Шестой день подряд продолжаются акции против закона о НАБУ и САП в Киеве.. ФОТО

Вечером воскресенья, 27 июля, в Киеве на площади возле театра имени Франко шестой день подряд собрались митингующие, которые выступают против принятого парламентом и подписанного президентом закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП.

Об этом сообщает"Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Около 21:00 люди начали подходить к месту митинга.

Отмечается, на шестой день собраний перечень требований к власти увеличился: люди также призывают назначить главу БЭБ и начать реформу Таможенной службы.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.