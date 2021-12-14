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Новини Політика України
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війна (56332) виплати (484) Меркель (1027) НАТО (5120) зброя (5750) рейтинг (696) Росія (47179) ФСБ (1343) ПВК "Вагнер" (1476) Гогілашвілі (75)

Головні новини 13 грудня: звільнення Гогілашвілі, санкції ЄС проти "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 13 грудня: звільнення Гогілашвілі, санкції ЄС проти

Скандального заступника голови МВС звільнили, ЄС запровадив санкції проти бойовиків ПВК "Вагнер", Росія шантажує НАТО війною - головні новини України 13 грудня.

Гогілашвілі звільнили

Скандальний Олександр Гогілашвілі - більше не заступник міністра внутрішніх справ. За сьогодні ми дізналися про нього багато нового: з’ясувалося, що у Гогілашвілі є громадянство РФ та судимість в Росії, а також що він брав участь у спільних з "оплотівцем" Олійником заходах. Опозиція вимагає розслідувати діяльність Гогілашвілі та позбавити його дружину Левченко доступу до ОП. Влада обіцяє посилити відповідальність для чиновників за брехню про іноземне громадянство.

Санкції проти "вагнерівців"

Європейський Союз запровадив санкції проти російської ПВК "Вагнер" й низки пов'язаних з нею осіб та організацій. В основі санкцій - дані від українських розвідників, - твердить журналіст-розслідувач Хрісто Грозєв.

Росія погрожує війною, якщо НАТО не пообіцяє не розширюватися

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що якщо НАТО та Сполучені Штати не дадуть гарантій щодо не розміщення нових озброєнь у Європі, то Росія готова дати на це відповідь за допомогою зброї або технічних засобів. США повідомляють, що можуть на випадок вторгнення РФ в Україну збільшити військову присутність у країнах-членах НАТО.

Меркель блокувала продаж зброї Україні

Ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО, - пише німецьке видання Bild.

ФСБ твердить, що затримала 106 "українських націоналістів"

ФСБ Росії заявляє про затримала у 37 російських регіонах 106 нібито прихильників "українського неонацистського угруповання "МКУ". Російські силовики запевняють, що двоє з цих людей готували напади на освітні установи. Ця інформація не відповідає дійсності: затримані є членами угруповання, що сповідує не український, а російський націоналізм і бореться за відродження Російської імперії.

Свіжі рейтинги

У "ЄС" - 19,8%, у "СН" - 18,4%, у "Батьківщини" - 9,1%, у ОПЗЖ - 9%. Прохідний бар’єр також могли б подолати "Сила і честь" із 7%, "Радикальна партія" з 5,2% та "Українська стратегія Гройсмана" з 5,1%.

Почали приймати заявки на "тисячу Зеленського"

Заявки прийматимуть до 29 грудня. Подати їх треба через додаток "Дія", от інструкція.

Сьогодні ж влада оголосила, що українці віком 60 та більше зможуть витратити ці кошти на ліки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
"Шкандаль" з Гогілашвілі: основна теза - "підлеглі не впізнали велике начальство"!!!
Згадується анекдот: "Заблудився турист у тайзі Ходить, кричить:
- Люди Ау!!! Памагите!!!
Тут чує - на плечі лапа Повертає голову - ведмідь!!!
- Чего орёшь?
- Ну, заблудился я
- Так орёшь-то чего?
- Ну - может услышит кто?
- Ну - я услышал Тебе легче стало?
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14.12.2021 05:27
+2
Обычно охрану используют при перевозке ценного груза или большой суммы денег. Чем больше стоимость перевозимого, тем больше охрана.
Броневик, шесть!!! вооруженных спецов разведчиков. Что и куда везли?
Ну не Гогу же в конце концов охраняли.
Хотя кому это интересно...
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14.12.2021 00:47
+1
а чем это не повод проверить всех - если сейчас фактически во время войны у власти оказываться судимый гражданин РФ - ну я не знаю это какой то янукович 2.0 сейчас у власти
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14.12.2021 00:15
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Гогілашвілі, Саакашвілі, Арахамія... Ми на Кавказі живемо?
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14.12.2021 00:02 Відповісти
Коломойський, Боголюбський, Рабінович,Філдман,Фрідман, Фіртан, Ярославський, Дубінський, Бужанський... як будто-би і не в Україні.
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14.12.2021 08:16 Відповісти
Я б привів строчки з віршу Т.Г.Шевченка, але забанять і звинуватять в антисиметизмі.
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14.12.2021 08:23 Відповісти
Я написав польські призвіща людей, які сьогодні при владі, і ще забувся написати одне -Зеленський. Чисто польські призвіща. А Ви що подумали?
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14.12.2021 09:02 Відповісти
Про Зельцмана.
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14.12.2021 09:07 Відповісти
Щось дивне відбуваєтсья і з сайтом МВС - чимало посилань на новини за участю Гогілашвілі зараз не працюють, замість цього спливає помилка 404 - "сторінка, яку ви шукаєте, має іншу адресу або видалена"
https://www.depo.ua/ukr/politics/vovchiy-bilet-chi-orden-yak-zashkvar-gogilashvili-stane-viprobuvannyam-dlya-zelenskogo-202112131401406
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14.12.2021 08:50 Відповісти
Нічого дивного. Звичайна практика Зільонського затерти свої зашквари.
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14.12.2021 08:55 Відповісти
а чем это не повод проверить всех - если сейчас фактически во время войны у власти оказываться судимый гражданин РФ - ну я не знаю это какой то янукович 2.0 сейчас у власти
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14.12.2021 00:15 Відповісти
Обычно охрану используют при перевозке ценного груза или большой суммы денег. Чем больше стоимость перевозимого, тем больше охрана.
Броневик, шесть!!! вооруженных спецов разведчиков. Что и куда везли?
Ну не Гогу же в конце концов охраняли.
Хотя кому это интересно...
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14.12.2021 00:47 Відповісти
продолжаю наблюдение за Ахметовским каналом .
Ахметова вова чем-то удовлетворил . Война притухла вместе с переворотом
НО.... . В студию не ходят опозиционеры из ВР потому что кротярня не ходит .
Из ВР только люди Ахметова - Гриб-баба-мажоритарка и люди Разумкова , как им оппоненты - типа эксперты ЗЕкротярни , или Шкиряк и Зорян , в лучшем случае Чалый былой посол вСША (и он молодец).
Т е позиция двух против целого вовиного табуна за референдум по автономии Донбаса а именно -Сивоха, штуки три эксперта от ОПУкротярни и плюс ведущие бывшие 112 канала с явной ОПОЗАЖОПНОЙ ПОЗИЦИЕЙ ВСЕ!!!
даже Голос не зовут
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14.12.2021 03:39 Відповісти
"Шкандаль" з Гогілашвілі: основна теза - "підлеглі не впізнали велике начальство"!!!
Згадується анекдот: "Заблудився турист у тайзі Ходить, кричить:
- Люди Ау!!! Памагите!!!
Тут чує - на плечі лапа Повертає голову - ведмідь!!!
- Чего орёшь?
- Ну, заблудился я
- Так орёшь-то чего?
- Ну - может услышит кто?
- Ну - я услышал Тебе легче стало?
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14.12.2021 05:27 Відповісти
А мадам Левченко як там поживає? Чи Гогі смиренно взяв в рот діді кле і тихенько звільнився? Та якщо пані Левченко і надалі буде вірно служити президенту, то Гогі ще й в суд подасть і повернеться на своє місце зам. міністра з великою грошовою компенсацією.
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14.12.2021 09:22 Відповісти
 
 