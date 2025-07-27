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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП Протесты против закона о НАБУ и САП
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Шестой день подряд продолжаются акции против закона о НАБУ и САП в Киеве.. ФОТО

Вечером воскресенья, 27 июля, в Киеве на площади возле театра имени Франко шестой день подряд собрались митингующие, которые выступают против принятого парламентом и подписанного президентом закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП.

Об этом сообщает"Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Около 21:00 люди начали подходить к месту митинга.

Отмечается, на шестой день собраний перечень требований к власти увеличился: люди также призывают назначить главу БЭБ и начать реформу Таможенной службы.

протест в Киеве

протест в Киеве

протест в Киеве

протест в Киеве

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

НАБУ (4455) Киев (25919) протест (5890) САП (2234)


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Топ комментарии
+22
а депутати тим часом на відпочинку... Країна воює, а обранці відпочивають. Сама ганебна рада за всю історі. України
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27.07.2025 21:57 Ответить
+19
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27.07.2025 22:09 Ответить
+18
Як "здулись" так і поновляться - Майдан вже це показав.
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27.07.2025 22:04 Ответить
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27.07.2025 21:52 Ответить
сдулись протесты. жаль
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27.07.2025 21:53 Ответить
Бо молодняку швидко все набридає. Вони спринтери, а не стаєри,,,
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27.07.2025 21:57 Ответить
Як "здулись" так і поновляться - Майдан вже це показав.
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27.07.2025 22:04 Ответить
Так і Зе здав назад. Вийдуть знову перед голосуванням за новий закон.
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27.07.2025 22:07 Ответить
не бійся. Все буде Україна.
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27.07.2025 22:07 Ответить
не пишіть дурниць...будуть десь 30-31 числа коли збиреться Рада
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27.07.2025 23:05 Ответить
а депутати тим часом на відпочинку... Країна воює, а обранці відпочивають. Сама ганебна рада за всю історі. України
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27.07.2025 21:57 Ответить
депутати на ротації

.
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27.07.2025 22:12 Ответить
Значить діла ідуть харашо, за планом.
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27.07.2025 22:24 Ответить
"Революція" картонок з кацапськими матюками
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27.07.2025 22:01 Ответить
А ти ОПшний шо тут забув? Працюєш бідося за свої 30грошиків?
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27.07.2025 22:03 Ответить
жульчин він.
А втім... "акакаяразніца"....
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27.07.2025 22:14 Ответить
Сьогоднішні матюки на картонках це лайт еквівалент бруківки 13р. Але летять вони з тією ж метою.
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27.07.2025 22:38 Ответить
Перед тим як коментувати ці мітинги, подивіться https://www.youtube.com/watch?v=0ciI1SILrJM передачу Портникова "Політклуб" з головною героїнею ЕрЗе в спідниці (в миру - Жулька) "закон №1241 - це крок до відновлення суверинітету України". Шкода, що її свого часу не прийшло в голову записати фільмец "Член правительства" і вона в головній ролі замість Марецької... а от беня зметикував, і зняв "Слуга народа" в ролі Голобородька - Зеленський...
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27.07.2025 22:01 Ответить
Ага , ще на цього під**са дивитися, він заажди підлиже владі, любій
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27.07.2025 22:26 Ответить
тобто, тебе *******? Хто?
А, втім ... "акакаяразніца"....
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27.07.2025 23:24 Ответить
Це єдині реальні протестувальники проти режиму зерма. Цвіт нації.
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27.07.2025 22:05 Ответить
Зараз будь-яка перемога ЗСУ на фронті оперативного характеру із просуванням український військ на 40-60 км спише всі гріхи Зеленського і його оточення. І навпаки: така ж поразка призведе до його остаточного краху, як фігури, що здатна управляти воюючою країною.
Нажаль, останні події вказують на другий сценарій розвитку подій.
Так, рашистські штурмові групи, користуючись відсутністю оборонних ліній перед Запоріжжям, які вочевидь лишились лише на папері і картах Генштабу, зайшли в Степногірськ, зайняли висотку і там в підвалах накопичуються, щоби просуватись далі до Запоріжжя.
Питання: що заважало зебілам при владі за три!!! (Карл) роки хоча би розкидати путанку шириною 6-7 метрів та розтягнути стрічку "єгозу" в три бухти трикутником, щоби затримати просування ворога на цьому напрямку?
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27.07.2025 22:06 Ответить
...і воскресить щонайменше СТО тисяч загиблих українських Воїнів ?

ми пам'ятаємо все....

