Главные новости 13 декабря: увольнение Гогилашвили, санкции ЕС против "вагнеровцев"
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Скандального заместителя главы МВД уволили, ЕС ввел санкции против боевиков ЧВК "Вагнер", Россия шантажирует НАТО войной – главные новости Украины 13 декабря.
Гогилашвили уволили
Скандальный Александр Гогилашвили – больше не заместитель министра внутренних дел. Сегодня мы узнали о нем много нового: выяснилось, что у Гогилашвили есть гражданство РФ и судимость в России, а также, что он участвовал в совместных с "оплотовцем" Олейником мероприятиях. Оппозиция требует расследовать деятельность Гогилашвили и лишить его жены Левченко доступа к ОП. Власти обещают усилить ответственность для чиновников за ложь об иностранном гражданстве.
Санкции против "вагнеровцев"
Европейский Союз ввел санкции против российского ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ним лиц и организаций. В основе санкций – данные от украинских разведчиков, – утверждает журналист-расследователь Христо Грозев.
Россия угрожает войной, если НАТО не пообещает не расширяться
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что если НАТО и Соединенные Штаты не дадут гарантий не размещения новых вооружений в Европе, то Россия готова дать на это ответ с помощью оружия или технических средств. США сообщают, что могут на случай вторжения РФ в Украину увеличить военное присутствие в странах-членах НАТО.
Меркель блокировала продажу оружия Украине
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA по каналам НАТО, - пишет немецкое издание Bild.
ФСБ утверждает, что задержала 106 "украинских националистов"
ФСБ России заявляет о задержании в 37 российских регионах 106 якобы сторонников "украинской неонацистской группировки "МКУ". Российские силовики уверяют, что двое из этих людей готовили нападения на образовательные учреждения. Эта информация не соответствует действительности: задержанные являются членами группировки, исповедующей не украинский, а русский национализм и борющейся за возрождение Российской империи
Свежие рейтинги
У "ЕС" - 19,8%, у "СН" - 18,4%, у "Батькивщины" - 9,1%, у ОПЗЖ - 9%. Проходной барьер также могли бы преодолеть Сила и честь с 7%, Радикальная партия с 5,2% и Украинская стратегия Гройсмана с 5,1%.
Начали принимать заявки на "тысячу Зеленского"
Заявки будут приниматься до 29 декабря. Подать их нужно через приложение "Дія", вот инструкция.
Сегодня же власти объявили, что украинцы в возрасте 60 и больше смогут потратить эти средства на лекарства.
Пожалуйста, подождите...
https://www.depo.ua/ukr/politics/vovchiy-bilet-chi-orden-yak-zashkvar-gogilashvili-stane-viprobuvannyam-dlya-zelenskogo-202112131401406
Броневик, шесть!!! вооруженных спецов разведчиков. Что и куда везли?
Ну не Гогу же в конце концов охраняли.
Хотя кому это интересно...
Ахметова вова чем-то удовлетворил . Война притухла вместе с переворотом
НО.... . В студию не ходят опозиционеры из ВР потому что кротярня не ходит .
Из ВР только люди Ахметова - Гриб-баба-мажоритарка и люди Разумкова , как им оппоненты - типа эксперты ЗЕкротярни , или Шкиряк и Зорян , в лучшем случае Чалый былой посол вСША (и он молодец).
Т е позиция двух против целого вовиного табуна за референдум по автономии Донбаса а именно -Сивоха, штуки три эксперта от ОПУкротярни и плюс ведущие бывшие 112 канала с явной ОПОЗАЖОПНОЙ ПОЗИЦИЕЙ ВСЕ!!!
даже Голос не зовут
Згадується анекдот: "Заблудився турист у тайзі Ходить, кричить:
- Люди Ау!!! Памагите!!!
Тут чує - на плечі лапа Повертає голову - ведмідь!!!
- Чего орёшь?
- Ну, заблудился я
- Так орёшь-то чего?
- Ну - может услышит кто?
- Ну - я услышал Тебе легче стало?