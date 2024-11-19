МИД Литвы вручил ноту протеста представителю РФ из-за массированного обстрела Украины

В понедельник, 18 ноября, представителя российского посольства вызвали в Министерство иностранных дел Литвы из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, которая длится уже 1000 дней. Дипломату РФ вручили ноту протеста.

Об этом сообщила пресс-служба литовского ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Отмечается, что представителю посольства РФ выразили решительный протест из-за очередной массированной ракетной атаки по Украине и ее энергетической инфраструктуре, которая произошла 17 ноября.

Литва решительно осуждает агрессию РФ, которая нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также военные преступления, преступления против человечности и другие тяжкие преступления, согласно международному праву, которые приводят к гибели и ранениям мирных жителей, уничтожению украинского гражданского населения и объектов", - говорится в заявлении МИД Литвы.

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Представителю посольства России напомнили, что Литва уже осуществила шаги по созданию Специального международного трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства РФ и стран, которые поддерживают ее в войне против Украины.

А также Литва сделала шаги для надлежащего возмещения всего ущерба, причиненного Украине, в частности через реестр убытков Совета Европы, и его полной компенсации путем замороженных средств и активов России.

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Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области. На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БПЛА.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БПЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

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