У Сенаті США вимагають розслідування дій Гегсета через призупинення поставок зброї Україні, - ЗМІ

Республіканці в Сенаті США вимагають поглибленого розслідування щодо призупинення постачання зброї Україні, рішення яке одноосібно ухвалив глава Пентагону Піт Гегсет.

Про це пише видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

Сенатори-республіканці заявляють, що повідомлення про те, що Гегсет заморозив постачання зброї в Україну без схвалення американського президента Трампа, викликають "серйозні питання щодо рівня координації між Білим домом і Пентагоном".

"Це явна помилка на багатьох рівнях", - сказав співрозмовник видання.

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За його словами, сенатори наполягають, щоб Конгрес поглиблено розглянув це питання, бо якщо Гегсет або високопоставлені члени його команди навмисно обходять головнокомандувача, це створює "серйозну проблему, яку необхідно розв'язати".

Співбесідник The Hill наголосив, що окрім відсутності координації між гілками влади США, тривогу викликає сам факт призупинення постачання зброї Україні.

"Мені тривожно чути, що могли бути й інші паузи, або що ця пауза тривала довше, ніж будь-хто з нас знає. Це не те щоб ми говорили про продаж стрілецької зброї якійсь африканській країні, це Україна", - наголосив він.

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Однією з найгостріших критичних зауважень висловив сенатор-республіканець Том Тілліс, який в інтерв'ю CNN заявив, що рішення Гегсета про припинення постачань зброї Україні було "аматорським".

"Зараз, з плином часу, я думаю, що стало ясно, що він не справляється з обов'язками керівника великої, складної організації", - сказав сенатор.

Сенатор Лінді Грем заявив, що Конгрес повинен "дійти до суті" питання про те, хто і чому наказав заморозити військову допомогу Україні.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Деякі американські ЗМІ написали, що очільник Пентагону Піт Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні та не повідомляв Білий дім про це.

10 липня США відновили постачання Україні 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.

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