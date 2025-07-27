Шестой день подряд продолжаются акции против закона о НАБУ и САП в Киеве.. ФОТО
Вечером воскресенья, 27 июля, в Киеве на площади возле театра имени Франко шестой день подряд собрались митингующие, которые выступают против принятого парламентом и подписанного президентом закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП.
Об этом сообщает"Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
Около 21:00 люди начали подходить к месту митинга.
Отмечается, на шестой день собраний перечень требований к власти увеличился: люди также призывают назначить главу БЭБ и начать реформу Таможенной службы.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
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А втім... "акакаяразніца"....
А, втім ... "акакаяразніца"....
Нажаль, останні події вказують на другий сценарій розвитку подій.
Так, рашистські штурмові групи, користуючись відсутністю оборонних ліній перед Запоріжжям, які вочевидь лишились лише на папері і картах Генштабу, зайшли в Степногірськ, зайняли висотку і там в підвалах накопичуються, щоби просуватись далі до Запоріжжя.
Питання: що заважало зебілам при владі за три!!! (Карл) роки хоча би розкидати путанку шириною 6-7 метрів та розтягнути стрічку "єгозу" в три бухти трикутником, щоби затримати просування ворога на цьому напрямку?
ми пам'ятаємо все....
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Ніякого засідання Верховної Ради України, яке оголошено на 31.07.2025 не відбудеться. Офіс президента активно працює над мінімізацією явки депутатів, намагаючись відстрочити час для ознайомлення генерального прокурора України Кравченко з подробицями антикорупційних справ, що знаходяться в провадженні НАБУ і САП. Помилка керівництва опозиції полягає в тому, що воно не оскаржило рішення ВР України в суді, що дозволило б призупинити його дію в встановленому порядку.
преЗЄдента- шулера більше терпіти НЕ будемо!
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А до кодексів - претензій нема?
Той, хто мiзки не вмикае,
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.
Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
Хто єхидничає, то прихильники боневтіка.
Якщо поліція силою розжене,як свого часу Беркут,вийде набагато більше.
Зараз бачимо мрійників з плакатиками у вигляді картонок "ЗА НАБУ" . . .
Саме цікаве, що якби та молодь, яка кричить "поверніть незалежність НАБУ", попрацювала рік в НАБУ / САП / НАЗК / АРМА, потім рік у Вищому антикорупційному суді, а потім рік в адвокатурі опонентами НАБУ / САП / НАЗК / АРМА по їхніх справах, то наступного разу вони в кращому разі не пішли би на такий мітинг, а в гіршому прийшли би з картонкою "Нафіг нам такі антикорупційні органи ? Геть !"
Структури добре розпіарені, оповиті якимось ореолом героїчної боротьби з корупцією "за все хороше проти всього поганого", ну і + є сильний суспільний запит на боротьбу з корупцією і традиційна українська нелюбов до будь-якої влади.
Але по факту, хто добре знайомий з роботою антикорупційної інфраструктури (НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК / АРМА), той плюється. По різних підставах - хтось на відсутність вагомих результатів, хтось на безпрєдєл ментовсько-прокурорський (НАБУшно-САПовський), хтось на суд (ВАКС), де не чують захисників і який за очі називають "юридичним відділом НАБУ", хтось на бюрократизм, формалізм і додовбування до стовпа за 2 копійки в декларації (НАЗК) і хтось, перебачте, на корупцію (так, Карл, корупцію !) в АРМА.
Я скажу непопулярну річ і завчасно готовий до звинувачень на тему "скільки серебрянників тобі заплатили у Єрмака", але українська антикорупційна інфраструктура бореться з корупцією нічим не краще, ніж раніше це робили звичайні менти, прокурори і судді. Іноді є успіхи, як і раніше, але незначні, переважно їх немає, як і раніше (чи не вміють зловити, чи відпускають), корупція на всіх рівнях є, як і раніше, проблеми в цьому питанні є, як і раніше. Тобто сенсу за них мітингувати не бачив, не бачу і не побачу. Так що є життя на Марсі (тобто толк в НАБУ / САП) - немає життя на Марсі (тобто толку в НАБУ / САП), яка в біса різниця ?
Якби я був депутатом, я би не голосував за законопроект 12414, але натомість я би поставив питання про комплексну судово-правоохоронну реформу, метою якої має бути не перестановка ліжок у борделі, а посилення захисту прав громадян від порушень з боку держави (всяких поліцій, СБУ, НАБУ, БЕБ, ДБР, прокуратур і іншої владної публіки), посилення повноважень і гарантій адвокатської діяльності, де би прихід поліції / СБУ / НАБУ / БЕБ / ДБР до адвоката з обшуком в офіс чи додому або вилучення у адвоката будь-яких документів означали би автоматично 5-7 років позбавлення волі для слідчого і прокурора, які це учудили. Де неможливим було би безкінечно тримати арешт на майні (роками), а кримінальне провадження "валяється" без руху - а слідчий суддя боїться той арешт зняти, бо прокурор на нього скаргу у Вищу Раду Правосуддя напише. Де суд буде відмовляти в узаконенні обшуку, на який слідчі пішли без ухвали слідчого судді (навіть якщо формальні підстави для цього ніби є). І так далі. От це реально треба суспільству і державі, а не розборки, у кого в Кримінальному процесуальному кодексі буде в підслідності зазначено розслідування корупційних злочинів чи злочинів, пов'язаних з корупцією.
А натомість молоді, щирі, але наївні люди виходять з картонками "ЗА НАБУ". Попрацюйте в адвокатурі трошки і ваші руки при слові НАБУ / САП будуть тягнутися до чогось важкого, чим можна кинути, або, не дай Боже, до чогось, чим можна вистрілити . . . Мрійники . . .
Хоча добре, звичайно, що молоді не зовсім пофіг - просто вони навіть не розуміють, наскільки ними безсоромно користуються борцуни "за все хороше" . . .
А НАБУ і САП мають боротися з корупцією рівня "А", тобто, від мерів обласних центрів та вище, аж до Президента, - і тому вони на можуть бути залежними від Президента через руки "на 100% свого Генпрокурора".
До речі, НАБУ пов'язали на корупції не тільки колишніх міністрів, а й чинних, аж до віце-прем'єр-міністра, і навть голову Верховного Суду. І навіть вийшли на найближче оточення Зеленського в особі Міндіча.
І тому дай собі звіт, чи могли б набушники вийти на таких високопоставлених корупціонерів у владі, якби вони були б підпорядковані президенту.
І тому - припиняй брехати. Не прокатить, принаймі тут, на форумі цензора. Йди на інші сайти, де толерується всикопоставлена корупція.
Якщо у найближчі дні ця незалежність не буде повернута (що найвірогідніше) - Майдан має стати дієвою силою для повернення конституційного ладу державі.