МЗС Литви вручило ноту протесту представнику РФ через масований обстріл України

У понеділок, 18 листопада, представника російського посольства викликали до Міністерства закордонних справ Литви через збройну агресію РФ проти України, що триває вже 1000 днів. Дипломату РФ вручили ноту протесту.

Про це повідомила пресслужба литовського відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що представнику посольства РФ висловили рішучий протест через чергову масовану ракетну атаку по Україні та її енергетичну інфраструктуру, яка відбулася 17 листопада.

Литва рішуче засуджує агресію РФ, яка порушує суверенітет і територіальну цілісність України, а також воєнні злочини, злочини проти людяності та інші тяжкі злочини, згідно з міжнародним правом, які призводять до загибелі та поранень мирних жителів, знищення українського цивільного населення та об'єктів", - йдеться у заяві МЗС Литви.

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Представнику посольства Росії нагадали, що Литва вже здійснила кроки зі створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ та країн, які підтримують її у війні проти України.

А також Литва зробила кроки для належного відшкодування всієї шкоди, заподіяної Україні, зокрема через реєстр збитків Ради Європи, та її повній компенсації шляхом заморожених коштів та активів Росії.

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Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

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