.
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27.07.2025 22:15 Ответить
Магате їздило тою дорогою в єнергодар- ось офіційна версія.
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27.07.2025 22:28 Ответить
Тож, вздовж тієї дороги ворог і наступає, не відчуваючи жорсткого опору ЗСУ в обороні, не кажучи про якісь контрдії.
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28.07.2025 01:09 Ответить
Бонапарт, блін. Піди повоюй там, вивчиш специфіку війни в тій місцевості.
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27.07.2025 22:32 Ответить
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27.07.2025 22:09 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 27/07:

Ніякого засідання Верховної Ради України, яке оголошено на ‎31.‎07.‎2025 не відбудеться. Офіс президента активно працює над мінімізацією явки депутатів, намагаючись відстрочити час для ознайомлення генерального прокурора України Кравченко з подробицями антикорупційних справ, що знаходяться в провадженні НАБУ і САП. Помилка керівництва опозиції полягає в тому, що воно не оскаржило рішення ВР України в суді, що дозволило б призупинити його дію в встановленому порядку.
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27.07.2025 22:11 Ответить
тоді буде Майдан !

преЗЄдента- шулера більше терпіти НЕ будемо!

.
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27.07.2025 22:16 Ответить
Вони хоч знають, що справа по мартиненку тягнеться з 2016 року, насіров теж досі не сидить, а із злочевським славетні набу і сап зварганили якусь угоду і він три дні доньку заміж видавав в Італії? Якої незалежності і від кого для набу-сап вони хотять?
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27.07.2025 22:19 Ответить
як твої претензії до судів стосуються залежності/незалежності НАБУ+САП?
А до кодексів - претензій нема?
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27.07.2025 23:25 Ответить
"Ситуація неоднозначна. Мненія разные". У підЗЕлупної смердючої плісняви есть "такое мненіе", що НАБУ, САП, СБУ мап, ПАП і і всі структури які розслідують підривну діяльність ФСБшної агентури в Україні і особливо в оточенні Зеленського передати тим хто приймав рішення про відмову держави на курс в систему колективної безпеки, тим хто розікрав тисячі вагонів гум. допомоги, тисячі вагонів зерна держ. резерву, хто приймав рішення про розмінування Чонгару і сотні інших злочинних рішень які підпадають під визначення як державна ЗРАДА.
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27.07.2025 22:22 Ответить
Це не протест, а імітація.
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27.07.2025 22:23 Ответить
Проплачений цирк.
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27.07.2025 22:29 Ответить
повилазили Зе боти від корита
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27.07.2025 23:09 Ответить
шапіто членограя 🤢🤡🎪крал -врал95
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28.07.2025 00:03 Ответить
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27.07.2025 22:25 Ответить
Вiдпочивають... Та й мать iх так тi Мальдiви з Монако пiд час вiйни. Тут в другому горе у краiни, нова плеяда неадекватних виборцiв в 73% , це ж вони вибрали це недолуге срамовисько...

Той, хто мiзки не вмикае,
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.

Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
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27.07.2025 22:26 Ответить
слиє,,,снує,,,вурка-кримінальний злочинець-для тих хто не розуміє русинського діалекту
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27.07.2025 23:08 Ответить
Називається,відкрився маленький Майдан.
Хто єхидничає, то прихильники боневтіка.
Якщо поліція силою розжене,як свого часу Беркут,вийде набагато більше.
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27.07.2025 22:26 Ответить
У армію всіх, нафіг! Дідки-каліки, набрані в 2023, закінчились.
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27.07.2025 22:28 Ответить
А де відео???? Чи не актуально...?
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27.07.2025 22:30 Ответить
Сьогоднішні матюки на картонках це лайт еквівалент бруківки 13р. Але летять вони з тією ж метою.
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27.07.2025 22:36 Ответить
А де наш Йванко. Принишк зi своiми виборами. SURE, баб Юлька пiдножку йому зробила , тим небом , що розвиднiлось. А заре буде переголосовуват, щоб небо знову НАБУ "застувало". Та й що я за дурень такее запитую. Людинi заре не мед, але ж бо, вiд сорому скоро згорить, ондого.
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27.07.2025 22:43 Ответить
Літо, канікули... а чим ще дітям займатись? Воювати не призивають, з країни на моря не випускають, копати оборонні рви і на оборонних заводах працювати не примушують, в шпиталях допомагати пораненим не завелось.
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27.07.2025 23:17 Ответить
🦠Вадік , а ти , чому не в окопі , радіішь за своїх хузяйвов, які мільярди намародерели , скупили квартали нерухомості в Дубаі , Відні, Монако, за Чернишова, міндіча , шефірів переживаєш ⁉️ бидло подоляцьке
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28.07.2025 00:16 Ответить
Революцію задумовують і починають мрійники, здійснюють (завершують) фанатики, а користуються її плодами негідники.

Зараз бачимо мрійників з плакатиками у вигляді картонок "ЗА НАБУ" . . .
Саме цікаве, що якби та молодь, яка кричить "поверніть незалежність НАБУ", попрацювала рік в НАБУ / САП / НАЗК / АРМА, потім рік у Вищому антикорупційному суді, а потім рік в адвокатурі опонентами НАБУ / САП / НАЗК / АРМА по їхніх справах, то наступного разу вони в кращому разі не пішли би на такий мітинг, а в гіршому прийшли би з картонкою "Нафіг нам такі антикорупційні органи ? Геть !"

