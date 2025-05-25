Лубинец о массированном ударе РФ по Украине: Цивилизованный мир должен объединиться и остановить этот террор

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после сегодняшней массированной атаки РФ на Украину призвал мир объединиться и остановить российский террор.

Об этом Лубинец написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"РФ нанесла мощный массированный удар по Украине. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушена гражданская инфраструктура в большинстве регионов Украины. К сожалению, среди погибших на Житомирщине - трое детей", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что вражеским атакам подверглись Киев и Киевская область, Житомирщина, Хмельницкая, Николаевская, Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Тернопольская, Одесская области.

"В ответ на этот террор весь цивилизованный мир должен объединиться и остановить его! Светлая память погибшим", - добавил Лубинец.

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.