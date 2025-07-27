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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Протести проти закону про НАБУ і САП
3 081 43

Шостий день поспіль тривають акції проти закону щодо НАБУ і САП у Києві. ФОТО

Ввечері неділі, 27 липня, у Києві на площі біля театру імені Франка шостий день поспіль зібралися мітингувальники, які виступають проти ухваленого парламентом та підписаного президентом закону, що обмежує повноваження НАБУ та САП.

Про це повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Близько 21:00 люди почили підходити до місця мітингу. 

Зазначається, на шостий день зібрань перелік вимог до влади збільшився: люди також закликають призначити голову БЕБ та розпочати реформу Митної служби.

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

протест у Києві

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Автор: 

НАБУ (5340) Київ (19935) протест (2430) САП (2404)


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Топ коментарі
+12
а депутати тим часом на відпочинку... Країна воює, а обранці відпочивають. Сама ганебна рада за всю історі. України
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27.07.2025 21:57 Відповісти
+10
Як "здулись" так і поновляться - Майдан вже це показав.
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27.07.2025 22:04 Відповісти
+8
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27.07.2025 22:09 Відповісти
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27.07.2025 21:52 Відповісти
сдулись протесты. жаль
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27.07.2025 21:53 Відповісти
Бо молодняку швидко все набридає. Вони спринтери, а не стаєри,,,
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27.07.2025 21:57 Відповісти
Як "здулись" так і поновляться - Майдан вже це показав.
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27.07.2025 22:04 Відповісти
майдан отримав допінг у виді спроби мусорків розігнати, народ обурився, і почалося, у овоча чи нерви здали, чи х..ло порадив. а теперішнім пофіг на протести.
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27.07.2025 22:27 Відповісти
Так і Зе здав назад. Вийдуть знову перед голосуванням за новий закон.
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27.07.2025 22:07 Відповісти
не бійся. Все буде Україна.
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27.07.2025 22:07 Відповісти
не пишіть дурниць...будуть десь 30-31 числа коли збиреться Рада
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27.07.2025 23:05 Відповісти
а депутати тим часом на відпочинку... Країна воює, а обранці відпочивають. Сама ганебна рада за всю історі. України
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27.07.2025 21:57 Відповісти
депутати на ротації

.
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27.07.2025 22:12 Відповісти
Значить діла ідуть харашо, за планом.
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27.07.2025 22:24 Відповісти
"Революція" картонок з кацапськими матюками
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27.07.2025 22:01 Відповісти
А ти ОПшний шо тут забув? Працюєш бідося за свої 30грошиків?
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27.07.2025 22:03 Відповісти
жульчин він.
А втім... "акакаяразніца"....
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27.07.2025 22:14 Відповісти
Сьогоднішні матюки на картонках це лайт еквівалент бруківки 13р. Але летять вони з тією ж метою.
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27.07.2025 22:38 Відповісти
Перед тим як коментувати ці мітинги, подивіться https://www.youtube.com/watch?v=0ciI1SILrJM передачу Портникова "Політклуб" з головною героїнею ЕрЗе в спідниці (в миру - Жулька) "закон №1241 - це крок до відновлення суверинітету України". Шкода, що її свого часу не прийшло в голову записати фільмец "Член правительства" і вона в головній ролі замість Марецької... а от беня зметикував, і зняв "Слуга народа" в ролі Голобородька - Зеленський...
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27.07.2025 22:01 Відповісти
Ага , ще на цього під**са дивитися, він заажди підлиже владі, любій
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27.07.2025 22:26 Відповісти
Це єдині реальні протестувальники проти режиму зерма. Цвіт нації.
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27.07.2025 22:05 Відповісти
Зараз будь-яка перемога ЗСУ на фронті оперативного характеру із просуванням український військ на 40-60 км спише всі гріхи Зеленського і його оточення. І навпаки: така ж поразка призведе до його остаточного краху, як фігури, що здатна управляти воюючою країною.
Нажаль, останні події вказують на другий сценарій розвитку подій.
Так, рашистські штурмові групи, користуючись відсутністю оборонних ліній перед Запоріжжям, які вочевидь лишились лише на папері і картах Генштабу, зайшли в Степногірськ, зайняли висотку і там в підвалах накопичуються, щоби просуватись далі до Запоріжжя.
Питання: що заважало зебілам при владі за три!!! (Карл) роки хоча би розкидати путанку шириною 6-7 метрів та розтягнути стрічку "єгозу" в три бухти трикутником, щоби затримати просування ворога на цьому напрямку?
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27.07.2025 22:06 Відповісти
...і воскресить щонайменше СТО тисяч загиблих українських Воїнів ?

