Лубінець про масований удар РФ по Україні: Цивілізований світ має об’єднатися й зупинити цей терор
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після сьогоднішньої масованої атаки РФ на Україну закликав світ об'єднатися та зупинити російський терор.
Про це Лубінець написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"РФ завдала потужний масований удар по Україні. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйнована цивільна інфраструктура в більшості регіонів України. На жаль, серед загиблих на Житомирщині - троє дітей", - йдеться в повідомленні.
Він нагадав, що ворожих атак зазнали Київ та Київщина, Житомирщина, Хмельниччина, Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Тернопільщина, Одещина.
"У відповідь на цей терор весь цивілізований світ має об’єднатися й зупинити його! Світла памʼять тим, хто загинув", - додав Лубінець.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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Цивілізований світ прожогом об'єднався і зупинив цей терор.
Хіба Лубинець не правий?
Висери вашої мародерні в світі ніхто не читає!!
Це ти назвало "закликав" ¿???
Тим більше в ворожій мережі, яка баниться потроху в світі .
Кредо цього режиму - ІБД