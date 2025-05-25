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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Лубинец о массированном ударе РФ по Украине: Цивилизованный мир должен объединиться и остановить этот террор

Атака на Житомирскую область 25 мая 2025 года

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после сегодняшней массированной атаки РФ на Украину призвал мир объединиться и остановить российский террор.

Об этом Лубинец написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"РФ нанесла мощный массированный удар по Украине. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушена гражданская инфраструктура в большинстве регионов Украины. К сожалению, среди погибших на Житомирщине - трое детей", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что вражеским атакам подверглись Киев и Киевская область, Житомирщина, Хмельницкая, Николаевская, Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Тернопольская, Одесская области.

"В ответ на этот террор весь цивилизованный мир должен объединиться и остановить его! Светлая память погибшим", - добавил Лубинец.

Также смотрите: РФ массированно атаковала дронами Одессу: уничтожено не менее 20 автомобилей. ФОТОрепортаж

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

обстрел (27652) Лубинец Дмитрий (477)


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Топ комментарии
+6
Цивілізований світ має об'єднатися й зупинити цей терор - а ви ЗЕбандити будете продовжувати грабувати грабувати і грабувати!!!
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25.05.2025 10:58
+4
Цивілізованому світу начхати на те що відбувається десь там.
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25.05.2025 10:55
+2
Терор, зупинись - раз, два!
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25.05.2025 11:05
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Лубінець про масований удар РФ по Україні: Цивілізований світ має об'єднатися й зупинити цей терор

Цивілізований світ прожогом об'єднався і зупинив цей терор.
Хіба Лубинець не правий?
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25.05.2025 10:49 Ответить
Цивілізованому світу начхати на те що відбувається десь там.
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25.05.2025 10:55 Ответить
Цивілізований світ має об'єднатися й зупинити цей терор - а ви ЗЕбандити будете продовжувати грабувати грабувати і грабувати!!!
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25.05.2025 10:58 Ответить
Терор, зупинись - раз, два!
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25.05.2025 11:05 Ответить
Ху&&&ло Потужне!!!
Висери вашої мародерні в світі ніхто не читає!!
Це ти назвало "закликав" ¿???
Тим більше в ворожій мережі, яка баниться потроху в світі .
Кредо цього режиму - ІБД
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25.05.2025 11:11 Ответить
Ну припиніть накінець цей постійний %іздйож про "цивілівзований" світ. Ніякого цивілізованого світу немає і власне ніколи не було і ніколи не буде. Це все казачки для дураків та дебілів, таких як ми. МИ, дебіли, не зрозуміли цього в 1991-2010 роках, коли розвалювали нашу армію , то зрозуміймо хоть тепер. Єдина гарантія щоб це все прнипинилося це власна сильна армія з ядерною збороєю. КРАПКА. Так, ми і лише ми винуваті в тій війні бо своєю дебільною миротворчо-злодійською політикою, розвалили армію, зробили себе слабими і заохотили хижака напасти. Це все було зроблено за часів Кравчука, Кучми та Ющенка. Бачили очі, що вибирали тепер їжте поки не повилазите.
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25.05.2025 11:26 Ответить
цивилізованому світу скору буде п..да, світ буде тоталітарним , нажаль така реальність(((
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25.05.2025 11:28 Ответить
Сначала Украина должна сама разобраться с помощником сивковича,сыном грушника,адвокатом портнова и квартальной балаболкой.
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25.05.2025 11:36 Ответить
Цивілізаційний світ викаже своє глибоке занепокоєння!!!! Це ж не палестина.,...
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25.05.2025 11:37 Ответить
 
 