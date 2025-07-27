Шостий день поспіль тривають акції проти закону щодо НАБУ і САП у Києві. ФОТО
Ввечері неділі, 27 липня, у Києві на площі біля театру імені Франка шостий день поспіль зібралися мітингувальники, які виступають проти ухваленого парламентом та підписаного президентом закону, що обмежує повноваження НАБУ та САП.
Про це повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.
Близько 21:00 люди почили підходити до місця мітингу.
Зазначається, на шостий день зібрань перелік вимог до влади збільшився: люди також закликають призначити голову БЕБ та розпочати реформу Митної служби.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.
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А втім... "акакаяразніца"....
Нажаль, останні події вказують на другий сценарій розвитку подій.
Так, рашистські штурмові групи, користуючись відсутністю оборонних ліній перед Запоріжжям, які вочевидь лишились лише на папері і картах Генштабу, зайшли в Степногірськ, зайняли висотку і там в підвалах накопичуються, щоби просуватись далі до Запоріжжя.
Питання: що заважало зебілам при владі за три!!! (Карл) роки хоча би розкидати путанку шириною 6-7 метрів та розтягнути стрічку "єгозу" в три бухти трикутником, щоби затримати просування ворога на цьому напрямку?
ми пам'ятаємо все....
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Ніякого засідання Верховної Ради України, яке оголошено на 31.07.2025 не відбудеться. Офіс президента активно працює над мінімізацією явки депутатів, намагаючись відстрочити час для ознайомлення генерального прокурора України Кравченко з подробицями антикорупційних справ, що знаходяться в провадженні НАБУ і САП. Помилка керівництва опозиції полягає в тому, що воно не оскаржило рішення ВР України в суді, що дозволило б призупинити його дію в встановленому порядку.
преЗЄдента- шулера більше терпіти НЕ будемо!
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Той, хто мiзки не вмикае,
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.
Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
Хто єхидничає, то прихильники боневтіка.
Якщо поліція силою розжене,як свого часу Беркут,вийде набагато більше.