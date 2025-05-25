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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Лубінець про масований удар РФ по Україні: Цивілізований світ має об’єднатися й зупинити цей терор

атака на Житомирщину 25 травня 2025 року

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після сьогоднішньої масованої атаки РФ на Україну закликав світ об'єднатися та зупинити російський терор.

Про це Лубінець написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"РФ завдала потужний масований удар по Україні. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйнована цивільна інфраструктура в більшості регіонів України. На жаль, серед загиблих на Житомирщині - троє дітей", - йдеться в повідомленні.

Він нагадав, що ворожих атак зазнали Київ та Київщина, Житомирщина, Хмельниччина, Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Тернопільщина, Одещина.

"У відповідь на цей терор весь цивілізований світ має об’єднатися й зупинити його! Світла памʼять тим, хто загинув", - додав Лубінець.

Також дивіться: РФ масовано атакувала дронами Одесу: знищено щонайменше 20 автівок. ФОТОрепортаж

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

обстріл (28973) Лубінець Дмитро (613)


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Топ коментарі
+6
Цивілізований світ має об'єднатися й зупинити цей терор - а ви ЗЕбандити будете продовжувати грабувати грабувати і грабувати!!!
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25.05.2025 10:58
+4
Цивілізованому світу начхати на те що відбувається десь там.
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25.05.2025 10:55
+2
Терор, зупинись - раз, два!
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25.05.2025 11:05
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Лубінець про масований удар РФ по Україні: Цивілізований світ має об'єднатися й зупинити цей терор

Цивілізований світ прожогом об'єднався і зупинив цей терор.
Хіба Лубинець не правий?
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25.05.2025 10:49 Відповісти
Цивілізованому світу начхати на те що відбувається десь там.
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25.05.2025 10:55 Відповісти
Цивілізований світ має об'єднатися й зупинити цей терор - а ви ЗЕбандити будете продовжувати грабувати грабувати і грабувати!!!
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25.05.2025 10:58 Відповісти
Терор, зупинись - раз, два!
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25.05.2025 11:05 Відповісти
Ху&&&ло Потужне!!!
Висери вашої мародерні в світі ніхто не читає!!
Це ти назвало "закликав" ¿???
Тим більше в ворожій мережі, яка баниться потроху в світі .
Кредо цього режиму - ІБД
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25.05.2025 11:11 Відповісти
Ну припиніть накінець цей постійний %іздйож про "цивілівзований" світ. Ніякого цивілізованого світу немає і власне ніколи не було і ніколи не буде. Це все казачки для дураків та дебілів, таких як ми. МИ, дебіли, не зрозуміли цього в 1991-2010 роках, коли розвалювали нашу армію , то зрозуміймо хоть тепер. Єдина гарантія щоб це все прнипинилося це власна сильна армія з ядерною збороєю. КРАПКА. Так, ми і лише ми винуваті в тій війні бо своєю дебільною миротворчо-злодійською політикою, розвалили армію, зробили себе слабими і заохотили хижака напасти. Це все було зроблено за часів Кравчука, Кучми та Ющенка. Бачили очі, що вибирали тепер їжте поки не повилазите.
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25.05.2025 11:26 Відповісти
цивилізованому світу скору буде п..да, світ буде тоталітарним , нажаль така реальність(((
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25.05.2025 11:28 Відповісти
Сначала Украина должна сама разобраться с помощником сивковича,сыном грушника,адвокатом портнова и квартальной балаболкой.
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25.05.2025 11:36 Відповісти
Цивілізаційний світ викаже своє глибоке занепокоєння!!!! Це ж не палестина.,...
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25.05.2025 11:37 Відповісти
 
 