Лубінець про масований удар РФ по Україні: Цивілізований світ має об’єднатися й зупинити цей терор

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після сьогоднішньої масованої атаки РФ на Україну закликав світ об'єднатися та зупинити російський терор.

Про це Лубінець написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"РФ завдала потужний масований удар по Україні. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйнована цивільна інфраструктура в більшості регіонів України. На жаль, серед загиблих на Житомирщині - троє дітей", - йдеться в повідомленні.

Він нагадав, що ворожих атак зазнали Київ та Київщина, Житомирщина, Хмельниччина, Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Тернопільщина, Одещина.

"У відповідь на цей терор весь цивілізований світ має об’єднатися й зупинити його! Світла памʼять тим, хто загинув", - додав Лубінець.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.