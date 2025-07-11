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Новини Зупинка допомоги від США
2 006 18

У Сенаті США вимагають розслідування дій Гегсета через призупинення поставок зброї Україні, - ЗМІ

Республіканці хочуть розслідування щодо Гегсета через Україну

Республіканці в Сенаті США вимагають поглибленого розслідування щодо призупинення постачання зброї Україні, рішення яке одноосібно ухвалив глава Пентагону Піт Гегсет.

Про це пише видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

Сенатори-республіканці заявляють, що повідомлення про те, що Гегсет заморозив постачання зброї в Україну без схвалення американського президента Трампа, викликають "серйозні питання щодо рівня координації між Білим домом і Пентагоном".

"Це явна помилка на багатьох рівнях", - сказав співрозмовник видання.

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За його словами, сенатори наполягають, щоб Конгрес поглиблено розглянув це питання, бо якщо Гегсет або високопоставлені члени його команди навмисно обходять головнокомандувача, це створює "серйозну проблему, яку необхідно розв'язати".

Співбесідник The Hill наголосив, що окрім відсутності координації між гілками влади США, тривогу викликає сам факт призупинення постачання зброї Україні.

"Мені тривожно чути, що могли бути й інші паузи, або що ця пауза тривала довше, ніж будь-хто з нас знає. Це не те щоб ми говорили про продаж стрілецької зброї якійсь африканській країні, це Україна", - наголосив він.

Читайте також: Гегсет не інформував Білий дім про своє рішення зупинити постачання зброї Україні, - CNN

Однією з найгостріших критичних зауважень висловив сенатор-республіканець Том Тілліс, який в інтерв'ю CNN заявив, що рішення Гегсета про припинення постачань зброї Україні було "аматорським".

"Зараз, з плином часу, я думаю, що стало ясно, що він не справляється з обов'язками керівника великої, складної організації", - сказав сенатор.

Сенатор Лінді Грем заявив, що Конгрес повинен "дійти до суті" питання про те, хто і чому наказав заморозити військову допомогу Україні.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Деякі американські ЗМІ написали, що очільник Пентагону Піт Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні та не повідомляв Білий дім про це.

10 липня США відновили постачання Україні 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні, - NBC News

Автор: 

допомога (8560) США (23750) Гегсет Піт (87)


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Топ коментарі
+6
Гешсета на примусове лікування від алкоголізму та русофілії.
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11.07.2025 20:11 Відповісти
+4
Нічого собі, парламент США буде розслідувати факт припинення поставок зброї Україні, а парламент України відхилив всі пропозиції створити комісії по встановленню винних хто розмінував Чонгар, відвів війська, знищив ракетні програми і подав законопроект про не притягнення до відповідальності представників влади, які вкрали мільярди на фіортифікаціях.
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11.07.2025 20:39 Відповісти
+2
Я гадаю в світі останніх сенсацій потрібно розслідувати не гесета а сергія з ссср який керує зараз офісом президента америки
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11.07.2025 20:28 Відповісти
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Гешсета на примусове лікування від алкоголізму та русофілії.
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11.07.2025 20:11 Відповісти
Одна доза - між очі
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11.07.2025 20:30 Відповісти
Мав пес хату...
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11.07.2025 20:12 Відповісти
Нам бы сенаторов американских!
Чтобы с Марьяшкой разобрались
С Чернышовым
Ну и далее по списку
Вот только когда американские сенаторы узнают правду про нас
Они сделают еще круче ,чем Гегсет
Они не просто всю помощь остановят
Они пошлют нас всех нах...
Поражаюсь американской терпелке...
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11.07.2025 20:14 Відповісти
У Гегсцета кремлівські вуха стирчать.
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11.07.2025 20:18 Відповісти
Гегсет, з групою осіб, ВЕЛИЧНО обгадили, зупинкою надання допомоги ОВТ Україні, як московським лайном, непримиренного борця за тарифи, Трампа (усіх часів та народів)!!
Чи й вижеве він, після такого???
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11.07.2025 20:19 Відповісти
Я гадаю в світі останніх сенсацій потрібно розслідувати не гесета а сергія з ссср який керує зараз офісом президента америки
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11.07.2025 20:28 Відповісти
хто хто , пуйло наказало
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11.07.2025 20:32 Відповісти
Ты что натворил, пёс смердящий?! Что натворил?

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11.07.2025 20:34 Відповісти
Нічого собі, парламент США буде розслідувати факт припинення поставок зброї Україні, а парламент України відхилив всі пропозиції створити комісії по встановленню винних хто розмінував Чонгар, відвів війська, знищив ракетні програми і подав законопроект про не притягнення до відповідальності представників влади, які вкрали мільярди на фіортифікаціях.
показати весь коментар
11.07.2025 20:39 Відповісти
Сексотый, телеболтун, пропагандон, просто сволоч и наконец - Вертухай совершавший пытки в Гуантанамо, Питбуль Хегсет - министр обороны США.
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11.07.2025 20:47 Відповісти
Главное при расследовании на Трампа не выйти.
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11.07.2025 21:14 Відповісти
Гегсет це людина не на своєму місці - навіть респи зрозуміли
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11.07.2025 21:17 Відповісти
Саме такий гегсет і потрібен Трампу, щоб усі свої косяки валити на цього алкаша.
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11.07.2025 21:47 Відповісти
Ну це ж не дитячий садочок - шоб такі крендєля викидати?
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11.07.2025 21:51 Відповісти
А хіба це вже не вдруге, коли Гегсет призупиняє допомогу Україні без вказівок президента (ви в це вірите? Я ні!)?
Перший раз це було на другий день після спектаклю в Овальному кабінеті, другий - зараз. Вже на помилку не тягне, це вже система!

"А виновен генерал -
Интриган и аморал!
Это он, коровья морда,
Честь царёву замарал!"
(с) Л.Філатов
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11.07.2025 21:44 Відповісти
Похоже пошукать стрелочника дело всем нравится. Хотя уши торчат со всех анально-пихальных мест! Кто именно был тормозом.
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11.07.2025 21:45 Відповісти
А шо тут розслідувати!?
У нього дружина - продюсер. Вона йому і наказала, як колишній бос. Не дарма ж він скрізь її тягав по секретних засіданнях та усіляких зустрічах.
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11.07.2025 21:46 Відповісти
 
 