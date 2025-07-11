В Сенате США требуют расследования действий Хегсета из-за приостановки поставок оружия Украине, - СМИ

Республиканцы в Сенате США требуют углубленного расследования относительно приостановления поставок оружия Украине, решение которое единолично принял глава Пентагона Пит Хегсет.

Об этом пишет издание The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

Сенаторы-республиканцы заявляют, что сообщения о том, что Хегсет заморозил поставки оружия в Украину без одобрения американского президента Трампа, вызывают "серьезные вопросы относительно уровня координации между Белым домом и Пентагоном".

"Это явная ошибка на многих уровнях", - сказал собеседник издания.

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По его словам, сенаторы настаивают, чтобы Конгресс углубленно рассмотрел этот вопрос, потому что если Хегсет или высокопоставленные члены его команды намеренно обходят главнокомандующего, это создает "серьезную проблему, которую необходимо решить".

Собеседник The Hill отметил, что кроме отсутствия координации между ветвями власти США, тревогу вызывает сам факт приостановления поставок оружия Украине.

"Мне тревожно слышать, что могли быть и другие паузы, или что эта пауза длилась дольше, чем кто-либо из нас знает. Это не то чтобы мы говорили о продаже стрелкового оружия какой-то африканской стране, это Украина", - подчеркнул он.

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Одной из самых острых критических замечаний высказал сенатор-республиканец Том Тиллис, который в интервью CNN заявил, что решение Хегсета о прекращении поставок оружия Украине было "любительским".

"Сейчас, с течением времени, я думаю, что стало ясно, что он не справляется с обязанностями руководителя большой, сложной организации", - сказал сенатор.

Сенатор Линди Грэм заявил, что Конгресс должен "дойти до сути" вопроса о том, кто и почему приказал заморозить военную помощь Украине.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США относительно приостановки оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.

Некоторые американские СМИ написали, что глава Пентагона Пит Хегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине и не информировал Белый дом об этом.

10 июля США возобновили поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS.

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