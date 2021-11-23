Главные новости 22 ноября: Россия сравнивает Украину с предвоенной Грузией, АЭС впервые включат на полную мощность

Российская разведка сравнила Украину с Грузией 2008 года, украинские АЭС впервые в истории включат на полную мощность, в "красной зоне" смягчат правила пассажирских перевозок, - главные новости Украины 22 ноября.

Российская разведка сравнила Украину с Грузией 2008 года

Вообще-то в сообщении Службы внешней разведки РФ говорилось, что США якобы врут, сообщая о концентрации российских войск у украинской границы. Но дальше там было такое: "Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии накануне событий 2008 года. Тогда Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось".

Риски полноценного вторжения РФ в Украину

Госдепартамент США продолжает утверждать, что риск вторжения существует - и говорит, что эти выводы базируются, в том числе, и на открытых данных. Международные партнеры уверяют, что будут "максимально помогать" Украине, если вторжение состоится. Но, подчеркивают в МИДе, воевать на нашей территории они не будут. А представитель президента в Раде Вениславский уточняет: максимум, на что мы можем рассчитывать – помощь техникой и вооружением.

И к хорошим новостям: два катера Island для ВМС - уже в Черном море, пока - на борту сухогруза, следующего в Одессу.

Палачи Майдана могут избежать наказания

По их делам может истечь срок давности, - предупреждает адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская. По делам Майдана назначают по 3-4 заседания в год, да и те не проходят.

Тем временем полиция составила протокол на лидера партии "Демсокира" Юрия Гудыменко. Говорят, что накануне во время акции протеста на Банковой он матерился.

Президентом Болгарии снова стал политик, называющий оккупированный Крым "российским"

Его зовут Румен Радев, и он еще и говорил, что санкции против РФ не работают. Радева переизбрали на второй срок. Его заявления о Крыме и России уже раскритиковало посольство США. Прессслужба Радева объясняет, что все, мол, не столь однозначно. А наш МИД добавляет: официально Болгария считает Крым украинским по-прежнему.

Украинские АЭС впервые в истории запустят на полную мощность

Это произойдет в феврале. Тогда заработают все 15 энергоблоков, - сообщил министр энергетики Галущенко.

Мэр Одессы Труханов тем временем предупреждает горожан о возможных веерных отключениях электричества.

А вице-премьер Стефанишина говорит, что Украина пока не готова отказываться от угольной генерации энергии, как об этом заявляли после климатического саммита в Глазго. И вообще, по ее словам, украинские климатические усилия на том саммите не оценили.

В "красной зоне" смягчат правила перевозки в транспорте

По словам главы Минздрава Ляшко, с таким предложением обратились мэры нескольких городов. Они попросили пускать пассажиров не только на сидячие места – ведь идут холода, и долго ждать транспорта на остановке тоже может быть опасно. Правила межрегиональных перевозок ослаблять пока не будут. А с 9 декабря - расширят перечень профессий, для которых обязательна вакцинация.

Рисунок 8-летней украинки нанесут на ракету

Восьмилетняя житомирянка Ярина Закалюжная победила в международном конкурсе рисунков "Juice up your rocket! Art competition", организованном Европейским космическим агентством. Теперь ее рисунок планеты Юпитер нанесут на космическую ракету Arian-5, запуск которой состоится в 2023 году.