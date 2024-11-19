МИД Литвы вручил ноту протеста представителю РФ из-за массированного обстрела Украины
В понедельник, 18 ноября, представителя российского посольства вызвали в Министерство иностранных дел Литвы из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, которая длится уже 1000 дней. Дипломату РФ вручили ноту протеста.
Об этом сообщила пресс-служба литовского ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
Отмечается, что представителю посольства РФ выразили решительный протест из-за очередной массированной ракетной атаки по Украине и ее энергетической инфраструктуре, которая произошла 17 ноября.
Литва решительно осуждает агрессию РФ, которая нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также военные преступления, преступления против человечности и другие тяжкие преступления, согласно международному праву, которые приводят к гибели и ранениям мирных жителей, уничтожению украинского гражданского населения и объектов", - говорится в заявлении МИД Литвы.
Представителю посольства России напомнили, что Литва уже осуществила шаги по созданию Специального международного трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства РФ и стран, которые поддерживают ее в войне против Украины.
А также Литва сделала шаги для надлежащего возмещения всего ущерба, причиненного Украине, в частности через реестр убытков Совета Европы, и его полной компенсации путем замороженных средств и активов России.
Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года
Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.
Россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.
Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области. На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БПЛА.
Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.
По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.
В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БПЛА.
Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
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