Напад на "Схеми" в "Укрексімбанку": четвертому учаснику повідомили про підозру
Про підозру повідомили четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" під час інтерв'ю з тодішнім головою правління АТ "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Четвертий підозрюваний - начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони Укрексімбанку.
Чоловік отримав підозру в скоєнні двох кримінальних злочинів: перешкоджання журналістській діяльності (карається штрафом до 850 гривень, або арештом терміном до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років) і побиття (карається штрафом до 850 гривень, або громадськими роботами терміном до 200 годин або виправними роботами до одного року).
У прокуратурі зазначили, що слідчі й процесуальні дії кримінального провадження тривають. Раніше підозри повідомили колишньому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки фінустанови Ігорю Тельбізову і директору департаменту інформаційної політики банку Володимиру Пікалову. Суд вибрав їм запобіжні заходи - нічний домашній арешт Пікалову і Мецгеру, і особисте зобов'язання для Тельбізова.
Раніше голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер повідомив, що написав заяву про звільнення з посади.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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Хочу услышать ответ на один единственный пока вопрос: КТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАТЬ СЕПАРА ИЗ ГОРЛОВКИ?! Фамилию в студию!!!
Дело "Укрексімбанку" показывает, что ВСЕ украинские банки, включая "государственные" на деле являются преступными криминальными группировками по выбиванию денег из доверчивых граждан. Не доверяйте украинским банкам!