ми пам'ятаємо все....

.
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27.07.2025 22:15 Відповісти
Магате їздило тою дорогою в єнергодар- ось офіційна версія.
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27.07.2025 22:28 Відповісти
Бонапарт, блін. Піди повоюй там, вивчиш специфіку війни в тій місцевості.
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27.07.2025 22:32 Відповісти
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27.07.2025 22:09 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 27/07:

Ніякого засідання Верховної Ради України, яке оголошено на ‎31.‎07.‎2025 не відбудеться. Офіс президента активно працює над мінімізацією явки депутатів, намагаючись відстрочити час для ознайомлення генерального прокурора України Кравченко з подробицями антикорупційних справ, що знаходяться в провадженні НАБУ і САП. Помилка керівництва опозиції полягає в тому, що воно не оскаржило рішення ВР України в суді, що дозволило б призупинити його дію в встановленому порядку.
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27.07.2025 22:11 Відповісти
тоді буде Майдан !

преЗЄдента- шулера більше терпіти НЕ будемо!

.
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27.07.2025 22:16 Відповісти
Вони хоч знають, що справа по мартиненку тягнеться з 2016 року, насіров теж досі не сидить, а із злочевським славетні набу і сап зварганили якусь угоду і він три дні доньку заміж видавав в Італії? Якої незалежності і від кого для набу-сап вони хотять?
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27.07.2025 22:19 Відповісти
"Ситуація неоднозначна. Мненія разные". У підЗЕлупної смердючої плісняви есть "такое мненіе", що НАБУ, САП, СБУ мап, ПАП і і всі структури які розслідують підривну діяльність ФСБшної агентури в Україні і особливо в оточенні Зеленського передати тим хто приймав рішення про відмову держави на курс в систему колективної безпеки, тим хто розікрав тисячі вагонів гум. допомоги, тисячі вагонів зерна держ. резерву, хто приймав рішення про розмінування Чонгару і сотні інших злочинних рішень які підпадають під визначення як державна ЗРАДА.
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27.07.2025 22:22 Відповісти
Це не протест, а імітація.
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27.07.2025 22:23 Відповісти
Проплачений цирк.
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27.07.2025 22:29 Відповісти
повилазили Зе боти від корита
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27.07.2025 23:09 Відповісти
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27.07.2025 22:25 Відповісти
Вiдпочивають... Та й мать iх так тi Мальдiви з Монако пiд час вiйни. Тут в другому горе у краiни, нова плеяда неадекватних виборцiв в 73% , це ж вони вибрали це недолуге срамовисько...

Той, хто мiзки не вмикае,
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.

Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
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27.07.2025 22:26 Відповісти
слиє,,,снує,,,вурка-кримінальний злочинець-для тих хто не розуміє русинського діалекту
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27.07.2025 23:08 Відповісти
Називається,відкрився маленький Майдан.
Хто єхидничає, то прихильники боневтіка.
Якщо поліція силою розжене,як свого часу Беркут,вийде набагато більше.
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27.07.2025 22:26 Відповісти
У армію всіх, нафіг! Дідки-каліки, набрані в 2023, закінчились.
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27.07.2025 22:28 Відповісти
Пишут, що НАБУ проект Демократичної партії США і саме вони організували ці протести так званих ,,соросят"
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27.07.2025 22:28 Відповісти
Кацапа , не бери в голову дурного, а в руки тяжке.
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27.07.2025 22:32 Відповісти
Я проти Сороса і втручання в справи України.
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27.07.2025 22:46 Відповісти
Пиня з Трампом - також
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27.07.2025 22:49 Відповісти
А де відео???? Чи не актуально...?
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27.07.2025 22:30 Відповісти
Сьогоднішні матюки на картонках це лайт еквівалент бруківки 13р. Але летять вони з тією ж метою.
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27.07.2025 22:36 Відповісти
А де наш Йванко. Принишк зi своiми виборами. SURE, баб Юлька пiдножку йому зробила , тим небом , що розвиднiлось. А заре буде переголосовуват, щоб небо знову НАБУ "застувало". Та й що я за дурень такее запитую. Людинi заре не мед, але ж бо, вiд сорому скоро згорить, ондого.
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27.07.2025 22:43 Відповісти
Літо, канікули... а чим ще дітям займатись? Воювати не призивають, з країни на моря не випускають, копати оборонні рви і на оборонних заводах працювати не примушують, в шпиталях допомагати пораненим не завелось.
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27.07.2025 23:17 Відповісти
 
 