не прошло и месяца-уже вручили
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23.10.2021 13:36 Відповісти
Вже 19 днів, а справа не в Суді....... Лапшу на ухі-ухі.... Вже до року гуляють бувші голови ОДА спіймані на 12-20 млн.грн.? Перед ними суд і правда, - ВСЕ МОВЧИТЬ.... Нам би такого Лєрмонтова....
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23.10.2021 15:03 Відповісти
Ночной арест. Жуткое наказание за пустяковые проступки - финансирование терроризма из средст государственного банка. А за побои можно было вообще не наказывать, патриции поставили на место распоясавшихся плебеев, ага. Хозяева жизни, ****.
Хочу услышать ответ на один единственный пока вопрос: КТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАТЬ СЕПАРА ИЗ ГОРЛОВКИ?! Фамилию в студию!!!
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23.10.2021 13:42 Відповісти
Когда в летнем лагере обосралась школота, инициировали тотальные проверки пищеблоков подобных заведений. Сгорел отель - тотальные проверки пожарной безопасности. Тут у нас вскрылся замечательный факт финансирования терроризма из госсредств. Ну и где тотальные проверки финучреждений на данныййпредмет? Кто та тварь, что позволяет себе такие подарки врагам Украины?
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23.10.2021 13:47 Відповісти
Это может быть только Янелох, с которым знаком председатель правления
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23.10.2021 15:57 Відповісти
Может быть и ермак, и еще кто-то из зеленой ОПы. Это - чистейшая измена Родине. Виновный должен сесть пожизненно, с конфискацией.
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23.10.2021 16:11 Відповісти
Напад Вавиних корешів на журналістів, потім хакерська атака за пониження рейтингу "Ворогів народу". Співпадіння? Не думаю. Вовка, як ся маєш?
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23.10.2021 13:47 Відповісти
На фото два дауна?
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23.10.2021 13:52 Відповісти
нічим ці підозри не закінчаться. Максимум - умовним штрафом
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23.10.2021 13:53 Відповісти
путын тоже под подозрением.
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23.10.2021 14:31 Відповісти
У мене питання, на яке ніхто не хоче відповідати: хто фінансує ""Схеми"? Розслідування , які вони проводять, не дешеве задоволення, і сами вони живуть не гірше інших, і їздять не на метро. Просто від того, хто їх фінансує я зрозумію, довіряти чи ні.
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23.10.2021 14:38 Відповісти
У куратора своего спроси из конторы ермака-Козыря.
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23.10.2021 14:53 Відповісти
У меня нет куратора, к сожалению, приходится работать. Но ответ как всегда.
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23.10.2021 14:59 Відповісти
Откупятся! В Украине нет не продажных судов и судей, дело в размере подкупа, у этих бандитов найдутся деньги на подкуп любого украинского судьи!
Дело "Укрексімбанку" показывает, что ВСЕ украинские банки, включая "государственные" на деле являются преступными криминальными группировками по выбиванию денег из доверчивых граждан. Не доверяйте украинским банкам!
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23.10.2021 14:52 Відповісти
Почему журналишки скромничают озвучить провокационный вопрос, но усиленно пиарят разгоревшийся скандал ?
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23.10.2021 15:08 Відповісти
Ну ось і все фінансування тероризму з банку вже не було,а так штраф 850 грн і аля улю.Монастирский молодець ще краще ніж геніальний прокурор,ой генеральний.
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23.10.2021 15:53 Відповісти
 
 