Структури добре розпіарені, оповиті якимось ореолом героїчної боротьби з корупцією "за все хороше проти всього поганого", ну і + є сильний суспільний запит на боротьбу з корупцією і традиційна українська нелюбов до будь-якої влади.
Але по факту, хто добре знайомий з роботою антикорупційної інфраструктури (НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК / АРМА), той плюється. По різних підставах - хтось на відсутність вагомих результатів, хтось на безпрєдєл ментовсько-прокурорський (НАБУшно-САПовський), хтось на суд (ВАКС), де не чують захисників і який за очі називають "юридичним відділом НАБУ", хтось на бюрократизм, формалізм і додовбування до стовпа за 2 копійки в декларації (НАЗК) і хтось, перебачте, на корупцію (так, Карл, корупцію !) в АРМА.

Я скажу непопулярну річ і завчасно готовий до звинувачень на тему "скільки серебрянників тобі заплатили у Єрмака", але українська антикорупційна інфраструктура бореться з корупцією нічим не краще, ніж раніше це робили звичайні менти, прокурори і судді. Іноді є успіхи, як і раніше, але незначні, переважно їх немає, як і раніше (чи не вміють зловити, чи відпускають), корупція на всіх рівнях є, як і раніше, проблеми в цьому питанні є, як і раніше. Тобто сенсу за них мітингувати не бачив, не бачу і не побачу. Так що є життя на Марсі (тобто толк в НАБУ / САП) - немає життя на Марсі (тобто толку в НАБУ / САП), яка в біса різниця ?

Якби я був депутатом, я би не голосував за законопроект 12414, але натомість я би поставив питання про комплексну судово-правоохоронну реформу, метою якої має бути не перестановка ліжок у борделі, а посилення захисту прав громадян від порушень з боку держави (всяких поліцій, СБУ, НАБУ, БЕБ, ДБР, прокуратур і іншої владної публіки), посилення повноважень і гарантій адвокатської діяльності, де би прихід поліції / СБУ / НАБУ / БЕБ / ДБР до адвоката з обшуком в офіс чи додому або вилучення у адвоката будь-яких документів означали би автоматично 5-7 років позбавлення волі для слідчого і прокурора, які це учудили. Де неможливим було би безкінечно тримати арешт на майні (роками), а кримінальне провадження "валяється" без руху - а слідчий суддя боїться той арешт зняти, бо прокурор на нього скаргу у Вищу Раду Правосуддя напише. Де суд буде відмовляти в узаконенні обшуку, на який слідчі пішли без ухвали слідчого судді (навіть якщо формальні підстави для цього ніби є). І так далі. От це реально треба суспільству і державі, а не розборки, у кого в Кримінальному процесуальному кодексі буде в підслідності зазначено розслідування корупційних злочинів чи злочинів, пов'язаних з корупцією.

А натомість молоді, щирі, але наївні люди виходять з картонками "ЗА НАБУ". Попрацюйте в адвокатурі трошки і ваші руки при слові НАБУ / САП будуть тягнутися до чогось важкого, чим можна кинути, або, не дай Боже, до чогось, чим можна вистрілити . . . Мрійники . . .
Хоча добре, звичайно, що молоді не зовсім пофіг - просто вони навіть не розуміють, наскільки ними безсоромно користуються борцуни "за все хороше" . . .
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27.07.2025 23:21 Ответить
ти кажеш за корупцію з якою борються СБУ та МВС, але це корпція рівня "Б", від них (МВС+СБУ+ДБР) цю функцію ніхто не забирав.
А НАБУ і САП мають боротися з корупцією рівня "А", тобто, від мерів обласних центрів та вище, аж до Президента, - і тому вони на можуть бути залежними від Президента через руки "на 100% свого Генпрокурора".
До речі, НАБУ пов'язали на корупції не тільки колишніх міністрів, а й чинних, аж до віце-прем'єр-міністра, і навть голову Верховного Суду. І навіть вийшли на найближче оточення Зеленського в особі Міндіча.
І тому дай собі звіт, чи могли б набушники вийти на таких високопоставлених корупціонерів у владі, якби вони були б підпорядковані президенту.
І тому - припиняй брехати. Не прокатить, принаймі тут, на форумі цензора. Йди на інші сайти, де толерується всикопоставлена корупція.
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27.07.2025 23:35 Ответить
Поки не буде повернута незалежність антикорупційних органів - Майдан має продовжуватись.
Якщо у найближчі дні ця незалежність не буде повернута (що найвірогідніше) - Майдан має стати дієвою силою для повернення конституційного ладу державі.
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27.07.2025 23:43 Ответить
 
 