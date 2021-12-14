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Новости Политика Украины
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Главные новости 13 декабря: увольнение Гогилашвили, санкции ЕС против "вагнеровцев"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 13 декабря: увольнение Гогилашвили, санкции ЕС против

Скандального заместителя главы МВД уволили, ЕС ввел санкции против боевиков ЧВК "Вагнер", Россия шантажирует НАТО войной – главные новости Украины 13 декабря.

Гогилашвили уволили

Скандальный Александр Гогилашвили – больше не заместитель министра внутренних дел. Сегодня мы узнали о нем много нового: выяснилось, что у Гогилашвили есть гражданство РФ и судимость в России, а также, что он участвовал в совместных с "оплотовцем" Олейником мероприятиях. Оппозиция требует расследовать деятельность Гогилашвили и лишить его жены Левченко доступа к ОП. Власти обещают усилить ответственность для чиновников за ложь об иностранном гражданстве.

Санкции против "вагнеровцев"

Европейский Союз ввел санкции против российского ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ним лиц и организаций. В основе санкций – данные от украинских разведчиков, – утверждает журналист-расследователь Христо Грозев.

Россия угрожает войной, если НАТО не пообещает не расширяться

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что если НАТО и Соединенные Штаты не дадут гарантий не размещения новых вооружений в Европе, то Россия готова дать на это ответ с помощью оружия или технических средств. США сообщают, что могут на случай вторжения РФ в Украину увеличить военное присутствие в странах-членах НАТО.

Меркель блокировала продажу оружия Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA по каналам НАТО, - пишет немецкое издание Bild.

ФСБ утверждает, что задержала 106 "украинских националистов"

ФСБ России заявляет о задержании в 37 российских регионах 106 якобы сторонников "украинской неонацистской группировки "МКУ". Российские силовики уверяют, что двое из этих людей готовили нападения на образовательные учреждения. Эта информация не соответствует действительности: задержанные являются членами группировки, исповедующей не украинский, а русский национализм и борющейся за возрождение Российской империи

Свежие рейтинги

У "ЕС" - 19,8%, у "СН" - 18,4%, у "Батькивщины" - 9,1%, у ОПЗЖ - 9%. Проходной барьер также могли бы преодолеть Сила и честь с 7%, Радикальная партия с 5,2% и Украинская стратегия Гройсмана с 5,1%.

Начали принимать заявки на "тысячу Зеленского"

Заявки будут приниматься до 29 декабря. Подать их нужно через приложение "Дія", вот инструкция.

Сегодня же власти объявили, что украинцы в возрасте 60 и больше смогут потратить эти средства на лекарства.
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Топ комментарии
+3
"Шкандаль" з Гогілашвілі: основна теза - "підлеглі не впізнали велике начальство"!!!
Згадується анекдот: "Заблудився турист у тайзі Ходить, кричить:
- Люди Ау!!! Памагите!!!
Тут чує - на плечі лапа Повертає голову - ведмідь!!!
- Чего орёшь?
- Ну, заблудился я
- Так орёшь-то чего?
- Ну - может услышит кто?
- Ну - я услышал Тебе легче стало?
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14.12.2021 05:27
+2
Обычно охрану используют при перевозке ценного груза или большой суммы денег. Чем больше стоимость перевозимого, тем больше охрана.
Броневик, шесть!!! вооруженных спецов разведчиков. Что и куда везли?
Ну не Гогу же в конце концов охраняли.
Хотя кому это интересно...
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14.12.2021 00:47
+1
а чем это не повод проверить всех - если сейчас фактически во время войны у власти оказываться судимый гражданин РФ - ну я не знаю это какой то янукович 2.0 сейчас у власти
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14.12.2021 00:15
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Гогілашвілі, Саакашвілі, Арахамія... Ми на Кавказі живемо?
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14.12.2021 00:02 Ответить
Коломойський, Боголюбський, Рабінович,Філдман,Фрідман, Фіртан, Ярославський, Дубінський, Бужанський... як будто-би і не в Україні.
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14.12.2021 08:16 Ответить
Я б привів строчки з віршу Т.Г.Шевченка, але забанять і звинуватять в антисиметизмі.
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14.12.2021 08:23 Ответить
Я написав польські призвіща людей, які сьогодні при владі, і ще забувся написати одне -Зеленський. Чисто польські призвіща. А Ви що подумали?
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14.12.2021 09:02 Ответить
Про Зельцмана.
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14.12.2021 09:07 Ответить
Щось дивне відбуваєтсья і з сайтом МВС - чимало посилань на новини за участю Гогілашвілі зараз не працюють, замість цього спливає помилка 404 - "сторінка, яку ви шукаєте, має іншу адресу або видалена"
https://www.depo.ua/ukr/politics/vovchiy-bilet-chi-orden-yak-zashkvar-gogilashvili-stane-viprobuvannyam-dlya-zelenskogo-202112131401406
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14.12.2021 08:50 Ответить
Нічого дивного. Звичайна практика Зільонського затерти свої зашквари.
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14.12.2021 08:55 Ответить
а чем это не повод проверить всех - если сейчас фактически во время войны у власти оказываться судимый гражданин РФ - ну я не знаю это какой то янукович 2.0 сейчас у власти
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14.12.2021 00:15 Ответить
Обычно охрану используют при перевозке ценного груза или большой суммы денег. Чем больше стоимость перевозимого, тем больше охрана.
Броневик, шесть!!! вооруженных спецов разведчиков. Что и куда везли?
Ну не Гогу же в конце концов охраняли.
Хотя кому это интересно...
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14.12.2021 00:47 Ответить
продолжаю наблюдение за Ахметовским каналом .
Ахметова вова чем-то удовлетворил . Война притухла вместе с переворотом
НО.... . В студию не ходят опозиционеры из ВР потому что кротярня не ходит .
Из ВР только люди Ахметова - Гриб-баба-мажоритарка и люди Разумкова , как им оппоненты - типа эксперты ЗЕкротярни , или Шкиряк и Зорян , в лучшем случае Чалый былой посол вСША (и он молодец).
Т е позиция двух против целого вовиного табуна за референдум по автономии Донбаса а именно -Сивоха, штуки три эксперта от ОПУкротярни и плюс ведущие бывшие 112 канала с явной ОПОЗАЖОПНОЙ ПОЗИЦИЕЙ ВСЕ!!!
даже Голос не зовут
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14.12.2021 03:39 Ответить
"Шкандаль" з Гогілашвілі: основна теза - "підлеглі не впізнали велике начальство"!!!
Згадується анекдот: "Заблудився турист у тайзі Ходить, кричить:
- Люди Ау!!! Памагите!!!
Тут чує - на плечі лапа Повертає голову - ведмідь!!!
- Чего орёшь?
- Ну, заблудился я
- Так орёшь-то чего?
- Ну - может услышит кто?
- Ну - я услышал Тебе легче стало?
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14.12.2021 05:27 Ответить
А мадам Левченко як там поживає? Чи Гогі смиренно взяв в рот діді кле і тихенько звільнився? Та якщо пані Левченко і надалі буде вірно служити президенту, то Гогі ще й в суд подасть і повернеться на своє місце зам. міністра з великою грошовою компенсацією.
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14.12.2021 09:22 Ответить
 
 